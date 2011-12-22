Seagate resmi olarak Samsung'un hard disk birimini satın aldı

Dev firmaların satın alma faaliyetleri hard disk üreticileri arasında da son sürat devam ediyor. Dünya hard disk üretim devi Western Digital firmasının Hitachi'nin hard disk bölümünü satın alma hamlesinden sonra geçtiğimiz Nisan ayında da Seagate firması Samsung'un hard disk üretimi bölümüne talip olduğunu açıklamıştı.





Aradan geçen 8 ayda gerekli prosedürler tamamlandı ve Seagate, Samsung'un HDD üretim bölümünü resmen satın aldığını açıkladı.





Satın alma bedeli 1.4 milyar dolar. Ocak ayında açıklanacak 2011 4. çeyrek mali raporlarında Seagate'in kesin rakamları açıklaması bekleniyor.





Satın alma kapsamında Samsung 3.5 inç ve 2.5 inç HDD, SSD ve hibrid SSD ve diğer ürünlerini Seagate'in üretimi altına bırakacak. Seagate ise Samsung'a PC, laptop ve diğer tüketici elektroniği cihazları için hard disk üniteleri sağlamaya devam edecek.





Samsung'un Güney Kore'de bulunan ve mobil bilişim sektörü ürünlerinde uzmanlaşmış yönetici ve tasarımcıları da Seagate bünyesine katıldı. Seagate bu birleşme ile depolama çözümleri pazarında daha yenilikçe ve sağlam adımlar atacaklarını belirtti.





Satın alma içerisinde Samsung'dan bir yönetici Seagate yönetim kurulu içerisinde görev alacak ve Seagate'in yüzde 9.6 oranında hissesi Samsung'a geçecek.





Samsung'un hali hazırda üretilen ve kendi markasını taşıyan HDD ürünleri 12 ay daha Seagate tarafından üretilecek. Bu birleşmenin tüketici tarafında nasıl yansıyacağı ise konunun en önemli kısmını oluşturuyor. Çünkü rekabetin giderek azaldığı hard disk pazarında yüksek fiyatlar beklemek yanlış olmaz.