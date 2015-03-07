Selfie çekebilen bluetooth hoparlör : Bluetune-bean V2

Son dönemlerde sektörde taşınabilir hoparlörlere olan ilgi de artmaya başlamış durumda. Özellikle sürekli müzik dinlemek/dinletmek isteyenler, uzun yolculuğa çıkanlar genellikle bu tarz ürünleri seviyor. Peki ya diğer bir yandan daha çok kendini gösteren Selfie akımı ile kablosuz hoparlörün birlikte kullanılacağı bir ürün oluşturulursa?

http://www.amazon.com/Divoom-Bluetune-bean-Newest-Version-Entry-level/dp/B00S12DYHK/ref=sr_1_11?ie=UTF8&qid=1424121032&sr=8-11&keywords=Bluetune-Bean

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Bu sorunun cevabını Divoom firması bizler için vermiş. Yeni Bluetune-bean V2 bluetooth hoparlörü oldukça ufak boyutlara sahip (98x68x45mm) iken 3W ses çıkış gücüne sahip. Ayrıca USB ile şarj edilebilen Bluetune-bean V2 tam şarj ile 6 saat kullanım sunabiliyor. Tüm bu özelliklerin dışında cihazı özel yapan ise üzerine yerleştirilen buton. Bu buton sayesinde akıllı telefonunuzla iletişime geçebilen hoparlör selfie çekmeniz için size yardımcı olabiliyor. Ürün 25 dolar fiyatla Amazon üzerinden satışa sunulmuş durumda.