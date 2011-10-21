Seagate son çeyrekte 51 milyon sabit disk sattı

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Seagate, 2012 mali yılı birinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Geçtiğimiz aylarda Samsung'un sabit disk bölümünü bünyesine katacağını açıklayan Seagate, 2.8 milyar dolar gelir elde eden Seagate cephesinde gelirler 2011 mali yılı çeyreğine göre düşüş yaşarken, bir önceki yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında arttığı, net karın ise 140 milyon dolar olduğu belirtildi.
Aynı dönemde 51 milyon sabit disk satışı yaptığı ve bu açıdan rakibi Western Digital'in arkasında kaldığı belirtilen Seagate'in, içerisinde bulunduğumuz çeyrekte ise Western Digital'dan daha iyi sonuçlara imza atabileceği tahmin ediliyor özellikle WD tarafında Tayvan'da yaşanan sel felaketine bağlı olarak patlak veren üretim sorunlarından ötürü çünkü Western Digital'dan yapılan açıklamaya göre felakete bağlı olarak 2. çeyrekte en fazla 26 milyon adet disk satışı hedefleniyor.
Aynı felaket Seagate'i de etkilemiş olmasına rağmen, Western Digita ile kıyaslandığında zararın çok daha az olduğu bildiriliyor. Şirket cephesinden gelen 40-50 milyon adetlik satış tahminleri de bunu doğrular nitelikte.
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Hayatında hiç sunucu kullandınmı acaba merak ediyorum. Harddiskleri sadece evde mp3 - film arşivleyen insanlar kullanmıyor.
En uzun ömürlü SSD'nin okuma yazma döngüsü bir sunucuda kaç yıl sürebilir sence. Uzun ömürlü olanlarını gözönüne alsak bile SATA demiyorum SAS disklerin fiyatlarıyla karşılaştırma yapabilirmisin?
Bu arada bu haber sonrası disk fiyatlarında ortalama %20 lik artış oldu. Cümleten geçmiş olsun.
Mekanik disklerin yolun sonuna gelmesi için daha uzun yıllar var. Herhalde ssd lerin okuma yazma ömründen haberiniz yokki böyle yorumlarda bulunabiliyorsunuz. Mekanik disk üreticileri milyar dolar ciro yaparken herhalde piyasanın 5-10 sene sonrasınıda düşünüyorlardır...
SSD'nin okuma yazma ömründen örnek versene kaç doldur boşalt? kaç yıla tekabül ediyor? Eski tip ürünlerde kalmışsın dostum
bilgilendireyim bulamazsan
Seagate'in sabit disklerinden pek memnun olduğumu söyleyemem fakat geçen gün harici usb disk aldım seagate den. gerçekten diğer denemiş olduğum usb hddler arasında en iyilerden biri olduğunu düşünüyorum.