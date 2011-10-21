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Seagate son çeyrekte 51 milyon sabit disk sattı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
10,2b
1
26
HDD / SSD
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Seagate, 2012 mali yılı birinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Geçtiğimiz aylarda Samsung'un sabit disk bölümünü bünyesine katacağını açıklayan Seagate, 2.8 milyar dolar gelir elde eden Seagate cephesinde gelirler 2011 mali yılı çeyreğine göre düşüş yaşarken, bir önceki yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında arttığı, net karın ise 140 milyon dolar olduğu belirtildi.
Aynı dönemde 51 milyon sabit disk satışı yaptığı ve bu açıdan rakibi Western Digital'in arkasında kaldığı belirtilen Seagate'in, içerisinde bulunduğumuz çeyrekte ise Western Digital'dan daha iyi sonuçlara imza atabileceği tahmin ediliyor özellikle WD tarafında Tayvan'da yaşanan sel felaketine bağlı olarak patlak veren üretim sorunlarından ötürü çünkü Western Digital'dan yapılan açıklamaya göre felakete bağlı olarak 2. çeyrekte en fazla 26 milyon adet disk satışı hedefleniyor. 
Aynı felaket Seagate'i de etkilemiş olmasına rağmen, Western Digita ile kıyaslandığında zararın çok daha az olduğu bildiriliyor. Şirket cephesinden gelen 40-50 milyon adetlik satış tahminleri de bunu doğrular nitelikte. 

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ilkerinanç 8 yıl
samsuk akıllı firma.sabit diskten neden vazgeçiyor çünkü gelecek ssd de(veya başka yeni bir teknolojide)biliyor.seagate niye hala eski teknolojiye yatırım yapıyor ben onu anlamıyorum.ramcilerin neredeyse hepsi ssdci oldu.
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Turkforce 8 yıl
Bugün itibariyle 40$ seviyesinden satılan 500gb lık disklerin fiyatı 70-75$ aralığında.. Bakalım altından sonra kazandırma konusunda yeni rekor disklerde mi olacak.
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DH Misafiri 8 yıl
muhtemelen 51 milyonun 51 milyonun da bir yıl içinde bozulacağı marka sabit disk. Seagate ! 2 tane aldım. 2 si de bir ay içinde bozuldu. 4 yıllık wd marka sabit diskim hala taş gibi.
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Turkforce 8 yıl
samurai_fb
Turkforce
samurai_fb
Father Torque
samurai_fb WD ve Seagate , SSD değişimine diretiyorlar. Çok pahalıya malolacak ilerleyen zamanlarda ... Milyar dolarlık yatırımı silip atmak istemiyorlar, hala mekanik disk üretimine sarıyorlar
Çünkü mekanik disklere olan ihtiyaç SSDlere rağmen gün geçtikçe artıyor çünkü depolanmak istenen veri boyutları artıyor ve SSDler alınabilirlik ve kapasite olarak bu talebi karşılayacak hızla geliştirilemiyor.
Çok yakın zamanda bu değer değişecek... Arz çoğalacak talep azalacak aynı ram fiyatları gibi ssd lerde düşecek, 1 TB lık ssd ler mevcut değil mi? var alınabilirlik etkendir ... Mekanik diskler yolun sonuna geldi hocam
Mekanik disklerin yolun sonuna gelmesi için daha uzun yıllar var. Herhalde ssd lerin okuma yazma ömründen haberiniz yokki böyle yorumlarda bulunabiliyorsunuz. Mekanik disk üreticileri milyar dolar ciro yaparken herhalde piyasanın 5-10 sene sonrasınıda düşünüyorlardır...
SSDnin okuma yazma ömründen örnek versene kaç doldur boşalt? kaç yıla tekabül ediyor? Eski tip ürünlerde kalmışsın dostum
bilgilendireyim bulamazsan

Hayatında hiç sunucu kullandınmı acaba merak ediyorum. Harddiskleri sadece evde mp3 - film arşivleyen insanlar kullanmıyor.
En uzun ömürlü SSD'nin okuma yazma döngüsü bir sunucuda kaç yıl sürebilir sence. Uzun ömürlü olanlarını gözönüne alsak bile SATA demiyorum SAS disklerin fiyatlarıyla karşılaştırma yapabilirmisin?
Bu arada bu haber sonrası disk fiyatlarında ortalama %20 lik artış oldu. Cümleten geçmiş olsun.
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alpa07 8 yıl
SAMSUNG FOREVER
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Mr.Legend 8 yıl
150 milyon dolar net kar düşük değil mi?
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MxFxOx 8 yıl
o 51 milyondan birisi bende :D
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Turkforce 8 yıl
samurai_fb
Father Torque
samurai_fb WD ve Seagate , SSD değişimine diretiyorlar. Çok pahalıya malolacak ilerleyen zamanlarda ... Milyar dolarlık yatırımı silip atmak istemiyorlar, hala mekanik disk üretimine sarıyorlar
Çünkü mekanik disklere olan ihtiyaç SSDlere rağmen gün geçtikçe artıyor çünkü depolanmak istenen veri boyutları artıyor ve SSDler alınabilirlik ve kapasite olarak bu talebi karşılayacak hızla geliştirilemiyor.
Çok yakın zamanda bu değer değişecek... Arz çoğalacak talep azalacak aynı ram fiyatları gibi ssd lerde düşecek, 1 TB lık ssd ler mevcut değil mi? var alınabilirlik etkendir ... Mekanik diskler yolun sonuna geldi hocam

Mekanik disklerin yolun sonuna gelmesi için daha uzun yıllar var. Herhalde ssd lerin okuma yazma ömründen haberiniz yokki böyle yorumlarda bulunabiliyorsunuz. Mekanik disk üreticileri milyar dolar ciro yaparken herhalde piyasanın 5-10 sene sonrasınıda düşünüyorlardır...
1 Yanıt Yanıtla
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samurai_fb 8 yıl Turkforce
Turkforce

samurai_fb

Father Torque
samurai_fb WD ve Seagate , SSD değişimine diretiyorlar. Çok pahalıya malolacak ilerleyen zamanlarda ... Milyar dolarlık yatırımı silip atmak istemiyorlar, hala mekanik disk üretimine sarıyorlar
Çünkü mekanik disklere olan ihtiyaç SSDlere rağmen gün geçtikçe artıyor çünkü depolanmak istenen veri boyutları artıyor ve SSDler alınabilirlik ve kapasite olarak bu talebi karşılayacak hızla geliştirilemiyor.
Çok yakın zamanda bu değer değişecek... Arz çoğalacak talep azalacak aynı ram fiyatları gibi ssd lerde düşecek, 1 TB lık ssd ler mevcut değil mi? var alınabilirlik etkendir ... Mekanik diskler yolun sonuna geldi hocam


Mekanik disklerin yolun sonuna gelmesi için daha uzun yıllar var. Herhalde ssd lerin okuma yazma ömründen haberiniz yokki böyle yorumlarda bulunabiliyorsunuz. Mekanik disk üreticileri milyar dolar ciro yaparken herhalde piyasanın 5-10 sene sonrasınıda düşünüyorlardır...


SSD'nin okuma yazma ömründen örnek versene kaç doldur boşalt? kaç yıla tekabül ediyor? Eski tip ürünlerde kalmışsın dostum

bilgilendireyim bulamazsan
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escapethelife 8 yıl
İyi satış yapmış aslında. sabit diskte performans olarak bi çok disk kullandım samsung un performansı diğerlerine göre oldukça iyi. wd ninde aşağı kalır yanı yok samsung az farklada olsa performansta daha iyi. (yazmış olduğum yorum 7200rpm için geçerli)
Seagate'in sabit disklerinden pek memnun olduğumu söyleyemem fakat geçen gün harici usb disk aldım seagate den. gerçekten diğer denemiş olduğum usb hddler arasında en iyilerden biri olduğunu düşünüyorum.
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wRei 8 yıl
HDD konusunda "Seagate" tek geçerim.
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umutarslan.com 8 yıl
evime bulut kurmak için 500 Tb disk alıcam.Bana en son ne olur kilosu :D
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aspirin_00 8 yıl
61 milyonuncu alıcıya beleş yapsalar güzel olack :D::D:D:D:D:
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rextr 8 yıl
Seagate hala satılıyor mu yav?
(3 adet Seagate bozmuş biri olarak, bu markayı kafamdan silmiştim de : )
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