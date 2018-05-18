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Sennheiser'dan sporculara özel kablosuz kulaklık: CX Sport

Alman teknoloji devi Sennheiser, spor tutkunlarına hitap eden yeni kablosuz kulaklığını tanıttı. Yaklaşık 6 saatlik bir kullanım süresi sunan CX Sport, 1.5 saat içerisinde tamamen şarj edilebiliyor.
1 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Onur Seven
Haber Editörü
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Kulaklık girişini kaldıran akıllı telefon üreticilerinin sayısının artması ile birlikte tüketiciler kablosuz kulaklık seçeneklerine yönelmeye başlamış durumdalar. Sennheiser bu yılın başlarında CX 6.00BT'yi piyasaya sürdü ancak spor salonu veya egzersiz için daha uygun bir şey arıyorsanız şirketin yeni kulaklığı ilginizi çekebilir.
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Sennheiser tarafından CX Sport adıyla piyasaya sunulan yeni kablosuz kulaklık, tasarım açısından CX 6.00BT ile aynı görünüyor ancak gördüğünüz gibi spor faaliyetleri için ideal hale gelmesi için dışında ve içinde yapılan bazı değişiklikler var.

Haziran ayında satışa sunulacak

Egzersiz sırasında kulağınıza güvenli ve rahat bir oturuş sağlayacak şekilde tasarlanan kulaklık sıçrama ve terlemeye dayanıklı bir yapıya sahip. Teknik özelliklerine baktığımızda 6 saatlik bir pil ömrü ve Bluetooth AptX desteği ile CX 6.00BT'ye benzediğini görüyoruz.
Bununla birlikte, 1.5 saatte tam olarak şarj edilebilen kulaklık CX 6.00BT'den daha pahalı bir fiyat etiketi taşıyor. CX Sport önümüzdeki Haziran ayında 130 dolar fiyatla dünya çapında satışa sunulacak.

https://en-us.sennheiser.com/cxsport-madetomove Yorum Yaz
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serafon 1 yıl
spor yaparken kulaklıkla müzik dinlemek iyi bir şey değil aslında. Ciddi sporcular müzik dinlemek yerine, işine odaklanırlar bence.
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labtek38 1 yıl
Pili öldüğünde ne olacak? 6-7 yıldır kullandığım kulaklığı var. Ama bunlar bu kadar kullanım ömrü sunamayacak. 3 yıl içinde çöp olacak.
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Carlsberg7539 1 yıl
eee şimdi de bu mu moda oldu yakında sporcu bilgisayarı, telefonu hatta saati haberleri falan da çıkabilir aman ha
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bahner 1 yıl
Şuanda satışta var bu model.
SENNHEISER CX SPORT
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eulogy 1 yıl
sennheiser'in giriş seviyesi kulaklıklarından uzak durmak lazım. Özellikle cx serisi ve muadili seriler ses kalitesi açısından yerlerde.
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