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Sennheiser Momentum True Wireless kablosuz kulaklık ülkemizde satışa sunuldu

Türkiye’de Bircom distribütörlüğü ile satışa sunulan Sennheiser Momentum True Wireless şık kılıfı ile 12 saate kadar uzun kullanım süresi ve yüksek kalitede ses sunuyor.
2 ay
8,7b
1
27
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Ses sistemleri konusunda uzman firmalardan Sennheiser’ın üst seviye kablosuz kulaklık modeli Momentum True Wireless ülkemizde Bircom distribütörlüğü ile satışa sunuldu.

Momentum True Wireless özellikleri ve fiyatı

Momentum True Wireless olarak adlandırılan kulaklık modeli 7mm dinamik sürücüler ile yüksek ses kalitesine ulaşıyor. İki adet mikrofon sesin geldiği yönü algılayarak gürültüyü azaltıyor. Ayrıca kulaktan çıkardığınızda bunu algılayarak müziğe ara veriyor.

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Müzik dinlerken yakın çevresinde olan biteni de duymak isteyenleri unutmayan kulaklık, App Store ve Google Play’den indirilebilen “Smart Control” uygulamasıyla tek bir dokunuşla “Transparan Duyma” özelliğini aktif ederek çevrede olan bitenleri kulaklıkları çıkarmadan duymanızı sağlıyor. Uygulama, aynı zamanda kulaklıkların çıkarıldığı anda müzik sesinin otomatik olarak durdurulması gibi seçenekler de sunuyor.

Kulaklıklar tek şarj ile 4 saate kadar kullanılabiliyor. Ayrıca özel kılıfındaki batarya 8 saatlik şarj süresine sahip. Kılıf USB Tip-C ile hem kendisini hem de kulaklıkları şarj ediyor. Kulaklıkların dış kısmı dokunmaya duyarlı ve hem dokunarak hem de hafifçe vurarak komutlar verilebiliyor.

Metalik tasarıma sahip olan kulaklıkların şarj pinleri altın kaplama. Ayrıca manyetik yapısı ile şarj istasyonuna sıkıca yapışıyor. Su sıçramalarına dayanıklı olan Sennheiser Momentum True Wireless modeli 1999TL fiyat etiketi ile ülkemizde de raflara çıktı. Momentum True Wireless’ı, Bircom’un Kanyon’daki Hifimyfi deneyim mağazasından temin edebilirsiniz.

 

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SKYFALL 2 ay en beğenilen
Turk lirasinin cani cehenneme
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XPerience 2 ay
Heyecan verici yeni teknolojilere dair haberleri okuduktan sonra fiyatlarla karşılaşınca ciğerimiz soluyor be kardeşim. Ne güçlü ekonomi zırvasıymış bi bitmedi biz bittik 🤦🏻‍♂️
Heyecan verici yeni teknolojilere dair haberleri okuduktan sonra fiyatlarla karşılaşınca ciğerimiz soluyor be kardeşim. Ne güçlü ekonomi zırvasıymış bi bitmedi...
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intel7mix 2 ay
Fiyata bakıp çay içtim. Anca bunu yaparız.
1 Yanıt Yanıtla +7
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FlyingShip 1 hf.
Arkadaşlar merhaba.Kulaklığı kullanan varsa bir konu da yardım isteyecektim.Kulaklıkların şarj bitmeye yakın kutusuna koyup otomatik şarj yapmaya başlıyor.Dolduğunda,telefona bağlayıp şarjın dolu olduğu görüyorum ve kutusunu şarj yapmak için pc ye bağlıyorum o da tam şarj oluyor (yeşil yanıyor) bittiğinde.Kulaklıklarla işim bittiğinde (şarj) full'ken kutusuna koyuyorum.Kulaklık şarj dolu,kutusunun şarj dolu,2-3 gün sonra kulaklık kutu da iken arkasındaki tuşa bastığımda sarı ışık yanıyor kulaklıklar şarj full,kutusu şarjı azalmış.Kulaklığı kullanmıyorum kutusunda zati kutusunun şarjı neden düşüyor 2-3 gün de,anlamış değilim yardımcı olursanız sevinirim.
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aspolat 2 ay
Yaklaşık 2 haftalık araştırmadan sonra satın aldım. Amacım spor yaparken kullanmak olduğundan en büyük korkum kulakta tutunamayıp düşmesiydi. Fakat sanki zamklanmış gibi kulaktan düşmüyorlar en hızlı koşularınızda bile.
Bazen biraz rahatsız edici olabiliyor uzun süre takılı kaldığında ama dediğim gibi birazcık.
ses konusunda sennheiser yapacağını yapmış. aşağısını beklemek pek akıl karı değildi
eleştireceğim konu ise dokunmatik kontrolleri, tamamen boş iş diyebilirim. Takılıyor, tepki vermiyor, saçma şekilde sürekli SIRI ile muhatap ediyor. Yani olmamış bence.
Iphonelar ile (apple music) kullanınca ses kapasitesinden yeterince memnun kalmıyorsunuz. Ama Ipad Pro gibi ya da diğer cihazlarda kulağınızın zarını tokatlıyor. Iphonelar için en iyi yöntem VOX gibi diğer uygulamalar ile flac uzantılı medyalar dinlemek.
Ses kalitesi olarak master and Dynamic firmasının bir modelini kıyaslıyorlardı, tabi denemek nasip olmadı. Bilen var ise kıyaslayabilir
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artenis 2 ay
'' EHONOMİ ÇOHH EYİİ ''
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FerdosParadise 2 ay
Ekrem baba avatarın çok Özgün efendim :)
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FerdosParadise 2 ay
Get closer to the artists
Experience 360 Reality Audio. This astonishing breakthrough in music creation and reproduction brings artists and their listeners closer than ever before. Music has never been so real and so immersive.
sony.com/...
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Umutcan 2 ay
Bir eşi kulaktan çıktı kayboldu diyelim, gitti 1000tl
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mcebi001 2 ay
7mm mi bendeki phılıps bile 13.5mm sürücülü..
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virtue28 2 ay
Memnunmusunuz o kulakliklardan?
Sarj ve bağlantı durumu nasıl sıkıntı varmi?
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AciBadem25 2 ay virtue28
Gayet memnunum. Bağlanti da bi problem yaşamadım henüz. Sarj durumuda gayet iyi gidiyor. Tek sarjla 5 saate varabiliyosun. Benim baglandigim cihaz bt4.0 . Eger 5.0 cihazin varsa daha uzun sureler alirsin diye düşünüyorum.
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ezimuse 2 ay virtue28
İPhone 7+ ile kullanıyorum ses kalitesi güzel. Arada sol kulaklık 2sn kopuyor. YouTube da senkron sorunu var ama Netflix de yaşamadım. Ben memnunum. Bundan önce kablosuz AirPods vardı.
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virtue28 2 ay
Memnunmusunuz o kulakliklardan?
Sarj ve bağlantı durumu nasıl sıkıntı varmi?
2 Yanıt Yanıtla
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frostburn 2 ay
2000 lira vermeye gerek yok gidin 100 liraya bluedio alın , zaten bu tarz kulaklıkların her an düşme ve kaybolma riski var , kablolu boyuna askılı kulaklıklar en iyisi.bluedio'da 13 mm sürücü var ve ses kalitesi oldukça iyi.
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ramis78 2 ay
tasarımı beğenmedim yoksa kesin alırdım (!)
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