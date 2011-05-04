Seagate yeni disklerinde 1TB kapasiteli plaka kullanmaya başlıyor

Samsung ile stratejik iş birliğine giden ve firmanın sabit disk bölümünü 1.37 milyar dolara satın alacağını açıklayan Seagate, plaka başına yoğunluk rekoru kırdı ve 1 TB kapasiteli plaka kullanan yeni depolama sürücüsünü duyurdu. 1TB kapasiteli yeni plakalar sayesinde daha yüksek kapasiteli, daha az plaka ve kafa içeren yani hareketli parça miktarı önemli ölçüde azaltılan diskler sunmaya hazırlanan Seagate, ilk etapta GoFlex Desk serisi harici depolama sürücülerinde kullanacağı 1TB'lık plakaları zaman içerisinde diğer ürün gamlarına da yansıtacak.

Firma cephesinden gelen bilgilere göre Barracuda XT serisi dahili depolama sürücülerinin, 1TB kapasiteli plaka kullanan 1,5TB, 2TB ve 3TB'lık modelleri için hazırlıklar başlamış durumda. Bilindiği üzere 3TB depolama kapasitesi için yazılımsal bir takım sınırlamalar nedeniyle Windows ortamında sorun çıkıyordu ancak geliştirilen yeni teknolojiler ve anakart üreticilerinin bu konudaki girişimleri sayesinde bu sorun aşılırken önümüzdeki aylarda 3TB depolama kapasitesi sunan sabit disklerin pazarda hızlı bir şekilde yaygınlaşması bekleniyor.

Seagate'in 1TB plaka kullanan GoFlex Desk serisi harici depolama sürücüsünü yakın zamanda pazara sunması beklenirken, Barracuda XT serisi disklerin çıkışı ise 2011 ortalarını bulacak gibi görünüyor.