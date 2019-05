Ses dalgalarıyla havada duran nesneler

Küçük nesneleri temas etmeksizin havada tutmak için büyüye ihtiyacınız yok. Ses dalgaları kullanarak bunu gerçekleştirebilirsiniz. Bilim adamları yakın zamanda bu konuda büyük aşama kaydetmiş ve bir cismi ses dalgaları yardımıyla havada tutmayı başarabilmişlerdi. Bugün gelinen aşamada birden çok cismi birbirinden bağımsız olarak havada tutabiliyorlar.

Bu sıra dışı gelişme İspanya Navarra Üniversitesi’nden Asier Marzo Pérez ile İngiltere Bristol Üniversitesi’nden Bruce Drinkwater tarafından gerçekleştirildi. Araştırma Proceedings of the National Academy of Sciences dergisinde yayınlandı.



akustik alan oluşturmayı başarmışlar. Bu alan o denli güçlü ki birçok cismi içerisinde hapsedebiliyor. Her ne kadar alan güçlüyse de şimdilik milimetrik boyutlarda plastik nesneleri havada tutabiliyor. Ancak teoride, santimetrik boyutlarda cisimleri kaldırmak mümkün.



Araştırmacılar yaptıkları deneylerde, ipliği bağladıkları iki küreciği yalnızca ses dalgaları kullanarak kontrol edebilmiş ve ipi beze dikmeyi başarabilmişler. Önümüzdeki yıl aynı tekniği su altında kullanmayı hedefleyen bilim adamları, söz konusu teknolojinin girişimci olmayan cerrahi müdahalelerde kullanılabileceğini, bunun optik sistemlere göre 100 bin kat daha verimli olacağını belirtiyorlar.

