Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Aksesuarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sense+ isimli stand projesi, dahili sensörleri sayesinde hayat kurtarabiliyor

5 yıl
495
1
1
Cep Tel Aksesuarları
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Sense+ isimli stand projesi, dahili sensörleri sayesinde hayat kurtarabiliyor
Kicstarter ile beraber oldukça popüler bir bağış sitesi haline gelen Indiegogo üzerinde başlatılan Sense+ isimli yeni bir stand projesi, dahili sensörleriyle birçok modelden ayrılarak hayat kurtarabiliyor.
Stand halinde Apple'ın iPhone 5 ve iPad Mini modelleri için geliştirilen Sense+, üzerinde yer alan USB portu sayesinde Android ve Windows cihazlarla da kullanılabiliyor. Diğer stand modellerinden dahili gaz ve fotoelektrik duman sensörleri ile ayrılan ürün, özel olarak geliştirilen uygulama sayesinde tehlikeli durumları algılayarak önce alarm veriyor, eğer alarm belirli bir süre içerisinde kapatılmazsa daha önceden belirlenen kişilere acil durum mesajları gönderiyor. Oldukça kompakt boyutları sayesinde her yere rahatlıkla taşınabileceği belirtilen Sense+, gerekirse itfaiye, ambulans ya da polis gibi birimlerin de hızlıca aranmasına imkan verebiliyor. 
Indiegogo üzerinde başlatılırken 150,000$ hedef koyan Sense+ projesi, bitimine 50 gün kalan henüz 101$ toplamış durumda. Yapılacak 59$ (Amerika dışı 20$ kargo) bağış ile Kasım ayında elde edilebilen ürün hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.
 
Sense+ isimli stand projesi, dahili sensörleri sayesinde hayat kurtarabiliyor


http://www.indiegogo.com/projects/senseplus-smart-dock-smoke-gas-sensor-and-app?c=home Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
WmGMD 5 yıl
Biran htc ile ilgili bir şey sanmıştım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Mobilite: Nokia'dan Apple'a zombi benzetmesi, Jobs filmi geliyor, Snapdragon 800 yaygınlaşıyor, Adroid 4.2.2 güncellemeleri ve çok daha fazlası... 5 yıl Donanım Haber, San Francisco'da; Windows 8.1'i yerinde takip ediyoruz! 5 yıl DH Özel: Samsung yeni ATIV serisi ve Londra lansmanından özel notlar 5 yıl AMD yeni videosunda Nvidia ekran kartını parçaladı [Altyazılı video] 5 yıl Kingston MobileLite Wireless Video İnceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
BU USTALAR BENİ KANSER EDECEK, YETTİ
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim