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Seagate yeni disklerinde 1TB kapasiteli plaka kullanmaya başlıyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
22,6b
1
27
HDD / SSD
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Samsung ile stratejik iş birliğine giden ve firmanın sabit disk bölümünü 1.37 milyar dolara satın alacağını açıklayan Seagate, plaka başına yoğunluk rekoru kırdı ve 1 TB kapasiteli plaka kullanan yeni depolama sürücüsünü duyurdu. 1TB kapasiteli yeni plakalar sayesinde daha yüksek kapasiteli, daha az plaka ve kafa içeren yani hareketli parça miktarı önemli ölçüde azaltılan diskler sunmaya hazırlanan Seagate, ilk etapta GoFlex Desk serisi harici depolama sürücülerinde kullanacağı 1TB'lık plakaları zaman içerisinde diğer ürün gamlarına da yansıtacak.

Firma cephesinden gelen bilgilere göre Barracuda XT serisi dahili depolama sürücülerinin, 1TB kapasiteli plaka kullanan 1,5TB, 2TB ve 3TB'lık modelleri için hazırlıklar başlamış durumda. Bilindiği üzere 3TB depolama kapasitesi için yazılımsal bir takım sınırlamalar nedeniyle Windows ortamında sorun çıkıyordu ancak geliştirilen yeni teknolojiler ve anakart üreticilerinin bu konudaki girişimleri sayesinde bu sorun aşılırken önümüzdeki aylarda 3TB depolama kapasitesi sunan sabit disklerin pazarda hızlı bir şekilde yaygınlaşması bekleniyor.

Seagate'in 1TB plaka kullanan GoFlex Desk serisi harici depolama sürücüsünü yakın zamanda pazara sunması beklenirken, Barracuda XT serisi disklerin çıkışı ise 2011 ortalarını bulacak gibi görünüyor.


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knnkpln 8 yıl en beğenilen
Seagateden dizel motor sesli yeni harddiskler yaşasın
1 Yanıt Yanıtla +9
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Volkanbaba 8 yıl
Samsung satmış HDD bölümünü duymamıştım bunu ssd piyasasında esecek.
Seagatede artık sadece arşivcilere hitap edecek ürünler yapıyor.ssd işine girse iyi olur.
Samsung satmış HDD bölümünü duymamıştım bunu ssd piyasasında esecek.Seagatede artık sadece arşivcilere hitap edecek ürünler yapıyor.ssd işine girse iyi olur...
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karmaşık 8 yıl
plaka başına 1 tb'a erişti ise 5 tb'lık harddisk üretebilir demektir plaka başına yoğunluğun artması okuma yazma hızını artırır, samsung ile anlaşma gereği ileri ki zamanlarda seagate'den ssd atılımı gelecektir.
plaka başına 1 tb'a erişti ise 5 tb'lık harddisk üretebilir demektir plaka başına yoğunluğun artması okuma yazma hızını artırır, samsung ile anlaşma gereği ile...
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SeKSandDoRT 8 yıl
Serciey
Bu diskler piyasaya sürüldü mü? Ve model numaraları nedir acaba? Arıyorum ama bulamadım bir türlü.

Evet piayasada bulabiliyor muyuz bu tek plaka 1TB disklerden...
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_Dominic_Toretto_ 8 yıl
Baracuda XT modeller gelmiş. Fiyatlar da az değil hani.

teknofiyat.com/...
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diemcizone 8 yıl
nmm1716
valla çok kötü oldu samsung hdd payının bi kısmını seagateye satması. Samsung hdd ler benim için çok kaliteli idi. Seagate şimdi samsunguda yerlere vuracak bunlar nereye ellerini uzatsalar çürüyor diamond maxtor yok oldular gittiler. samsung inşallah mekanik hdd üretimini tamamıyla durdurmaz.

Samsung HDD bölümünün tamamını devretti, malesef artık harddisk üretmeyecek. çünkü ölü bir teknoloji.
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knnkpln 8 yıl

diemcizone

nmm1716

valla çok kötü oldu samsung hdd payının bi kısmını seagateye satması. Samsung hdd ler benim için çok kaliteli idi. Seagate şimdi samsunguda yerlere vuracak bunlar nereye ellerini uzatsalar çürüyor diamond maxtor yok oldular gittiler. samsung inşallah mekanik hdd üretimini tamamıyla durdurmaz.


Samsung HDD bölümünün tamamını devretti, malesef artık harddisk üretmeyecek. çünkü ölü bir teknoloji.


SSDler HDDler kadar kapasiteye ulaşırsa ve maliyeti düşerse HDD ancak o zaman ölü teknoloji olur.
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dreamblue35 8 yıl
plakaların 1 tb olması iyi de kullanıcıya fiyat açısından getirisi ne olacak onu da düşünmek lazım
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Elektroterm 8 yıl
Allah kahretsin Samsung kısa bir süre önce duyurduğu 1GB lık plakaları harddisklerinde kullanamadan gitti. 2TB boyutunda içinde iki adet 1TB lık disk içeren modellerini çıkarabilseydi bari 3-4 tane alır bir kenara koyardık ilerisi için. 2 disk ve 4 kafa ile Samsung HDD 25-30 dereceden fazla ısınmazdı. Şimdi bu diskleri Seagate üretince 50 dereceye ısınan darbeli bir matkaba dönüştürecek.
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diemcizone 8 yıl
Bi nebze hızlandırabilir kanımca.
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MaDMaxiBo 8 yıl
Teknik olarak bilmem de veri yoğunluğundan dolayı hızlandırması gerekiyor gibi ...
cache falan yeterli olursa iyi olabilir sonuç...
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TeknolojiveBililisim 8 yıl
fiyatı önemli şuanki 500 tl fiyatıyla kimse almaz
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Lordinarius 8 yıl
erişim süresini hızlandırımı acaba bu olay ?
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umitclk 8 yıl
senelerdir aynı teknoloji...
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Temren 8 yıl
Seagate ile bu iş olmaz bu vakitten sonra diye düşünüyorum, 7200.11 ve 7200.12'ler facia. Bi de adamlar neye ellerini atsalar kuruttular.

Maxtor, Quantum simdi de Samsung :/
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Volkanbaba 8 yıl
Samsung satmış HDD bölümünü duymamıştım bunu ssd piyasasında esecek.
Seagatede artık sadece arşivcilere hitap edecek ürünler yapıyor.ssd işine girse iyi olur.
Yanıtla +5
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knnkpln 8 yıl en beğenilen
Seagateden dizel motor sesli yeni harddiskler yaşasın
Yanıtla +9
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KanKoKan 8 yıl
Seagatein solid state disk üretmeye niyeti yok galba bu konuda hiç yatırım yapmıyor, mekanik disklerde fiyatlar iyice düştü, millet ssd lerden parayı götürüyor.
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