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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sesli fotoğraf oluşturma uygulaması, "Pixengo"

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
3,1b
1
13
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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Sesli fotoğraf oluşturma uygulaması,
Akıllı cep telefonuyla çektiği fotoğrafların hikayelerini kayıt altına almaktan hoşlanan kullanıcılar için hazırlanmış Pixengo uygulaması, başarılı özellikler ile bu amacı yerine getirebiliyor.
Pixengo Media Limited tarafından geliştirilen Pixengo, çekilen fotoğraflar içerisine 30 saniyelik sesli mesajlar ekleyebiliyor ve oluşturulan bu sesli fotoğrafların Facebook ya da Twitter gibi sosyal ağlar üzerinde paylaşılmasına imkan verebiliyor. Uygulamanın sağladı dünya ağı üzerinden diğer kullanıcıların hazırladıkları sesli fotoğrafların da dinlenebildiği uygulama, iOS 5.0 ve üzeri iPhone ve iPod modelleri ile uyumlu olarak çalışabiliyor.
Ücretsiz olarak sunulan Pixengo uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/app/pixengo/id541574937 Yorum Yaz
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cedric... 6 yıl
Ne s4 ü samsung mu icat etti bu özelliği sanki. Benim 6-7 yıl önce kullandığım 5 mp li minton marka dijital fotoğraf makinasındada vardı bu özellik. Saçmasapan bişeydi halada saçma fotoğrafın üzerine konuşana kadar video çekerim.
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wolf silver 6 yıl
Canım sen buna pixengo diyorsunda bu galaxy s4 teki sesli fotoğraf çekme özelliği..
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rakpunar 6 yıl
iPhone 5 için uygulamalarının boyutunu ekrana tam sığdıran bi jailbreak uygulaması vardı. Adını bulursam mesajı editlerim.

Buyrun videosu arkadaşlar. Uygulamanın adı Screen Extender. Bigboss reposunda bulunuyormuş.

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Carfreak 6 yıl
Twitter da vine.com diye sesli gif paylaşıyorlar ya o değil mi bu?
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Masdera 6 yıl Carfreak
Pachenkov

Twitter da vine.com diye sesli gif paylaşıyorlar ya o değil mi bu?

İkisi farklı şeyler. Vine kesit kesit video kaydederek oluyor.
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caglet 6 yıl
s4'ten tanıdık geldi nedense
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multiTYRT 6 yıl caglet
caglet
s4'ten tanıdık geldi nedense


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S_A_S 6 yıl caglet
caglet

s4'ten tanıdık geldi nedense

program son güncellemeyi 26 ekim 2012 de almış yani o tarihten daha önce çıkmış
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