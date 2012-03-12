Seagate ultra ince tasarımlı FreeAgent sürücü ailesini genişletiyor

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Seagate geçtiğimiz Nisan ayında piyasaya sunduğu ultra ince tasarımlı FreeAgent depolama sürücüsünün yeni versiyonunu hazırlıyor. 9mm kalınlığındaki yeni sürücü 500GB depolama kapasitesi sunuyor ve 7200 devir/dakika hızında gçrev yapıyor. 320GB'lık ilk model ile kıyaslandığında kapasitenin arttığı yeni sürücü 124 x 78 x 9 mm boyutlarında ve 160 gram ağırlığında.
USB 3.0 desteği ile uyumlu sistemlerde yüksek hızlı veri bağlantısına olanak tanıyan yeni FreeAgent, 170 dolarlık yurt dışı satış fiyatı ile kullanıma sunuluyor. 99 dolardan sunulan 320GB'lık versiyon ile kıyaslandığında maliyetler hatırı sayılır ölçüde artarken, bu durum Tayvan'da yaşanan sel felaketinin bir etkisi olarak değerlendiriliyor.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Dostum ben de beyinden sorunlu bir insan değilim, HDD'mi Bimeks'ten aldım. Sorun çıktığında ise Bimeks "Efendim sorununuzu üretici firma ile çözmek zorundasınız, 30 günden sonra biz ilgilenmiyoruz" dedi. El mahkum garanti iade formu doldurduk seagate'in kendi sitesinden. Ardından da Istanbul'da verdikleri adrese gönderdim. Onlar da Hollanda'ya göndermiş. Benlik bir durum yoktu yani. Seagate sahibi bütün son kullanıcılar bunu bu yoldan halletmek zorundayMIŞ!
Segate'in türkiyede birkaç tane dağıtıcısı mevcut. Arena - Datagate - Index vb. gibi.. Bimeks o ürünü bunlardan birinden alacak mecburen. Sanayi bakanlığı bu firmalara babasının hayrına ithalat yetkisi vermiyor. Eğer ürünü ithal edip satıyorsa servis ağınıda kurmak zorunda.
Elinde faturan varsa Bimeks te seninle ilgilenmek zorunda. Sinirinizi bozup vaktinizi bimeksle öldüreceğinize gidip ya segate'ten gelen kargolara gümrük masrafı çıkaran firmaları yada bimek'i tüketici hakem heyetine şikayet edin. Burda yazmakla düzelmiyor bu işler..
+1 3.5" lik 1tb ve 2.5" inclik 250gblık 2tane diskim durup dururken bozuldu. icindekilerin hepsi boş yere gitti.suan yaklasık 1.5 yıldır wd kullanıyorum simdilik bi sorun yok ama zaman ne gösterir bilemem..
benim anladigim kadariyla arkadas isteyerek hollandaya gondermemis urunu oraya yonlendirilmis tabikide sikayet etmekte hakli neden bozulan urun yuzunden madur olan biri birde urunun pesinden kossun ekstra masraf yapsin ... yurt disinda bu tur durumlarda kendi paranizla urunu gonderiyorsunuz urun gonderilen yerde inceleniyor eger urun garanti kapsaminda bozulduysa bunu tamir yada degisiklik yapiliyor urun size butun yol masraflari odenmis halde geri gondermekle kalmiyorlar ayni zamanda sizin ilk yaptiginiz gonderi masraflarinida size oduyorlar
DHL veya UPS denilen üçkağıtçı firmalar içinde gider parasını ödersin makbuzunu faturanı vs.. neyse alırsın, gidersin tüketici hakem heyetine başvurunu yaparsın paranı geri alırsın.
Kaybolmamalı. Bu da kaybolursa flash bellekler ne olacak :) Küçülsün küçülsün de sağlamlığını da korusun önemli olan bu.
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
8366 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
Çevre Birimleri, sürücü ve