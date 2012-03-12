Seagate ultra ince tasarımlı FreeAgent sürücü ailesini genişletiyor

Seagate geçtiğimiz Nisan ayında piyasaya sunduğu ultra ince tasarımlı FreeAgent depolama sürücüsünün yeni versiyonunu hazırlıyor. 9mm kalınlığındaki yeni sürücü 500GB depolama kapasitesi sunuyor ve 7200 devir/dakika hızında gçrev yapıyor. 320GB'lık ilk model ile kıyaslandığında kapasitenin arttığı yeni sürücü 124 x 78 x 9 mm boyutlarında ve 160 gram ağırlığında.

USB 3.0 desteği ile uyumlu sistemlerde yüksek hızlı veri bağlantısına olanak tanıyan yeni FreeAgent, 170 dolarlık yurt dışı satış fiyatı ile kullanıma sunuluyor. 99 dolardan sunulan 320GB'lık versiyon ile kıyaslandığında maliyetler hatırı sayılır ölçüde artarken, bu durum Tayvan'da yaşanan sel felaketinin bir etkisi olarak değerlendiriliyor.