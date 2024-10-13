Sadece tek yönde hareket eden ses dalgaları üretildi

Tek yönde iletilebilen ses dalgaları
Geliştirilen cihaz, üç eşit aralıklı bağlantı noktası olan disk şeklinde bir boşluktan oluşuyor. Her bir bağlantı noktası, ses dalgalarını hem gönderebiliyor hem de alabiliyor. Ancak cihaz aktif olmadığında, bağlantı noktaları ses dalgalarını eşit düzeyde duyabiliyor. Yani, bir noktadan gönderilen ses diğer iki noktada aynı seviyede algılanabiliyor ve geri yansıma (eko) yaparak kaynağa dönüyor.
Bu buluş, ses dalgalarının sadece tek yönlü iletilmesiyle sınırlı kalmayabilir. Araştırmacılar, aynı yöntemin elektromanyetik dalgalar gibi diğer dalga türlerini de yönlendirmek için kullanılabileceğini düşünüyorlar. Bu, daha verimli radar ve iletişim sistemleri tasarımı için çok farklı kapılar açabilir.
Bazı durumlarda, ses dalgalarının sadece tek yönde iletilmesi önemli olabilir. Örneğin, gürültü engelleme sistemlerinde bu teknolojinin kullanılması, istenmeyen seslerin önlenmesi açısından büyük avantaj sağlayabilir. 2014 yılında Teksas Üniversitesi'nden araştırmacılar, hava akışıyla çalışan bir rezonans halkası kullanarak benzer bir cihaz geliştirmişti. Ancak bu cihazda ses dalgaları hedefe doğru giderken zayıflıyordu. ETH Zürih ekibi ise bu enerji kaybını ortadan kaldırarak, dalgaların hem yönlendirilmesini hem de güç kazanmasını sağladı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.