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Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Seagate ultra ince tasarımlı FreeAgent sürücü ailesini genişletiyor

7 yıl
8,4b
1
11
Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Seagate geçtiğimiz Nisan ayında piyasaya sunduğu ultra ince tasarımlı FreeAgent depolama sürücüsünün yeni versiyonunu hazırlıyor. 9mm kalınlığındaki yeni sürücü 500GB depolama kapasitesi sunuyor ve 7200 devir/dakika hızında gçrev yapıyor. 320GB'lık ilk model ile kıyaslandığında kapasitenin arttığı yeni sürücü 124 x 78 x 9 mm boyutlarında ve 160 gram ağırlığında.
USB 3.0 desteği ile uyumlu sistemlerde yüksek hızlı veri bağlantısına olanak tanıyan yeni FreeAgent, 170 dolarlık yurt dışı satış fiyatı ile kullanıma sunuluyor. 99 dolardan sunulan 320GB'lık versiyon ile kıyaslandığında maliyetler hatırı sayılır ölçüde artarken, bu durum Tayvan'da yaşanan sel felaketinin bir etkisi olarak değerlendiriliyor.  

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Emre_z3 7 yıl en beğenilen
Seagate Türkiyede satış yapmadan önce SATIŞ SONRASI DESTEK, "GARANTİ" meselesini çözsün. Ufacık bir nedenden dolayı çalışmayan 1 tane harici HDD'yi gönderiyorsun. Hollandaya gidiyor, yapıp gönderdik diyorlar, iki gün sonra DHL arayıp "Gönderiniz gümrüğe takıldı, adiye ücretini (60TL) ödemezseniz size gönderilmeyecek" Saçmalaığa bakar mısınız? Ürünüm garantiden dönsün diye üstüne 60-100TL arası para vermek zorundasınız. Durumu Seagate e belirttiğinizde de size böyle bir olayın olmaması gerektiğinden, gönderi fişinin üzerinde "Garanti dönüşüdür, gümrük vergisine tabi değildir" yazdığından bahsediyor, DHL'e derdinizi anlatmaya çalıştığınızda ise "Bizlik bir şey değil, gümrük devlet kontrolünde" diyor. Hayatta Seagate almam bir daha...
Seagate Türkiyede satış yapmadan önce SATIŞ SONRASI DESTEK, "GARANTİ" meselesini çözsün. Ufacık bir nedenden dolayı çalışmayan 1 tane harici HDD'yi gönderiyorsu...
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MxFxOx 6 yıl
Gümrük vergisi ödenmiş bir ürününden tekrar gümrük vergisi alınması tezak bir durum Türkiye ne zaman düzeltecek bu tezatlıkları bu sorunun düzeltilmesi gerekir
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Emre_z3 7 yıl
Turkforce
Arkadaşım garanti için harddiskini Hollandaya göndermek zorunda değilsin. Faturasını saklarsın aldığın yere gönderirsin sorunun hallolur. Diğer markalarda nereye ne gönderdinde seagate için konuşup duruyorsun.DHL veya UPS denilen üçkağıtçı firmalar içinde gider parasını ödersin makbuzunu faturanı vs.. neyse alırsın, gidersin tüketici hakem heyetine başvurunu yaparsın paranı geri alırsın.

Dostum ben de beyinden sorunlu bir insan değilim, HDD'mi Bimeks'ten aldım. Sorun çıktığında ise Bimeks "Efendim sorununuzu üretici firma ile çözmek zorundasınız, 30 günden sonra biz ilgilenmiyoruz" dedi. El mahkum garanti iade formu doldurduk seagate'in kendi sitesinden. Ardından da Istanbul'da verdikleri adrese gönderdim. Onlar da Hollanda'ya göndermiş. Benlik bir durum yoktu yani. Seagate sahibi bütün son kullanıcılar bunu bu yoldan halletmek zorundayMIŞ!
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Turkforce 7 yıl
Arkadaşım beyinden sorunlu olmak nerden çıktı ?
Segate'in türkiyede birkaç tane dağıtıcısı mevcut. Arena - Datagate - Index vb. gibi.. Bimeks o ürünü bunlardan birinden alacak mecburen. Sanayi bakanlığı bu firmalara babasının hayrına ithalat yetkisi vermiyor. Eğer ürünü ithal edip satıyorsa servis ağınıda kurmak zorunda.
Elinde faturan varsa Bimeks te seninle ilgilenmek zorunda. Sinirinizi bozup vaktinizi bimeksle öldüreceğinize gidip ya segate'ten gelen kargolara gümrük masrafı çıkaran firmaları yada bimek'i tüketici hakem heyetine şikayet edin. Burda yazmakla düzelmiyor bu işler..
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cmoss 7 yıl
Emre_z3
Seagate Türkiyede satış yapmadan önce SATIŞ SONRASI DESTEK, GARANTİ meselesini çözsün. Ufacık bir nedenden dolayı çalışmayan 1 tane harici HDDyi gönderiyorsun. Hollandaya gidiyor, yapıp gönderdik diyorlar, iki gün sonra DHL arayıp Gönderiniz gümrüğe takıldı, adiye ücretini (60TL) ödemezseniz size gönderilmeyecek Saçmalaığa bakar mısınız? Ürünüm garantiden dönsün diye üstüne 60-100TL arası para vermek zorundasınız. Durumu Seagate e belirttiğinizde de size böyle bir olayın olmaması gerektiğinden, gönderi fişinin üzerinde Garanti dönüşüdür, gümrük vergisine tabi değildir yazdığından bahsediyor, DHLe derdinizi anlatmaya çalıştığınızda ise Bizlik bir şey değil, gümrük devlet kontrolünde diyor. Hayatta Seagate almam bir daha...

+1 3.5" lik 1tb ve 2.5" inclik 250gblık 2tane diskim durup dururken bozuldu. icindekilerin hepsi boş yere gitti.suan yaklasık 1.5 yıldır wd kullanıyorum simdilik bi sorun yok ama zaman ne gösterir bilemem..
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Rainbow6 7 yıl
Turkforce
Arkadaşım garanti için harddiskini Hollandaya göndermek zorunda değilsin. Faturasını saklarsın aldığın yere gönderirsin sorunun hallolur. Diğer markalarda nereye ne gönderdinde seagate için konuşup duruyorsun.DHL veya UPS denilen üçkağıtçı firmalar içinde gider parasını ödersin makbuzunu faturanı vs.. neyse alırsın, gidersin tüketici hakem heyetine başvurunu yaparsın paranı geri alırsın.

benim anladigim kadariyla arkadas isteyerek hollandaya gondermemis urunu oraya yonlendirilmis tabikide sikayet etmekte hakli neden bozulan urun yuzunden madur olan biri birde urunun pesinden kossun ekstra masraf yapsin ... yurt disinda bu tur durumlarda kendi paranizla urunu gonderiyorsunuz urun gonderilen yerde inceleniyor eger urun garanti kapsaminda bozulduysa bunu tamir yada degisiklik yapiliyor urun size butun yol masraflari odenmis halde geri gondermekle kalmiyorlar ayni zamanda sizin ilk yaptiginiz gonderi masraflarinida size oduyorlar
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Turkforce 7 yıl
Arkadaşım garanti için harddiskini Hollandaya göndermek zorunda değilsin. Faturasını saklarsın aldığın yere gönderirsin sorunun hallolur. Diğer markalarda nereye ne gönderdinde seagate için konuşup duruyorsun.
DHL veya UPS denilen üçkağıtçı firmalar içinde gider parasını ödersin makbuzunu faturanı vs.. neyse alırsın, gidersin tüketici hakem heyetine başvurunu yaparsın paranı geri alırsın.
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halitozbasli 7 yıl
Emre tam sikayetim var gibi olmuş ama ibretlik bir olay ve segate alırken ikikez düşünmeme sebep verecek bir sorun.
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Emre_z3 7 yıl en beğenilen
Seagate Türkiyede satış yapmadan önce SATIŞ SONRASI DESTEK, "GARANTİ" meselesini çözsün. Ufacık bir nedenden dolayı çalışmayan 1 tane harici HDD'yi gönderiyorsun. Hollandaya gidiyor, yapıp gönderdik diyorlar, iki gün sonra DHL arayıp "Gönderiniz gümrüğe takıldı, adiye ücretini (60TL) ödemezseniz size gönderilmeyecek" Saçmalaığa bakar mısınız? Ürünüm garantiden dönsün diye üstüne 60-100TL arası para vermek zorundasınız. Durumu Seagate e belirttiğinizde de size böyle bir olayın olmaması gerektiğinden, gönderi fişinin üzerinde "Garanti dönüşüdür, gümrük vergisine tabi değildir" yazdığından bahsediyor, DHL'e derdinizi anlatmaya çalıştığınızda ise "Bizlik bir şey değil, gümrük devlet kontrolünde" diyor. Hayatta Seagate almam bir daha...
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E_Aydin35 7 yıl
Herşeç güzelde kaybolma riski yüksek bu boyutlardaki donanımlarda.. Teknolojinin ufak bir kötü yanı..
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MMistanbul 7 yıl E_Aydin35
isyankar_emre

Herşeç güzelde kaybolma riski yüksek bu boyutlardaki donanımlarda.. Teknolojinin ufak bir kötü yanı..

Kaybolmamalı. Bu da kaybolursa flash bellekler ne olacak :) Küçülsün küçülsün de sağlamlığını da korusun önemli olan bu.
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