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Tam Boyutta Gör Samsung, 2023 yılında en uygun fiyatlı kablosuz kulaklığı Galaxy Buds FE'yi piyasaya sürdü. Yakın zamanda, bu kulaklığın yerini şu anda geliştirilmekte olan Galaxy Buds Core'un alacağı belirtildi.

Galaxy Buds Core ve Buds 3 FE geliyor

Galaxy Buds Core'un varlığı, Wear OS için en son Galaxy Buds Controller uygulamasının kodunda tespit edildi. Ancak, Samsung'un planladığı tek uygun fiyatlı kulaklık bu olmayacak. Şirketin, Galaxy Buds 3 FE modeli de bu kodlar içerisinde ortaya çıktı. Galaxy Buds 3 FE, Galaxy Buds Core ve Galaxy Buds 3 arasında konumlanacak ve şirketin ürün gamı daha da genişleyecek.

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Yeni kulaklıkların ne zaman piyasaya sürüleceği henüz bilinmiyor. Samsung'un bir sonraki Unpacked etkinliği Temmuz ayında gerçekleşecek ve Galaxy Z Fold 7 ve Flip 7'nin yanı sıra Galaxy Watch 8 ve Watch 8 Classic tanıtılacak. Bu etkinlikte, yeni kulaklıkların da tanıtılmasını bekleyebiliriz.

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Samsung, uygun fiyatlı iki yeni kulaklık üzerinde çalışıyor

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