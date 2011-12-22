Seagate resmi olarak Samsung'un hard disk birimini satın aldı

Haber Editörü
Dev firmaların satın alma faaliyetleri hard disk üreticileri arasında da son sürat devam ediyor. Dünya hard disk üretim devi Western Digital firmasının Hitachi'nin hard disk bölümünü satın alma hamlesinden sonra geçtiğimiz Nisan ayında da Seagate firması Samsung'un hard disk üretimi bölümüne talip olduğunu açıklamıştı.
Aradan geçen 8 ayda gerekli prosedürler tamamlandı ve Seagate, Samsung'un HDD üretim bölümünü resmen satın aldığını açıkladı.
Satın alma bedeli 1.4 milyar dolar. Ocak ayında açıklanacak 2011 4. çeyrek mali raporlarında Seagate'in kesin rakamları açıklaması bekleniyor.
Satın alma kapsamında Samsung 3.5 inç ve 2.5 inç HDD, SSD ve hibrid SSD ve diğer ürünlerini Seagate'in üretimi altına bırakacak. Seagate ise Samsung'a PC, laptop ve diğer tüketici elektroniği cihazları için hard disk üniteleri sağlamaya devam edecek.
Samsung'un Güney Kore'de bulunan ve mobil bilişim sektörü ürünlerinde uzmanlaşmış yönetici ve tasarımcıları da Seagate bünyesine katıldı. Seagate bu birleşme ile depolama çözümleri pazarında daha yenilikçe ve sağlam adımlar atacaklarını belirtti.
Satın alma içerisinde Samsung'dan bir yönetici Seagate yönetim kurulu içerisinde görev alacak ve Seagate'in yüzde 9.6 oranında hissesi Samsung'a geçecek.
Samsung'un hali hazırda üretilen ve kendi markasını taşıyan HDD ürünleri 12 ay daha Seagate tarafından üretilecek. Bu birleşmenin tüketici tarafında nasıl yansıyacağı ise konunun en önemli kısmını oluşturuyor. Çünkü rekabetin giderek azaldığı hard disk pazarında yüksek fiyatlar beklemek yanlış olmaz.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
bir kere bu kendini küçük düşürmek olmaz.. samsung geleceğin ssd disklerde olduğunu biliyor gerçi bunu herkes biliyor ama samsung için bunun daha fazla önemi var.. çünkü samsung dünyanın en büyük yarı iletken üreticisi. yani hazır dönen plaklar para ediyorken elden çıkarması çok daha mantıklı onun için ve bu sayede daha fazla katı halli disklere yönelecektir. notebookların geleceği ultrabooklar ama bu geçiş sürecinde daha ucuza temin edeceği hitachi diskleri tercih ederken ultrabooklarda ise kullanılan ssdleri kendi üretecektir. masa üstü tarafında ise samsung kendi hazır PC üretmediği için bu platformda ise geleceğin ürünleri olarak ssdleri görüyor ki bunun içinde ssdlere önem verecektir. bunun içinde yarı iletken üretim gücünü kullanacaktır. dönen plaklardan kurtulması ssdlere ağırlık vermesine yol açabilir buda daha fazla ssd ve ssdlerin ucuzlaması anlamına gelebilir.
daha anlaşılır bir şekilde olayı özetlersek diyelim iphone4s çıkmadan hemen önce iphone4ün hazır para ediyorken elden çıkarılması gibi de düşünebiliriz..