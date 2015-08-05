Seagate'den Xbox konsolları için 2TB Game Drive depolama

Xbox 360 ve Xbox One konsollarının harici olarak depolama birimlerinin kullanımına imkan tanıması, üreticilerin bu alan yönelik farklı çözümler sunmasına neden oluyor. Seagate bunlardan birisi.





Gamescom 2015 fuarında tanıtılan 2TB Game Drive taşınabilir depolama birimi Xbox One ve Xbox 360 kullanıcılarına geniş bir ek depolama alanı sağlayacak. Kullanıcılar 2TB alan ile 50 oyuna kadar depolayabilecek.





Kolay bir kurulum sürecinden sonra kullanabileceğiniz 2TB Game Drive taşınabilir depolama birimi Microsoft ile işbirliği kapsamında geliştirildi. USB 3.0 üzerinden bağlantı kurulduğu için veri aktarımı da oldukça hızlı. Ayrıca ekstra bir güç kablosu gerekmiyor ve USB 3.0 üzerinden gerekli enerjiyi karşılayabiliyor. Seagate Game Drive for Xbox modeli 110$ fiyat etiketi ile satışa sunulmuş durumda.

http://microsoft-news.com/seagate-announces-new-game-drive-for-xbox-in-partnership-with-microsoft/