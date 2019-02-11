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Sevgililer Günü hediye fikirleri Amazon.com.tr’de

Sevgililer Günü için birbirinden renkli hediye seçenekleri sunan Amazon.com.tr, bu özel günde ne alsam derdine son veriyor. Popüler alışveriş sitesi ‘hediye rehberi’yle kullanıcılara yardımcı oluyor.
3 ay
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Onur Seven
Haber Editörü
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Amazon.com.tr, kişisel bakımdan elektroniğe spor ürünlerinden modaya kadar 16 farklı kategoride yüz binlerce ürün çeşidini Sevgililer Günü’ne özel fırsatlarla müşterilerinin beğenisine sunuyor.
En özel hediyeyi en kolay şekilde almak isteyenler için hazırladığı ‘hediye rehberi’yle pratik ve kişiselleştirilmiş bir alışveriş deneyimi yaşatan Amazon.com.tr, İstek Listesi özelliğine ek devreye aldığı ‘Sürprizlerimi Bozma’ seçeneğiyle de o günün büyüsünü son ana kadar saklıyor.
Sevgililer Günü’nü birbirinden renkli hediye seçenekleriyle karşılayan Amazon.com.tr, bu özel günde ne alsam derdine son veriyor. Amazon.com.tr’de teknolojiden modaya, spor outdoor ürünlerden telefona kadar yüz binlerce ürün Sevgililer Günü hediye rehberinin altında müşterilerine sunuluyor. Hediye Rehberi’ne Amazon alışveriş uygulaması, Amazon.com.tr web sitesi ya da mobil tarayıcılar üzerinden ulaşılabiliyor.

İstek Listesi’ne yeni özellik: Sürprizlerimi Bozma

Online alışverişi keyifli ve interaktif hale getirecek yeni özelliği ‘İstek Listesi’ni geçtiğimiz aylarda devreye alan Amazon.com.tr, liste özelliğine eklediği fonksiyonu ‘Sürprizlerimi Bozma’ seçeneği ile liste sahibinin oluşturduğu seçenekler arasından satın alınan hediyeleri birkaç hafta boyunca gizli tutuyor.
Liste sahibinde ‘satın alınmamış’ olarak gözüken ürünler, sürprizimi bozma seçeneğiyle Sevgililer Günü büyüsünü son ana kadar saklıyor.
Kategorideki özel ürünlerden bazıları şöyle:

https://www.amazon.com.tr/?tag=article07ag-21 Yorum Yaz
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Cute Hentai 3 ay en beğenilen
Sevgilisi veya evli olupta eşinden dert yakınanları duyuyoruz, görüyoruz. Şimdiki aklım olsa evlenmezdim diyorlar. Zaten (çevrem için konuşuyorum) akılları yok, fikirleri var. Beyin yerine başka bir uzuv ile düşünüyorlar gibi geliyor. Cinsellik yaşamak için evlendim diyene bile denk geldim. Bu nedir yuh ya. :D Dertsiz başıma dert alamam. Ağlama yok, naz yok, tasa yok, dırdır yok, kapris yok, dışarıya çıkıp beraber gezme derdin yok, hesap gelince dayak yemişcesine hesap ödeme derdi yok, işine gelince sen beni sevmiyorsun cümlesini duyma riski hiç yok (heeee canım sevmiyorum)... 250gr fındık vardı taze kavrulmuş... Çay demleyip yanında yiyem yahu... Lokum gibi maşallah... :D
Sevgilisi veya evli olupta eşinden dert yakınanları duyuyoruz, görüyoruz. Şimdiki aklım olsa evlenmezdim diyorlar. Zaten (çevrem için konuşuyorum) akılları yok,...
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DH Misafiri 3 ay
nolacak bizim bu internet bağımlılığımız.. hayatımızın değişmez parçaları oldular spotify.com amazon.com ustamgeliyor.com trendyol.com ...
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DH Misafiri 3 ay
Hepsiburada'dan şaşmam.
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batyaz 3 ay
Kadınlar kuyum ürünlerine bayılır.
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Epsilon 3 ay
paramı var sevgilimi var ulan boşboş haber yapmayın
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oly1786 3 ay
Sevgilisi olanlar düşünsün, onlar kapris çekerken ben RDR 2 ve Gran Turismo kombinleyeceğim.
Hayır bir de kadın tarafı özellikle hedef alınıyor. Ekmek nereden çıkar biliyorlar. Çünkü erkeğe sorsan hediye umrunda olmaz. Yılbaşı, sevgililer günü vs. günler nalıncı keseri gibi hep kadın tarafa yontulduğundan lanet eder. Gün yaklaştıkça erkekteki gerilim ve stres artar, nasıl atlatırım diye. Bu ayrımcılığın, cinsiyetçiliğin ve hatta işkencenin dik alasıdır. Bir de derler ki eşitlik,
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Cute Hentai 3 ay en beğenilen
Sevgilisi veya evli olupta eşinden dert yakınanları duyuyoruz, görüyoruz. Şimdiki aklım olsa evlenmezdim diyorlar. Zaten (çevrem için konuşuyorum) akılları yok, fikirleri var. Beyin yerine başka bir uzuv ile düşünüyorlar gibi geliyor. Cinsellik yaşamak için evlendim diyene bile denk geldim. Bu nedir yuh ya. :D Dertsiz başıma dert alamam. Ağlama yok, naz yok, tasa yok, dırdır yok, kapris yok, dışarıya çıkıp beraber gezme derdin yok, hesap gelince dayak yemişcesine hesap ödeme derdi yok, işine gelince sen beni sevmiyorsun cümlesini duyma riski hiç yok (heeee canım sevmiyorum)... 250gr fındık vardı taze kavrulmuş... Çay demleyip yanında yiyem yahu... Lokum gibi maşallah... :D
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ahmetbmyo 3 ay
Amazon com tr den bişe alınmaz adamlar buradaki satıcılardan tedarik ediyor @mazonun tabelası geldi ülkemize ne zamanki Amerika'daki fiyatlar ve ürün çeşitliliği bizde de olur o zaman resmi satışlarına başladı derim boşuna uğraşma yin Amazon com tr ile
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Yengec1907 3 ay ahmetbmyo
Filitre kahve makinasi arastirdim uzun bir sure en ucuz amazon.tr deydi aldim en sonunda fiyat farkida diger sitelere gore azimsancak gibi degildi. Bir tanede akilli saat aldim oda en ucuz amazondaydi
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Ohol Oula 3 ay
Benim sevgilim yok, o ne olacak? Bana gacı bulur mu bu Amazon?
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CWaRRioR 3 ay Ohol Oula
Hemen yönlendiriyorum: https://www.ibb.istanbul
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denizbay1 3 ay
Evet evet, amazon kom tere de! Daha bu gün elime geçen Amazon kom tere den aldığım kulaklığın sağ tarafı patlak çıktı cızırdıyor! Adam kulaklığı bana 4 günde ulaştırdı cabası! Sipariş gününden sonraki gün, onu da benim ısrarımla gönderdi beyefendiler. Yoksa kafalarına ne zaman eserse o zaman gönderecekler herhalde. Üstelik akşam saat 7'den sonra Aras kargo denen o lanet firma anca getirdi, hem de şubeyle aramızda sadece 1.3km var! Amazon iade talebini satıcıya ulaştıracakmış, iki gün sürermiş... Şimdi Amazon mu suçlu diyenler olacaktır, evet kardeşim Amazon suçlu! Ben neye güveniyorum? Amazon ismine güvenerek alışveriş yapıyorum! Bu organizasyonu kim sağlıyorsa satıcıyı adam etmekte onun sorumluluğunda! Satıcıyla alıcıyı dımdızlak başbaşa bırakıyor, ne bir durumu iletebileceğin anlık yardım bölümü, ne bir şey... Şimdi adam kabul etmezse sen seyret... Bu arada tüm kanıtlar, belgeler de elimde. Fatura, yazışma kaydı, kargonun geldiği saat vs.
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