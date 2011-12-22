Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Seagate resmi olarak Samsung'un hard disk birimini satın aldı

7 yıl
7b
1
43
Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Dev firmaların satın alma faaliyetleri hard disk üreticileri arasında da son sürat devam ediyor. Dünya hard disk üretim devi Western Digital firmasının Hitachi'nin hard disk bölümünü satın alma hamlesinden sonra geçtiğimiz Nisan ayında da Seagate firması Samsung'un hard disk üretimi bölümüne talip olduğunu açıklamıştı.

Aradan geçen 8 ayda gerekli prosedürler tamamlandı ve Seagate, Samsung'un HDD üretim bölümünü resmen satın aldığını açıkladı.

Satın alma bedeli 1.4 milyar dolar. Ocak ayında açıklanacak 2011 4. çeyrek mali raporlarında Seagate'in kesin rakamları açıklaması bekleniyor. 

Satın alma kapsamında Samsung 3.5 inç ve 2.5 inç HDD, SSD ve hibrid SSD ve diğer ürünlerini Seagate'in üretimi altına bırakacak. Seagate ise Samsung'a PC, laptop ve diğer tüketici elektroniği cihazları için hard disk üniteleri sağlamaya devam edecek. 

Samsung'un Güney Kore'de bulunan ve mobil bilişim sektörü ürünlerinde uzmanlaşmış yönetici ve tasarımcıları da Seagate bünyesine katıldı. Seagate bu birleşme ile depolama çözümleri pazarında daha yenilikçe ve sağlam adımlar atacaklarını belirtti.

Satın alma içerisinde Samsung'dan bir yönetici Seagate yönetim kurulu içerisinde görev alacak ve Seagate'in yüzde 9.6 oranında hissesi Samsung'a geçecek.

Samsung'un hali hazırda üretilen ve kendi markasını taşıyan HDD ürünleri 12 ay daha Seagate tarafından üretilecek. Bu birleşmenin tüketici tarafında nasıl yansıyacağı ise konunun en önemli kısmını oluşturuyor. Çünkü rekabetin giderek azaldığı hard disk pazarında yüksek fiyatlar beklemek yanlış olmaz.

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Batuist 7 yıl en beğenilen melihcskn
melihcskn

Samsung gibi dünya devi bir firma neden kendini küçük düşürüyor ki ?

bir kere bu kendini küçük düşürmek olmaz.. samsung geleceğin ssd disklerde olduğunu biliyor gerçi bunu herkes biliyor ama samsung için bunun daha fazla önemi var.. çünkü samsung dünyanın en büyük yarı iletken üreticisi. yani hazır dönen plaklar para ediyorken elden çıkarması çok daha mantıklı onun için ve bu sayede daha fazla katı halli disklere yönelecektir. notebookların geleceği ultrabooklar ama bu geçiş sürecinde daha ucuza temin edeceği hitachi diskleri tercih ederken ultrabooklarda ise kullanılan ssdleri kendi üretecektir. masa üstü tarafında ise samsung kendi hazır PC üretmediği için bu platformda ise geleceğin ürünleri olarak ssdleri görüyor ki bunun içinde ssdlere önem verecektir. bunun içinde yarı iletken üretim gücünü kullanacaktır. dönen plaklardan kurtulması ssdlere ağırlık vermesine yol açabilir buda daha fazla ssd ve ssdlerin ucuzlaması anlamına gelebilir.

daha anlaşılır bir şekilde olayı özetlersek diyelim iphone4s çıkmadan hemen önce iphone4ün hazır para ediyorken elden çıkarılması gibi de düşünebiliriz..
melihcsknSamsung gibi dünya devi bir firma neden kendini küçük düşürüyor ki ?bir kere bu kendini küçük düşürmek olmaz.....
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fendur 7 yıl
Tam Seagate tebrik ediyoruzda asıl mesele bu sabitdisk fiyatları ne olucak ne zaman normale dönecek. Fiyatlarda %100 den fazla artış var.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ColDasHeLL 7 yıl
ssd ler ucuzlasın artk .
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
mavizaman 7 yıl
hd103sj modeli diskim durup dururken bozuldu 1 senesinde, çalışmıyor..
bütün 6 yıllık birikimim gitti.
üstüne aynısını aldım devre kartını değiştirip veri kurtarmk için o da olmadı.
hem kurtarma umuduyla bozuk diski servise göndermedim hemde aynısını yeniden aldım.
samsung 2 kazığı oldu bana.
burdan şikayet ediyorum.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Penryn 7 yıl mavizaman
mavizaman

hd103sj modeli diskim durup dururken bozuldu 1 senesinde, çalışmıyor..

bütün 6 yıllık birikimim gitti.

üstüne aynısını aldım devre kartını değiştirip veri kurtarmk için o da olmadı.

hem kurtarma umuduyla bozuk diski servise göndermedim hemde aynısını yeniden aldım.

samsung 2 kazığı oldu bana.

burdan şikayet ediyorum.

Dostum büyük geçmiş olsun.Şuanda samsung hdd kullananları büyük tehlike bekliyor Türkiye'de kiler için maalesef.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
"Satın alma kapsamında Samsung 3.5 inç ve 2.5 inç HDD, SSD ve hibrid SSD ve diğer ürünlerini Seagate'in üretimi altına bırakacak"
"Samsung'un Güney Kore'de bulunan ve mobil bilişim sektörü ürünlerinde uzmanlaşmış yönetici ve tasarımcıları da Seagate bünyesine katıldı. Seagate bu birleşme ile depolama çözümleri pazarında daha yenilikçe ve sağlam adımlar atacaklarını belirtti."
samsung sadece hdd den çekilmiyor..ssd den de çekiliyor...tüm depolama birimlerinden çekiliyor.
ya yazılanlar yanlış ya da yorumlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
Artık Western Digital e alternatifte kalmadı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
RevivaL 7 yıl
Uzuldum açıkçası. Seagate hiç sevmem samsungu da çok severdim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Nevfel 7 yıl
Elimde bir tane garantisi bitmiş arızalı samsung disk vardı. Konttan çıkma. Kontu aradım onarım için samsung'u aramamı söylediler. Samsung Türkiye'yi aradım onlarda artık bakmayacaklarını bu işe Seagate'in bakacağını ama herhangi bir kontak bilgisini ellerinde olmadığını söylediler.
Bende direk Seagate'a yazdım durumu anlattım onlarda 1 gün içinde bana mail ile cevap verdiler ve yılbaşından sonra birleşmeyle ilgili problemlerin çözüleceğini ve teknik servis konusunda bilgi vericeklerini söylediler.
Doğru garanti kapsamında distribütör sorumlu ama garanti bittikten sonrası şuan muamma durumda. Bakalım yılbaşında tekrar yazıcam ne cevap vericekler.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 7 yıl Nevfel
Nevfel

Elimde bir tane garantisi bitmiş arızalı samsung disk vardı. Konttan çıkma. Kontu aradım onarım için samsung'u aramamı söylediler. Samsung Türkiye'yi aradım onlarda artık bakmayacaklarını bu işe Seagate'in bakacağını ama herhangi bir kontak bilgisini ellerinde olmadığını söylediler.

Bende direk Seagate'a yazdım durumu anlattım onlarda 1 gün içinde bana mail ile cevap verdiler ve yılbaşından sonra birleşmeyle ilgili problemlerin çözüleceğini ve teknik servis konusunda bilgi vericeklerini söylediler.

Doğru garanti kapsamında distribütör sorumlu ama garanti bittikten sonrası şuan muamma durumda. Bakalım yılbaşında tekrar yazıcam ne cevap vericekler.

tamir edilmiş bir disk kullanmanızı hiçbir zaman tavsiye etmem. 10-20 lira yada neyse bir miktar daha tamir parasının üzerine ekleyip (ki disklerin fiyatları artmıştı sanırım biraz daha fazla eklemek gerek :) kapasitesi yarısı kadar dahi olsa sıfır bir disk almanız çok daha mantıklı olur.

sıfır disklere bile güven aşamasında temkinli yaklaşmak sürekli yedekli çalışmak gerek. tabi bunlar birazda tecrübe meselesi... Bir musibet bin nasihatten iyidir misali...
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
silver021 7 yıl
Samsung doğru olanı yapmış. HDD ölü bir donanım olmaya başladı. Hem yapım maliyeti yüksek hem ağır hem taşınması güç vede çok çabuk bozulabiliyor. Ben samsungun ürettiği samsung HDD 250 GBı rahat 8 yıldır kullanıyorum vede bugüne kadar kesinlikle bana sorun çıkarmadı. seagatede iyi bir firma. 1buçuk TB diskini kullanmaktayım. Kaliteli olduğu aşikar. SDD lerin bende bir an önce yaygınlaşması vede bunun samsung tarafından yapılmasını temenni ediyorumki yapar. :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MacTavish 7 yıl
Yuh diyorum DH. Haber çıkalı 3-4 gün oluyor daha yeni haberiniz oldu.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Hater- 7 yıl
Uçuk olan HDD fiyatları daha da artmaz umarım.
Şu SSD olayına girseler artık tamamıyle de ucuzlasa şu fiyatlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Penryn 7 yıl MacTavish
MacTavish

Yuh diyorum DH. Haber çıkalı 3-4 gün oluyor daha yeni haberiniz oldu.


Haberi vardı herkesin ama resmiyet yoktu.Copy that!


Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
selcuk20 7 yıl
Son aldığım iki Seagate dahili ve harici sabitdiskten sonra artık Seagate markasından uzak durma kararı aldım. Yaklaşık 2 yıl önce aldığım 500GB disk sorunlu seri çıkmıştı ve 1 ay sonra diskin kendini kitlemesi sonucu az kala bir çok önemli verimi kaybedecektim. En son 2 ay önce Amerika'dan aldığım 2TB GoFlex Home ağ depolama diski de UPNP ayarlarıyla modemi kilitlemesi yüzünden haftalarca kullanamadım. Zar zor elle yaptığım port forward ayarlarından sonra gördüğüm 3-4MB yazma hızından sonra ise tam bir hayal kırıklığı yaşadım. Artık diski söküp masaüstü bilgisayara takmayı düşünüyorum.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
umutarslan.com 7 yıl
samsung ssd işinde büyümek için bunu yaptı.Doğru karar.Bazı arkadaşlar neden sattı vs vs diyor.Adamların kafası o kadar çalışmıyor mu sanıyorsunuz.Hepsi danışıklı dövüştür.Mekanik disk seagateye paslanmış oldu.SSd işide samsunga kaldı kendi aralarında paslaşmışlardır.SSD yi bize ucuz sunsa sunsa sadece samsung sunar.ocz mocz ne zaman ucuz kullanıcı için ürün yapmışta rekabet edicek yapmayın allah aşkına.İnsanları rahatça sömürdükleri ram sektöründen vazgeçtiler ne için SSd için.Demek ki var bi bal kaymak durumu :))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Penryn 7 yıl
Tam bir rezalet.Samsung dan 3 tane diskim vardı.Garanti olaylarıda yalan oldu.Ayrıca seagate kadar kötü disk de yok.Seagate
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mmnder16 7 yıl
seaget manyak mıı yaa.. çhip konusunda kendisini samsung'a bağımlı yapmıştır bu satın alma ile :))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +349 Redeemertr +317 V4LKyR +299 KoşanBalık +200 madmahmutd +198 MacGyver. +173 Informed +155 WB +132 serdar_k +132 Txrboz +126
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
7029 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Çevre Birimleri, western digital ve
3 etiket daha seagate hitachi samsung
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl iPhone 4S video inceleme 7 yıl Sparkle Calibre GTX 560 Ti DF video inceleme 7 yıl Dente Gamezone 7000 oyuncu bilgisayarı video inceleme 7 yıl Vestel F18 Jetwash ve yeni nesil çamaşır makinelerini konuştuk Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim