NASA, Opportunity'yi kurtarmak için son kozlarını oynuyor

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"Mars'ı fırtına ele geçirdi: İşte gezegenin öncesi ve sonrası"

https://gizmodo.com/wake-up-oppy-nasa-sends-new-commands-to-mars-opportun-1832083019

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NASA'nın yaz aylarından bu yana haber alamadığı ünlü gözlem aracı Opportunity için artık umutlar tamamıyla tükenmek üzere. Geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili bir açıklama yayınlayan uzay ajansı, Opportunity'yi hayata döndürmek için artık son kozlarını oynayacaklarını söyledi.Tam 15 yıldır Mars yüzeyinde görev yapan Opportunity, geçtiğimiz Mayıs ayında başlayan bir toz fırtınası sonrasında Dünya'yla iletişimini kesmişti. NASA'nın ifadelerine göre uzay aracı en son 10 Haziran'da Dünya'ya bir fotoğraf göndermiş. Sonrasında ise yaklaşık 7.5 aydır uzay aracından herhangi bir sinyal alınabilmiş değil.Konuyla ilgili bazı açıklamalar yapan Opportunity proje yöneticisi John Callas,"Geride bıraktığımız yedi ay içerisinde Opportunity ile iletişime geçmek için 600'den fazla girişimde bulunduk. Uzay aracını kurtarma ihtimalimiz her geçen gün biraz daha azalıyor. Ancak yine de her türlü çözümü denemeye devam edeceğiz. Son koz olarak yeni bir komut stratejisi kullanmaya başladık" ifadelerini kullandı.Opportunity'yi sessizliğe gömen dev Mars fırtınası 30 Mayıs'ta başlamış ve kısa sürede tüm gezegeni ele geçirmişti. NASA, ağustos ayının ortalarında fırtınanın etkisini kaybetmeye başladığını ve 11 Eylül'de de gökyüzünün tamamen açıldığını söylüyor. Hava şartlarının normale dönmesiyle beraber Opportunity'nin de bataryalarını sarj etmesi ve Dünya'yla iletişime geçmeye başlaması bekleniyordu. Ancak bu maalesef gerçekleşmedi.NASA son olarak, kasım ayında başlayan rüzgarlı mevsimin uzay aracını kurtarabileceğini düşünüyordu. Yoğun rüzgarların Opportunity üzerindeki tozları temizleyebileceği ve bu şekilde uzay aracının bataryalarını sarj edebileceği yönünde bazı umutlar vardı. Ancak bu ay itibarıyla sona eren rüzgarlı sezon da uzay aracını kurtarmaya yeterli olmadı.Opportunity'nin hayata dönme ihtimali şu aşamada artık gerçekten de çok ama çok düşük. NASA'lı bilim insanları ellerinden gelen ne varsa yapmaya devam ediyor ancak aslında uzay ajansı da çok fazla umudun kalmadığının farkında.İkizi Spirit ile birlikte 7 Temmuz 2003'te fırlatılan Opportunity, 24 Mart 2004'te Kızıl Gezegen'e iniş yapmıştı. Uzay aracı aslen 90 günlük bir görev için tasarlanmış olmasına rağmen kendisinden beklenenin çok üzerinde bir iş çıkarmayı başardı. Dünya dışı bir yüzeyde en fazla seyahat etme rekorunu da elinde bulunduran emektar uzay aracı, bakalım Dünya'ya tekrar sinyal göndermeye başlayabilecek mi.