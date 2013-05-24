Sesli fotoğraf oluşturma uygulaması, "Pixengo"

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Akıllı cep telefonuyla çektiği fotoğrafların hikayelerini kayıt altına almaktan hoşlanan kullanıcılar için hazırlanmış Pixengo uygulaması, başarılı özellikler ile bu amacı yerine getirebiliyor.
Pixengo Media Limited tarafından geliştirilen Pixengo, çekilen fotoğraflar içerisine 30 saniyelik sesli mesajlar ekleyebiliyor ve oluşturulan bu sesli fotoğrafların Facebook ya da Twitter gibi sosyal ağlar üzerinde paylaşılmasına imkan verebiliyor. Uygulamanın sağladı dünya ağı üzerinden diğer kullanıcıların hazırladıkları sesli fotoğrafların da dinlenebildiği uygulama, iOS 5.0 ve üzeri iPhone ve iPod modelleri ile uyumlu olarak çalışabiliyor.
Ücretsiz olarak sunulan Pixengo uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.
https://itunes.apple.com/app/pixengo/id541574937 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Buyrun videosu arkadaşlar. Uygulamanın adı Screen Extender. Bigboss reposunda bulunuyormuş.
İkisi farklı şeyler. Vine kesit kesit video kaydederek oluyor.
program son güncellemeyi 26 ekim 2012 de almış yani o tarihten daha önce çıkmış