3 kameralı Huawei P Smart+ 2019 duyuruldu

Huawei’nin beğeni toplayan orta segment akıllı telefonu P Smart 2019 modeli güncellendi. Huawei P Smart+ 2019 adıyla tanıtılan yeni model özellikle kamera tarafında orjinalden farklılaşıyor.

Huawei P Smart+ 2019 özellikleri

Huawei P Smart+ 2019 modelinde 6.21 inçlik 2340 x 1080 piksel çözünürlüğünde bir ekran yer alıyor. Çentikli tasarım sayesinde ekran-kasa oranı oldukça agresif hale gelmiş. Ekran ayrıca mavi ışığı azaltarak gözün yorulmasını engelliyor. Klasik Huawei çizgisi arka kısımda kendisini gösteriyor ve seramik hissiyatı veren parlak bir malzeme kullanılıyor.

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4 adet Cortex-A73 ve 4 adet Cortex-A53 çekirdekli Kirin 710 yonga setinin güç verdiği akıllı telefonda 3GB RAM ve 64GB depolama kapasitesi bulunuyor. Bunun haricinde herhangi bir konfgürasyon bulunmuyor. GPU Turbo 2.0 ile grafik performansı oyunlarda arttırılabiliyor.

Ek olarak dosyaları sıkıştırarak daha az kaynak tüketmesini sağlayan EROFS (Extendable Read-Only File System) dosya sisteminin cihazda kullanıldığı ifade ediliyor. Bu sayede performans da önemli ölçüde artacak.

Tam Boyutta Gör

Kamera tarafında 24MP çözünürlüğünde ana kamera, 16MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 2MP çözünürlüğünde derinlik kamerası kombinasyonu mevcut. Segmentinde en iyi kamera kombinasyonlarından birisi diyebiliriz. Ön kısımda da 8MP çözünürlüğünde bir kamera mevcut. Yapay zekâ teknolojisi 22 farklı kategoride 500 farklı sahneyi algılıyor ve buna göre ayarlama yapıyor. Ayrıca kamera üzerinden anlık olarak tercüme gibi farklı akıllı işlevler de atanmış.

Huawei P Smart+ 2019 modelinin 3400mAh kapasiteli bataryası hızlı şarj ile desteklenirken kutudan Android 9.0 işletim sistemi ile çıkıyor. Şimdilik herhangi bir fiyat belirlenmemiş ancak Huawei P Smart 2019 modeli 2399TL fiyat etiketi ile ülkemize giriş yapmıştı.