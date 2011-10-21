Seagate son çeyrekte 51 milyon sabit disk sattı

Seagate, 2012 mali yılı birinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Geçtiğimiz aylarda Samsung'un sabit disk bölümünü bünyesine katacağını açıklayan Seagate, 2.8 milyar dolar gelir elde eden Seagate cephesinde gelirler 2011 mali yılı çeyreğine göre düşüş yaşarken, bir önceki yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında arttığı, net karın ise 140 milyon dolar olduğu belirtildi.

Aynı dönemde 51 milyon sabit disk satışı yaptığı ve bu açıdan rakibi Western Digital'in arkasında kaldığı belirtilen Seagate'in, içerisinde bulunduğumuz çeyrekte ise Western Digital'dan daha iyi sonuçlara imza atabileceği tahmin ediliyor özellikle WD tarafında Tayvan'da yaşanan sel felaketine bağlı olarak patlak veren üretim sorunlarından ötürü çünkü Western Digital'dan yapılan açıklamaya göre felakete bağlı olarak 2. çeyrekte en fazla 26 milyon adet disk satışı hedefleniyor.

Aynı felaket Seagate'i de etkilemiş olmasına rağmen, Western Digita ile kıyaslandığında zararın çok daha az olduğu bildiriliyor. Şirket cephesinden gelen 40-50 milyon adetlik satış tahminleri de bunu doğrular nitelikte.