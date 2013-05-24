Sesli fotoğraf oluşturma uygulaması, "Pixengo"

Akıllı cep telefonuyla çektiği fotoğrafların hikayelerini kayıt altına almaktan hoşlanan kullanıcılar için hazırlanmış Pixengo uygulaması, başarılı özellikler ile bu amacı yerine getirebiliyor.

Pixengo Media Limited tarafından geliştirilen Pixengo, çekilen fotoğraflar içerisine 30 saniyelik sesli mesajlar ekleyebiliyor ve oluşturulan bu sesli fotoğrafların Facebook ya da Twitter gibi sosyal ağlar üzerinde paylaşılmasına imkan verebiliyor. Uygulamanın sağladı dünya ağı üzerinden diğer kullanıcıların hazırladıkları sesli fotoğrafların da dinlenebildiği uygulama, iOS 5.0 ve üzeri iPhone ve iPod modelleri ile uyumlu olarak çalışabiliyor.

Ücretsiz olarak sunulan Pixengo uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/app/pixengo/id541574937