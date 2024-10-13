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    Sadece tek yönde hareket eden ses dalgaları üretildi

    Ses, kaynağından çıktıktan sonra her yöne doğru dalgalar şeklinde ilerler. Ancak bilim insanları, ses dalgalarının sadece tek bir yönde dalgalanmasını sağlayan bir cihaz üretti.
    Sadece tek yönde hareket eden ses dalgaları üretildi Tam Boyutta Gör
    Üç kişinin bir daire içinde toplandığını ve biri konuştuğunda sadece diğerinin duyduğunu hayal edin. ETH Zürih ve Lozan Federal Teknoloji Enstitüsü’nden (EPFL) bilim insanları, ses dalgalarını yalnızca tek bir yönde iletebilen bir cihaz geliştirdi. Bu yenilik, gelecekteki iletişim teknolojilerine önemli katkılar sunabilecek potansiyele sahip.

    Tek yönde iletilebilen ses dalgaları

    Geliştirilen cihaz, üç eşit aralıklı bağlantı noktası olan disk şeklinde bir boşluktan oluşuyor. Her bir bağlantı noktası, ses dalgalarını hem gönderebiliyor hem de alabiliyor. Ancak cihaz aktif olmadığında, bağlantı noktaları ses dalgalarını eşit düzeyde duyabiliyor. Yani, bir noktadan gönderilen ses diğer iki noktada aynı seviyede algılanabiliyor ve geri yansıma (eko) yaparak kaynağa dönüyor.

    Sadece tek yönde hareket eden ses dalgaları üretildi Tam Boyutta Gör
    Ancak sistem çalıştırıldığında işler değişiyor. Cihaz, belirli hız ve yoğunlukta dönen hava sayesinde ses dalgalarının sadece bir yöne gitmesini sağlıyor. Örneğin, birinci noktadan gelen ses yalnızca ikinci nokta tarafından duyulurken, üçüncü nokta bu ses dalgasını duyamıyor. Bu sayede, ses dalgaları sadece belirli bir yönde hareket edebiliyor ve enerjilerini kaybetmeden hedeflerine ulaşıyorlar.
    Sadece tek yönde hareket eden ses dalgaları üretildi Tam Boyutta Gör
    Cihazın başarısının arkasındaki en büyük etken, ses dalgalarının titreşimlerle uyumlu bir şekilde senkronize edilmesi. Bu senkronizasyon sayesinde dalgalar yönlendirilirken aynı zamanda güç kazanıyor ve zayıflamadan ilerleyebiliyorlar. Bilim insanları, bu etkiyi "ses için bir dönel kavşak" olarak tanımlıyorlar. Daire şeklindeki boşluktaki hava akışı, dalgaların enerjisini artırarak hedef noktaya daha güçlü bir şekilde ulaşmalarını sağlıyor.

    Bu buluş, ses dalgalarının sadece tek yönlü iletilmesiyle sınırlı kalmayabilir. Araştırmacılar, aynı yöntemin elektromanyetik dalgalar gibi diğer dalga türlerini de yönlendirmek için kullanılabileceğini düşünüyorlar. Bu, daha verimli radar ve iletişim sistemleri tasarımı için çok farklı kapılar açabilir.

    Bazı durumlarda, ses dalgalarının sadece tek yönde iletilmesi önemli olabilir. Örneğin, gürültü engelleme sistemlerinde bu teknolojinin kullanılması, istenmeyen seslerin önlenmesi açısından büyük avantaj sağlayabilir. 2014 yılında Teksas Üniversitesi'nden araştırmacılar, hava akışıyla çalışan bir rezonans halkası kullanarak benzer bir cihaz geliştirmişti. Ancak bu cihazda ses dalgaları hedefe doğru giderken zayıflıyordu. ETH Zürih ekibi ise bu enerji kaybını ortadan kaldırarak, dalgaların hem yönlendirilmesini hem de güç kazanmasını sağladı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 2 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 3 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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