Samsung, uygun fiyatlı iki yeni kulaklık üzerinde çalışıyor

Galaxy Buds Core ve Buds 3 FE geliyor
Galaxy Buds Core'un varlığı, Wear OS için en son Galaxy Buds Controller uygulamasının kodunda tespit edildi. Ancak, Samsung'un planladığı tek uygun fiyatlı kulaklık bu olmayacak. Şirketin, Galaxy Buds 3 FE modeli de bu kodlar içerisinde ortaya çıktı. Galaxy Buds 3 FE, Galaxy Buds Core ve Galaxy Buds 3 arasında konumlanacak ve şirketin ürün gamı daha da genişleyecek.
Yeni kulaklıkların ne zaman piyasaya sürüleceği henüz bilinmiyor. Samsung'un bir sonraki Unpacked etkinliği Temmuz ayında gerçekleşecek ve Galaxy Z Fold 7 ve Flip 7'nin yanı sıra Galaxy Watch 8 ve Watch 8 Classic tanıtılacak. Bu etkinlikte, yeni kulaklıkların da tanıtılmasını bekleyebiliriz.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.