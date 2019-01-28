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NASA, Opportunity'yi kurtarmak için son kozlarını oynuyor

NASA, Mars'taki emektar gözlem aracı Opportunity'yi kurtarmak için artık son kozlarını oynuyor. Uzay aracından yaklaşık yedi buçuk aydır haber alınamıyordu.
3 ay
4,2b
1
10
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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NASA'nın yaz aylarından bu yana haber alamadığı ünlü gözlem aracı Opportunity için artık umutlar tamamıyla tükenmek üzere. Geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili bir açıklama yayınlayan uzay ajansı, Opportunity'yi hayata döndürmek için artık son kozlarını oynayacaklarını söyledi.

Tam 15 yıldır Mars yüzeyinde görev yapan Opportunity, geçtiğimiz Mayıs ayında başlayan bir toz fırtınası sonrasında Dünya'yla iletişimini kesmişti. NASA'nın ifadelerine göre uzay aracı en son 10 Haziran'da Dünya'ya bir fotoğraf göndermiş. Sonrasında ise yaklaşık 7.5 aydır uzay aracından herhangi bir sinyal alınabilmiş değil.

Konuyla ilgili bazı açıklamalar yapan Opportunity proje yöneticisi John Callas,"Geride bıraktığımız yedi ay içerisinde Opportunity ile iletişime geçmek için 600'den fazla girişimde bulunduk. Uzay aracını kurtarma ihtimalimiz her geçen gün biraz daha azalıyor. Ancak yine de her türlü çözümü denemeye devam edeceğiz. Son koz olarak yeni bir komut stratejisi kullanmaya başladık" ifadelerini kullandı.

Opportunity'yi sessizliğe gömen dev Mars fırtınası 30 Mayıs'ta başlamış ve kısa sürede tüm gezegeni ele geçirmişti. NASA, ağustos ayının ortalarında fırtınanın etkisini kaybetmeye başladığını ve 11 Eylül'de de gökyüzünün tamamen açıldığını söylüyor. Hava şartlarının normale dönmesiyle beraber Opportunity'nin de bataryalarını sarj etmesi ve Dünya'yla iletişime geçmeye başlaması bekleniyordu. Ancak bu maalesef gerçekleşmedi.

Ayrıca Bkz. "Mars'ı fırtına ele geçirdi: İşte gezegenin öncesi ve sonrası"
NASA son olarak, kasım ayında başlayan rüzgarlı mevsimin uzay aracını kurtarabileceğini düşünüyordu. Yoğun rüzgarların Opportunity üzerindeki tozları temizleyebileceği ve bu şekilde uzay aracının bataryalarını sarj edebileceği yönünde bazı umutlar vardı. Ancak bu ay itibarıyla sona eren rüzgarlı sezon da uzay aracını kurtarmaya yeterli olmadı.

Opportunity'nin hayata dönme ihtimali şu aşamada artık gerçekten de çok ama çok düşük. NASA'lı bilim insanları ellerinden gelen ne varsa yapmaya devam ediyor ancak aslında uzay ajansı da çok fazla umudun kalmadığının farkında.

İkizi Spirit ile birlikte 7 Temmuz 2003'te fırlatılan Opportunity, 24 Mart 2004'te Kızıl Gezegen'e iniş yapmıştı. Uzay aracı aslen 90 günlük bir görev için tasarlanmış olmasına rağmen kendisinden beklenenin çok üzerinde bir iş çıkarmayı başardı. Dünya dışı bir yüzeyde en fazla seyahat etme rekorunu da elinde bulunduran emektar uzay aracı, bakalım Dünya'ya tekrar sinyal göndermeye başlayabilecek mi.

https://gizmodo.com/wake-up-oppy-nasa-sends-new-commands-to-mars-opportun-1832083019 Yorum Yaz
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Allons-y 3 ay en beğenilen KaleyDeskop
Hocam ilk aklımdan geçen şeyler sileceklerin solar panelleri çizeceği, mars tozunu alamayacağı ve üfleme sisteminin gazının biteceği idi. Üşenmedim yabancı kaynaklardan baktım benim aklıma gelenlerin haricinde sileceklerin gereksiz ağır ve dayanıksız olacağı silecekleri koymak yerine o maliyete ve ağırlığa güneş panelleri %30 büyütülebileceği söylenmiş ki zaten paneller büyütülmüş.
(ekstra olarak silecek yüzeyinin marsın soğuna dayanmayacağı eklenmiş)
12 sene boyunca neredeyse her sene zaten mars rüzgarları güneş panellerini hep temizlemiş belirli dönemlerde. Ama son fırtına demekki epey kuma gömdü ki rüzgarlarda yeterli olamımış.
Ayrıca opportunity nin diğer sıkıntısıda güneş panellerinin şarj ettiği pillerin artık çok zayıflaması idi. Zaten kullanım ömrünü 60a katlanmış bir cihazdan bahsediyoruz burada şu haliyle bile net bir mühendislik harikası.
Hocam ilk aklımdan geçen şeyler sileceklerin solar panelleri çizeceği, mars tozunu alamayacağı ve üfleme sisteminin gazının biteceği idi. Üşenmedim yabancı kay...
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scorpion20 2 ay
yok artık bitti o iş bence
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_turbo_ 2 ay
NASA Arabistan cöllerinde kaybettigi oyuncagini ariyor.
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s_mail 3 ay
Bizdeki şans işte. 10" dobson teleskobumla marsın dünyaya en yakın konumda olduğu Haziran ayından itibaren dev fırtına marsı esir aldı. Bende kırmızı bir toptan ilerisini göremedim.
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qrolica 3 ay
bence yan yattı o yüzden çalışmıyor
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emre1393 3 ay
mars atmosferi ince ve soğuk olduğu için bataryanın kendini de ısıtması gerekiyor, güneş göremeyip pil bitince nalları dikti alet.
sonraki gönderdiklerinde nükleer batarya var, güneşe ihtiyaç duymadan çalışıyor.
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Redunay 3 ay
90 gün için göndermişsin 15 yıldır orada, görevini fazlasıyla yapmış zaten
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AirSupport 3 ay
Kum fırtınasının içinde kaldıysa (kumun içine gömüldüyse araç) ölmüş demektir. Geçmiş olsun bu aracı ben tasarlamış olsam evladımı kaybetmiş gibi üzülürdüm.
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KaleyDeskop 3 ay
neden panelleri temizleyecek bir sistem yapmadılar ki? örnek basınçı hava ile panellerini temizlenebilir veya arabalardaki gibi silecek türü bir sistem kullanılabilirdi..
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Allons-y 3 ay KaleyDeskop
Hocam ilk aklımdan geçen şeyler sileceklerin solar panelleri çizeceği, mars tozunu alamayacağı ve üfleme sisteminin gazının biteceği idi. Üşenmedim yabancı kaynaklardan baktım benim aklıma gelenlerin haricinde sileceklerin gereksiz ağır ve dayanıksız olacağı silecekleri koymak yerine o maliyete ve ağırlığa güneş panelleri %30 büyütülebileceği söylenmiş ki zaten paneller büyütülmüş.
(ekstra olarak silecek yüzeyinin marsın soğuna dayanmayacağı eklenmiş)
12 sene boyunca neredeyse her sene zaten mars rüzgarları güneş panellerini hep temizlemiş belirli dönemlerde. Ama son fırtına demekki epey kuma gömdü ki rüzgarlarda yeterli olamımış.
Ayrıca opportunity nin diğer sıkıntısıda güneş panellerinin şarj ettiği pillerin artık çok zayıflaması idi. Zaten kullanım ömrünü 60a katlanmış bir cihazdan bahsediyoruz burada şu haliyle bile net bir mühendislik harikası.
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ssbrutality 3 ay
Demekki bayağı bir toza,kuma her neyse gömülmüş ki, panellerden ses seda çıkmıyor.
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