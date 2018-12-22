Akciğerden esinlenerek geliştirilen zar, hidrojen üretiminde verimi arttırdı

Akciğerimiz havayı ince zarlar ve küçük deliklerden geçirerek oksijenini ayırır ve kana karışmasını sağlar. Suyun elektroliz sürecini hızlandırmak ve verimi arttırmak isteyen bilim adamları insan akciğerinden esinlenerek bir zar geliştirmeye başladılar.

Stanford Üniversitesi’nden bilim adamları 12 nm kalınlığında, bir yüzeyi su itici özelliğe sahip, üzerinde küçük delikler bulunan bir zar geliştirdiler. Zarın diğer yüzeyini de altın ve platin nano parçacıklarıyla kapladılar. Daha sonra metalle kaplı yüzey içte kalacak şekilde filmi rolü haline getirdiler.



Suya elektroliz için elektrik verildiğinde hidrojen ve oksijen gazlarının akciğer benzeri rulo halindeki filmden geçerek enerji oluşturduğu görülmüş. Aynı işlev için kullanılan karbon bazlı zarların hava oluşumuna sebep vererek verimi düşürdüğünü belirten bilim adamları, yeni geliştirilen zarın yapısı nedeniyle böyle bir durumun görülmediğini belirtiyorlar.



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Zarın düze ve katlanmış hali arasındaki farkı da inceleyen bilim adamları, katlamanın düze bırakılmasına oranla %32 daha verimli olduğunu görmüşler. Araştırmacılardan Yi Cui geometrinin önemli olduğunu vurguluyor. Zar ayrıca oldukça dayanıklı. Karbon bazlı olanları 75 saatlik kullanım sonucunda %74 verimle çalışabilirken, yeni zar 250 saat sonunda %97 verimle çalışmaya devam edebiliyor. Suya elektroliz için elektrik verildiğinde hidrojen ve oksijen gazlarının akciğer benzeri rulo halindeki filmden geçerek enerji oluşturduğu görülmüş. Aynı işlev için kullanılan karbon bazlı zarların hava oluşumuna sebep vererek verimi düşürdüğünü belirten bilim adamları, yeni geliştirilen zarın yapısı nedeniyle böyle bir durumun görülmediğini belirtiyorlar.Zarın düze ve katlanmış hali arasındaki farkı da inceleyen bilim adamları, katlamanın düze bırakılmasına oranla %32 daha verimli olduğunu görmüşler. Araştırmacılardan Yi Cui geometrinin önemli olduğunu vurguluyor. Zar ayrıca oldukça dayanıklı. Karbon bazlı olanları 75 saatlik kullanım sonucunda %74 verimle çalışabilirken, yeni zarçalışmaya devam edebiliyor.

Bilim adamları bir sonraki adımda ruloları bir arada verimle kullanmanın yollarını araştıracaklarını belirtiyorlar. Hepsini yan yana koymanın verimli olmadığını belirten araştırmacılar, başarısız olmaları halinde ellerinde akciğer gibi çok güzel bir örnek olduğunu kaydediyorlar.



Gelişmenin günlük hayatta kullanılabilir hale gelmesiyle hidrojen tabanlı pillerin hayata geçip yaygınlaşması için önemli bir adım atılmış olacaktır.

https://www.newscientist.com/article/2188891-device-that-works-like-a-lung-makes-clean-fuel-from-water/?utm_campaign=RSS%7CNSNS&utm_source=NSNS&utm_medium=RSS&utm_content=technology