Sennheiser Momentum True Wireless kablosuz kulaklık ülkemizde satışa sunuldu

Ses sistemleri konusunda uzman firmalardan Sennheiser’ın üst seviye kablosuz kulaklık modeli Momentum True Wireless ülkemizde Bircom distribütörlüğü ile satışa sunuldu.

Momentum True Wireless özellikleri ve fiyatı

Momentum True Wireless olarak adlandırılan kulaklık modeli 7mm dinamik sürücüler ile yüksek ses kalitesine ulaşıyor. İki adet mikrofon sesin geldiği yönü algılayarak gürültüyü azaltıyor. Ayrıca kulaktan çıkardığınızda bunu algılayarak müziğe ara veriyor.

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Müzik dinlerken yakın çevresinde olan biteni de duymak isteyenleri unutmayan kulaklık, App Store ve Google Play’den indirilebilen “Smart Control” uygulamasıyla tek bir dokunuşla “Transparan Duyma” özelliğini aktif ederek çevrede olan bitenleri kulaklıkları çıkarmadan duymanızı sağlıyor. Uygulama, aynı zamanda kulaklıkların çıkarıldığı anda müzik sesinin otomatik olarak durdurulması gibi seçenekler de sunuyor.

Kulaklıklar tek şarj ile 4 saate kadar kullanılabiliyor. Ayrıca özel kılıfındaki batarya 8 saatlik şarj süresine sahip. Kılıf USB Tip-C ile hem kendisini hem de kulaklıkları şarj ediyor. Kulaklıkların dış kısmı dokunmaya duyarlı ve hem dokunarak hem de hafifçe vurarak komutlar verilebiliyor.

Metalik tasarıma sahip olan kulaklıkların şarj pinleri altın kaplama. Ayrıca manyetik yapısı ile şarj istasyonuna sıkıca yapışıyor. Su sıçramalarına dayanıklı olan Sennheiser Momentum True Wireless modeli 1999TL fiyat etiketi ile ülkemizde de raflara çıktı. Momentum True Wireless’ı, Bircom’un Kanyon’daki Hifimyfi deneyim mağazasından temin edebilirsiniz.