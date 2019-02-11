Sevgililer Günü hediye fikirleri Amazon.com.tr’de

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Amazon.com.tr, kişisel bakımdan elektroniğe spor ürünlerinden modaya kadar 16 farklı kategoride yüz binlerce ürün çeşidini Sevgililer Günü’ne özel fırsatlarla müşterilerinin beğenisine sunuyor.
En özel hediyeyi en kolay şekilde almak isteyenler için hazırladığı ‘hediye rehberi’yle pratik ve kişiselleştirilmiş bir alışveriş deneyimi yaşatan Amazon.com.tr, İstek Listesi özelliğine ek devreye aldığı ‘Sürprizlerimi Bozma’ seçeneğiyle de o günün büyüsünü son ana kadar saklıyor.
Sevgililer Günü’nü birbirinden renkli hediye seçenekleriyle karşılayan Amazon.com.tr, bu özel günde ne alsam derdine son veriyor. Amazon.com.tr’de teknolojiden modaya, spor outdoor ürünlerden telefona kadar yüz binlerce ürün Sevgililer Günü hediye rehberinin altında müşterilerine sunuluyor. Hediye Rehberi’ne Amazon alışveriş uygulaması, Amazon.com.tr web sitesi ya da mobil tarayıcılar üzerinden ulaşılabiliyor.
İstek Listesi’ne yeni özellik: Sürprizlerimi Bozma
Online alışverişi keyifli ve interaktif hale getirecek yeni özelliği ‘İstek Listesi’ni geçtiğimiz aylarda devreye alan Amazon.com.tr, liste özelliğine eklediği fonksiyonu ‘Sürprizlerimi Bozma’ seçeneği ile liste sahibinin oluşturduğu seçenekler arasından satın alınan hediyeleri birkaç hafta boyunca gizli tutuyor.
Liste sahibinde ‘satın alınmamış’ olarak gözüken ürünler, sürprizimi bozma seçeneğiyle Sevgililer Günü büyüsünü son ana kadar saklıyor.
Kategorideki özel ürünlerden bazıları şöyle:
https://www.amazon.com.tr/?tag=article07ag-21 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Hayır bir de kadın tarafı özellikle hedef alınıyor. Ekmek nereden çıkar biliyorlar. Çünkü erkeğe sorsan hediye umrunda olmaz. Yılbaşı, sevgililer günü vs. günler nalıncı keseri gibi hep kadın tarafa yontulduğundan lanet eder. Gün yaklaştıkça erkekteki gerilim ve stres artar, nasıl atlatırım diye. Bu ayrımcılığın, cinsiyetçiliğin ve hatta işkencenin dik alasıdır. Bir de derler ki eşitlik,
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