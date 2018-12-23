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Ses dalgalarıyla havada duran nesneler

Daha önceleri ses dalgalarıyla bir cismi havada tutmayı başaran bilim adamları ilk kez birden çok cismi yalnızca ses dalgaları yardımıyla havada tutmayı başarabildiler.
4 ay
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Kerem Ardıçlı
Yazar
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Küçük nesneleri temas etmeksizin havada tutmak için büyüye ihtiyacınız yok. Ses dalgaları kullanarak bunu gerçekleştirebilirsiniz. Bilim adamları yakın zamanda bu konuda büyük aşama kaydetmiş ve bir cismi ses dalgaları yardımıyla havada tutmayı başarabilmişlerdi. Bugün gelinen aşamada birden çok cismi birbirinden bağımsız olarak havada tutabiliyorlar.
Bu sıra dışı gelişme İspanya Navarra Üniversitesi’nden Asier Marzo Pérez ile İngiltere Bristol Üniversitesi’nden Bruce Drinkwater tarafından gerçekleştirildi. Araştırma Proceedings of the National Academy of Sciences dergisinde yayınlandı.

Bilim adamları geliştirdikleri algoritma sayesinde bir takım ses yayıcı kullanarak akustik alan oluşturmayı başarmışlar. Bu alan o denli güçlü ki birçok cismi içerisinde hapsedebiliyor. Her ne kadar alan güçlüyse de şimdilik milimetrik boyutlarda plastik nesneleri havada tutabiliyor. Ancak teoride, santimetrik boyutlarda cisimleri kaldırmak mümkün.

Ayrıca Bkz. "Akciğerden esinlenerek geliştirilen zar, hidrojen üretiminde verimi arttırdı"

Araştırmacılar yaptıkları deneylerde, ipliği bağladıkları iki küreciği yalnızca ses dalgaları kullanarak kontrol edebilmiş ve ipi beze dikmeyi başarabilmişler. Önümüzdeki yıl aynı tekniği su altında kullanmayı hedefleyen bilim adamları, söz konusu teknolojinin girişimci olmayan cerrahi müdahalelerde kullanılabileceğini, bunun optik sistemlere göre 100 bin kat daha verimli olacağını belirtiyorlar.

http://blogs.discovermagazine.com/d-brief/2018/12/19/how-to-levitate-objects-using-sound Yorum Yaz
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Seyrim 4 ay
Karada, havada denizde taşıtlar dönemine doğru..
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ouzqan 4 ay
Güzel bir haber bakalım ne kadar ilerleyecek.
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Tugrul_512bit 4 ay
Bir başkası da ses dalgaları kullanarak sandalyeyi emüle etmişti. Sert yüzey gibi davranıyordu. Nerede hatırlamıyorum.
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qwsehmus 4 ay Tugrul_512bit
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