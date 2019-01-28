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Sesi kulağınıza fısıldayan lazer teknolojisi

MIT tarafından geliştirilen lazer teknolojisi yardımıyla sadece istenilen kişinin duyabileceği şekilde ses iletimi mümkün olacak. Havadaki su buharının titreştirilmesi sayesinde çalışıyor.
3 ay
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Sesi kulağınıza fısıldayan lazer teknolojisi
MIT (Massachusetts Teknoloji Enstitüsü) ilginç bir araştırmayı gün yüzüne çıkardı. Bilim insanlarının geliştirdiği lazer teknolojisi ses aktarımı gerçekleştirebiliyor. Bu sayede ortamdaki belirli bir kişinin duyup, diğerlerinin duyamayacağı şekilde ses iletimi yapılabilmiş olacak.

Havadaki su buharı yardımıyla çalışıyor

Yeni teknoloji 1.9 mikrometre boyutunda thulium lazer kullanıyor. Fotoakustik etki denilen bir prensip sayesinde havadaki su buharı, lazer yardımıyla duyulabilir bir frekansta titreştiriliyor. Böylece lazerin yönlendirildiği kişi sesi duyabilmiş oluyor. Kısacası istediğiniz kişinin kulağına belli bir miktar uzaklıktan fısıldayabiliyorsunuz. Ses yüksekliği insan konuşmasına denk gelen 60 desibel seviyesinde. 

Araştırmanın lideri Charles M. Wynn, havanın kuru olduğu zamanlarda da sistemin çalışabildiğini çünkü havada her zaman çok az miktarda da olsa su bulunduğunu söylüyor, özellikle insanların etrafında. Ek olarak bu lazerin hiçbir şekilde cilde zarar vermeyeceği belirtilmiş.

Geliştirme ekibi ses iletimi için iki yöntemi test etmiş. Bunlardan ilki ve basit olanı, lazer genliğinin modülatör aracılığıyla değiştirilerek titreşim üretilmesi yöntemi. Bu sayede 2,5 metre uzakta bulunan bir mikrofon sesi alabilmiş. Diğerinde ise lazer, bir ayna yardımıyla ileri geri hareket ettiriliyor. Bu yöntem daha fazla su taneciğine çarparak daha yüksek ses çıkarabiliyor. Araştırmacılar iki yöntemin farklı artı ve eksi yönleri olduğunu söylüyor.

Ayrıca Bkz. "NASA, Opportunity'yi kurtarmak için son kozlarını oynuyor"

Yeni teknoloji kulaklık takılmasının mümkün olmadığı durumlarda oldukça yararlı olabilir. Özellikle menzili geliştirildiğinde askeri kullanıma uygun hale gelebilmesi mümkün. Farklı senaryolar için araştırmalar devam ediyor.


https://www.engadget.com/2019/01/28/whisper-laser-tech-sound-to-targeted-people/ Yorum Yaz
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kaand12@ 3 ay
mission impossible ghost protocol de vardı böyle bi sahne.
su damlası sesi çıkarıyordu.
youtu.be/...
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Askaparta 3 ay
Çok eğlenceli olur.
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Omisis046 3 ay
Tam polisler için sanki. 500 metre ötedeki adama seslenebilir, hey sen kırmızılı kimliği göster.
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SEO-Uzmanı 3 ay
mehdi hadislerinde geçen duruma uygun bir teknoloji bu ! :(
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nefendim 3 ay
Tez projem bu, ismim geçmiyor?
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V4LKyR 3 ay nefendim
Birileri senden tez davranmış :)
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OverClocK1ng 3 ay
Ajanlara gün doğdu.
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