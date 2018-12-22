Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Akciğerden esinlenerek geliştirilen zar, hidrojen üretiminde verimi arttırdı

Geleceğin yakıtlarından biri olarak söz edilen ve yakıldığında sadece su açığa çıkarmasıyla büyük çevre dostu olan hidrojenin üretimi için bilim adamları akciğerden esinlendi.
5 ay
7,4b
1
5
Diğer Bilim ve Teknoloji
Kerem Ardıçlı
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Akciğerimiz havayı ince zarlar ve küçük deliklerden geçirerek oksijenini ayırır ve kana karışmasını sağlar. Suyun elektroliz sürecini hızlandırmak ve verimi arttırmak isteyen bilim adamları insan akciğerinden esinlenerek bir zar geliştirmeye başladılar.
Stanford Üniversitesi’nden bilim adamları 12 nm kalınlığında, bir yüzeyi su itici özelliğe sahip, üzerinde küçük delikler bulunan bir zar geliştirdiler. Zarın diğer yüzeyini de altın ve platin nano parçacıklarıyla kapladılar. Daha sonra metalle kaplı yüzey içte kalacak şekilde filmi rolü haline getirdiler.

Suya elektroliz için elektrik verildiğinde hidrojen ve oksijen gazlarının akciğer benzeri rulo halindeki filmden geçerek enerji oluşturduğu görülmüş. Aynı işlev için kullanılan karbon bazlı zarların hava oluşumuna sebep vererek verimi düşürdüğünü belirten bilim adamları, yeni geliştirilen zarın yapısı nedeniyle böyle bir durumun görülmediğini belirtiyorlar.

Ayrıca Bkz. "Bunama hastalığına çığır açan tedavi"

Zarın düze ve katlanmış hali arasındaki farkı da inceleyen bilim adamları, katlamanın düze bırakılmasına oranla %32 daha verimli olduğunu görmüşler. Araştırmacılardan Yi Cui geometrinin önemli olduğunu vurguluyor. Zar ayrıca oldukça dayanıklı. Karbon bazlı olanları 75 saatlik kullanım sonucunda %74 verimle çalışabilirken, yeni zar 250 saat sonunda %97 verimle çalışmaya devam edebiliyor.
Bilim adamları bir sonraki adımda ruloları bir arada verimle kullanmanın yollarını araştıracaklarını belirtiyorlar. Hepsini yan yana koymanın verimli olmadığını belirten araştırmacılar, başarısız olmaları halinde ellerinde akciğer gibi çok güzel bir örnek olduğunu kaydediyorlar.

Gelişmenin günlük hayatta kullanılabilir hale gelmesiyle hidrojen tabanlı pillerin hayata geçip yaygınlaşması için önemli bir adım atılmış olacaktır.

https://www.newscientist.com/article/2188891-device-that-works-like-a-lung-makes-clean-fuel-from-water/?utm_campaign=RSS%7CNSNS&utm_source=NSNS&utm_medium=RSS&utm_content=technology Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Tlg3 5 ay
Science b*tch
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
profecco 5 ay
"Akciğerden esinlenerek geliştirilen zar, hidrojen üretiminde verimi artırdı."
doğru yazımı bu olmalı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kaya0 5 ay
olaylar bitmis virgül konmuş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
treabacks 5 ay
Araya bir virgül koymadığınız için başlığı dört kez okudum.
1 Yanıt Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Manhunt Three 5 ay treabacks
Türkiye'nin en büyük teknoloji haber sitelerinden biri bile virgül koymayı bilmiyor. Ben çok kez belirtecektim ama ilkokulda öğrenmemişler ise biz mi öğreteceğiz...
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 ay Apple, yeni iPhone'ların üretimini ikinci kez azaltıyor 4 ay Telltale “The Walking Dead” finalini Epic Store’da yapacak 4 ay Upbit borsası yöneticileri 250 milyar dolarlık sahte ticaret hacmi nedeniyle göz altında 4 ay Facebook dolara endeksli bir kripto para üzerinde çalışıyor 4 ay 90’lı yılların klasik Lemmings oyunu mobile geldi 4 ay Bethesda, Fallout 76 satın alanlara Fallout klasik oyunlarını hediye ediyor 4 ay Steam Kış İndirimleri'nde 20 TL altı 10 oyun tavsiyesi 4 ay 4 kameralı Samsung Galaxy A9 detaylı analiz ve ön inceleme 4 ay Google Asistan 2018 yılının en zeki sesli asistanı oldu 5 ay 2018'de eleştirmenlerden tam not alan film ve diziler 5 ay "Yamuk" iPad Pro'lar ile ilgili Apple donanım şefinden açıklama geldi 5 ay Huawei P30'un kamera özellikleri detaylandı 5 ay İnsanı yapay zekadan ayıran kelimeler neler olabilir? 5 ay Xiaomi yeni oyuncu telefonu Play ile ikinci kez Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye hazırlanıyor 5 ay Okşamak, bebekler üzerinde ağrı kesici etki sağlıyor 5 ay Amazon yanlış kişiye 1.700 Alexa ses kaydını yolladı 5 ay InSight, Mars yüzeyine ilk aygıtını yerleştirdi 5 ay iPad mini 5 önümüzdeki yılın başlarında gelebilir 5 ay Geri dönüştürülebilir pipet 5 ay Infinity-O ekranlı Galaxy A8s'in fiyatı belli oldu 5 ay GÖRÜNTÜLENEN Akciğerden esinlenerek geliştirilen zar, hidrojen üretiminde verimi arttırdı Sonraki SpaceX yılın son görevini bugün gerçekleştiriyor [Güncellendi] 5 ay Rögar kapakları, 5G kapsama alanını genişletmek için kullanılabilir 5 ay Google Lens 1 milyar öğeyi tanıyabiliyor 5 ay NVIDIA, Ocak ayında GeForce RTX 2060 ve GeForce GTX 1160 GPU'larını piyasaya sürebilir 5 ay 2si1 İzleyici Ödülleri Kategorileri 2018 5 ay Inseego 5G NR Hotspot ilk 5G kablosuz açık bağlantı noktası olacak 5 ay Haftaya A101 marketlerde daha ucuz Honor 8X var, BİM marketler uygun fiyata Meizu hoparlör satacak 5 ay Angry Birds Dream Blast ön kayıtlara başladı 5 ay Firefox Focus tarayıcısına yeni gizlilik özellikleri eklendi 5 ay ABD ordusunun kullandığı Android uygulamalarında önemli açıklar bulundu 5 ay Mars'taki dev 'buz gölü' görüntülendi: İşte muhteşem fotoğraf 5 ay Trafik cezalarına 2019'da zam yapılmayacak 5 ay Nike, kendi bağcıklarını bağlayan ayakkabısını daha uygun fiyat ile geri getiriyor 5 ay Monster yeni Pusat Serisi oyuncu ekipmanlarını satışa sundu 5 ay Google’un tuz kullanarak enerji depolama projesi kendi şirketine kavuştu 5 ay Samsung yeni Akıllı TV'lerine Google Asistan'ı ekliyor 5 ay LG yeni 4K lazer sinema projeksiyon cihazını CES 2019 fuarına getiriyor 5 ay 2018 yılında tanıtılan en ilgi çekici konsept araçlar [Galeri] 5 ay 48MP kameralı son telefon Umidigi S3 Pro oldu 5 ay 3000TL'ye oyuncu kasası olur mu? "DH-A2 incelemesi" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
TurkNet'e bi hal geldi( Edit: Ülke
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Selçuk Bayraktar: Türkiye, Dünyanın
DonanımHaber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim