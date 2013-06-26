Sense+ isimli stand projesi, dahili sensörleri sayesinde hayat kurtarabiliyor

Kicstarter ile beraber oldukça popüler bir bağış sitesi haline gelen Indiegogo üzerinde başlatılan Sense+ isimli yeni bir stand projesi, dahili sensörleriyle birçok modelden ayrılarak hayat kurtarabiliyor.

Stand halinde Apple'ın iPhone 5 ve iPad Mini modelleri için geliştirilen Sense+, üzerinde yer alan USB portu sayesinde Android ve Windows cihazlarla da kullanılabiliyor. Diğer stand modellerinden dahili gaz ve fotoelektrik duman sensörleri ile ayrılan ürün, özel olarak geliştirilen uygulama sayesinde tehlikeli durumları algılayarak önce alarm veriyor, eğer alarm belirli bir süre içerisinde kapatılmazsa daha önceden belirlenen kişilere acil durum mesajları gönderiyor. Oldukça kompakt boyutları sayesinde her yere rahatlıkla taşınabileceği belirtilen Sense+, gerekirse itfaiye, ambulans ya da polis gibi birimlerin de hızlıca aranmasına imkan verebiliyor.

Indiegogo üzerinde başlatılırken 150,000$ hedef koyan Sense+ projesi, bitimine 50 gün kalan henüz 101$ toplamış durumda. Yapılacak 59$ (Amerika dışı 20$ kargo) bağış ile Kasım ayında elde edilebilen ürün hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.





http://www.indiegogo.com/projects/senseplus-smart-dock-smoke-gas-sensor-and-app?c=home