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    Samsung, uygun fiyatlı iki yeni kulaklık üzerinde çalışıyor

    Samsung, ürün gamına iki yeni ucuz kulaklık eklemeyi planlıyor. Serinin en uygun fiyatlı modeli Galaxy Buds Core'un yanında Galaxy Buds 3 FE modelinin de geliştirildiği belirtiliyor.

    Samsung, uygun fiyatlı iki yeni kulaklık üzerinde çalışıyor Tam Boyutta Gör
    Samsung, 2023 yılında en uygun fiyatlı kablosuz kulaklığı Galaxy Buds FE'yi piyasaya sürdü. Yakın zamanda, bu kulaklığın yerini şu anda geliştirilmekte olan Galaxy Buds Core'un alacağı belirtildi.

    Galaxy Buds Core ve Buds 3 FE geliyor

    Galaxy Buds Core'un varlığı, Wear OS için en son Galaxy Buds Controller uygulamasının kodunda tespit edildi. Ancak, Samsung'un planladığı tek uygun fiyatlı kulaklık bu olmayacak. Şirketin, Galaxy Buds 3 FE modeli de bu kodlar içerisinde ortaya çıktı. Galaxy Buds 3 FE, Galaxy Buds Core ve Galaxy Buds 3 arasında konumlanacak ve şirketin ürün gamı daha da genişleyecek.

    Yeni kulaklıkların ne zaman piyasaya sürüleceği henüz bilinmiyor. Samsung'un bir sonraki Unpacked etkinliği Temmuz ayında gerçekleşecek ve Galaxy Z Fold 7 ve Flip 7'nin yanı sıra Galaxy Watch 8 ve Watch 8 Classic tanıtılacak. Bu etkinlikte, yeni kulaklıkların da tanıtılmasını bekleyebiliriz.

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    Endonezya, Türkiye’den 48 adet KAAN satın alıyor

    Y
    YouRæk 3 saat önce

    20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.

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