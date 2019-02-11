Sevgililer Günü hediye fikirleri Amazon.com.tr’de

16 farklı kategoride yüz binlerce ürün çeşidini Sevgililer Günü’ne özel fırsatlarla müşterilerinin beğenisine sunuyor. Amazon.com.tr , kişisel bakımdan elektroniğe spor ürünlerinden modaya kadaryüz binlerce ürün çeşidini’ne özel fırsatlarla müşterilerinin beğenisine sunuyor.

En özel hediyeyi en kolay şekilde almak isteyenler için hazırladığı ‘hediye rehberi’yle pratik ve kişiselleştirilmiş bir alışveriş deneyimi yaşatan Amazon.com.tr, İstek Listesi özelliğine ek devreye aldığı ‘Sürprizlerimi Bozma’ seçeneğiyle de o günün büyüsünü son ana kadar saklıyor.

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İstek Listesi’ne yeni özellik: Sürprizlerimi Bozma

Online alışverişi keyifli ve interaktif hale getirecek yeni özelliği ‘İstek Listesi’ni geçtiğimiz aylarda devreye alan Amazon.com.tr, liste özelliğine eklediği fonksiyonu ‘Sürprizlerimi Bozma’ seçeneği ile liste sahibinin oluşturduğu seçenekler arasından satın alınan hediyeleri birkaç hafta boyunca gizli tutuyor.

Liste sahibinde ‘satın alınmamış’ olarak gözüken ürünler, sürprizimi bozma seçeneğiyle Sevgililer Günü büyüsünü son ana kadar saklıyor.

Kategorideki özel ürünlerden bazıları şöyle:

https://www.amazon.com.tr/?tag=article07ag-21