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3 kameralı Huawei P Smart+ 2019 duyuruldu

Bu yıl akıllı telefon pazarında Apple’ı geride bırakmaya kararlı olan Huawei yeni modeller yanında mevcut modelleri biraz daha iyileştirerek de piyasaya sürüyor. Huawei P Smart+ 2019 bunlardan birisi.
2 ay
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Huawei’nin beğeni toplayan orta segment akıllı telefonu P Smart 2019 modeli güncellendi. Huawei P Smart+ 2019 adıyla tanıtılan yeni model özellikle kamera tarafında orjinalden farklılaşıyor.

Huawei P Smart+ 2019 özellikleri

Huawei P Smart+ 2019 modelinde 6.21 inçlik 2340 x 1080 piksel çözünürlüğünde bir ekran yer alıyor. Çentikli tasarım sayesinde ekran-kasa oranı oldukça agresif hale gelmiş. Ekran ayrıca mavi ışığı azaltarak gözün yorulmasını engelliyor. Klasik Huawei çizgisi arka kısımda kendisini gösteriyor ve seramik hissiyatı veren parlak bir malzeme kullanılıyor.

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4 adet Cortex-A73 ve 4 adet Cortex-A53 çekirdekli Kirin 710 yonga setinin güç verdiği akıllı telefonda 3GB RAM ve 64GB depolama kapasitesi bulunuyor. Bunun haricinde herhangi bir konfgürasyon bulunmuyor. GPU Turbo 2.0 ile grafik performansı oyunlarda arttırılabiliyor.

Ek olarak dosyaları sıkıştırarak daha az kaynak tüketmesini sağlayan EROFS (Extendable Read-Only File System) dosya sisteminin cihazda kullanıldığı ifade ediliyor. Bu sayede performans da önemli ölçüde artacak.

3 kameralı Huawei P Smart+ 2019 duyuruldu
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Kamera tarafında 24MP çözünürlüğünde ana kamera, 16MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 2MP çözünürlüğünde derinlik kamerası kombinasyonu mevcut. Segmentinde en iyi kamera kombinasyonlarından birisi diyebiliriz. Ön kısımda da 8MP çözünürlüğünde bir kamera mevcut. Yapay zekâ teknolojisi 22 farklı kategoride 500 farklı sahneyi algılıyor ve buna göre ayarlama yapıyor. Ayrıca kamera üzerinden anlık olarak tercüme gibi farklı akıllı işlevler de atanmış.

Huawei P Smart+ 2019 modelinin 3400mAh kapasiteli bataryası hızlı şarj ile desteklenirken kutudan Android 9.0 işletim sistemi ile çıkıyor. Şimdilik herhangi bir fiyat belirlenmemiş ancak Huawei P Smart 2019 modeli 2399TL fiyat etiketi ile ülkemize giriş yapmıştı.


https://consumer.huawei.com/en/phones/p-smart-plus-2019/specs/ Yorum Yaz
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Fenomenon 2 ay en beğenilen
Yalnız P smart (2019)'un fiyatı iyi düştü. Şuan f/p olarak çok iyi.
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a_y_k_u_t 2 ay
Şuan p smart 2019 1750 liralık fiyatıyla alınabilecek en mantıklı telefonlardan :) Tek kötü yanı kamerasıydı onu da güncelleyip yeni model yapmışlar mantıklı mate 20 lite'dan uygun fiyata olursa belki satabilir.
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mavizaman 2 ay
huawei samsunglaşma yolunda hızla ilerliyor.
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Kayrabey 2 ay
2.499 a gelip 1.999 a düşerse iş yapar :D
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agent1453 2 ay
Her zaman tek kameralı kullanıyorum.
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mert1907 2 ay
Huawei'de sırf Apple'ı geçmek içinmi bu kadar cihaz çıkarıyor anlamadım.
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Fenomenon 2 ay en beğenilen
Yalnız P smart (2019)'un fiyatı iyi düştü. Şuan f/p olarak çok iyi.
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tecnikadamoguz01 2 ay
Huaweide bir işlemci yaptımi bütün modellere aynı işlemciyi koyup duruyor önce kırın 659 du şimdi sıra 710 da
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intel7mix 2 ay tecnikadamoguz01
tecnikadamoguz01
Huaweide bir işlemci yaptımi bütün modellere aynı işlemciyi koyup duruyor önce kırın 659 du şimdi sıra 710 da

Maliyetini çıkarak


Yoksa olmaz fabrika banda basmışlar , devamlı basıp duruyorlar.
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kmlhyt 2 ay
ram çılgınlığı inceden düşüse geçti. yeni moda artık 3-5 kameralı telefonlar. bakalım sonrasında ne var?
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intel7mix 2 ay kmlhyt
Maliyeti fazla amiral gemilerinde maliyeti anca çıkarıyorlar.
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