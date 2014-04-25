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Sergio Bianchi'nin araç içi kullanımlar için hazırladığı uygulaması artık ücretsiz

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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Sergio Bianchi'nin araç içi kullanımlar için hazırladığı uygulaması artık ücretsiz
Sergio Bianchi adlı geliştirici tarafından hazırlanan uzun isimli "GPS, Car Video Recorder, Speedometer, Speed Tracker, HUD and Trip Computer" uygulaması artık ücretsiz olarak elde edilebiliyor.

Birden fazla amaç için araç içi kullanıma özel olarak hazırlanan uygulama, sade ancak modern görünen bir arayüze sahip. Temel olarak GPS temelli harita üstü navigasyon takibi, araç içi video kamera, özellikle gece kullanımı için HUD ekranı ve oldukça hassas hız ölçümü gibi özellikleri toplu bir şekilde sunabilen uygulama, bazı veri ile çekilen fotoğraf ve videoları da Facebook, Twitter ve e-posta temelli paylaşabiliyor.

Daha önce 4,29$ fiyat etiketiyle satılan "GPS, Car Video Recorder, Speedometer, Speed Tracker, HUD and Trip Computer uygulaması, an itibariyle buradan ücretsiz olarak elde edilebiliyor.


https://itunes.apple.com/tr/app/id798537839?mt=8 Yorum Yaz
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