Amazon Prime abonelik ücreti Türkiye’de zamlandı: İşte güncel fiyat

Amazon Prime zamlandı
Amazon Prime aboneliği Türkiye’de halen ilk 30 gün boyunca ücretsiz olarak denenebiliyor. Bu servisinde içinde aynı zamanda Prime Video ve Prime Gaming hizmetlerinin de dahil olduğunu söyleyelim. Amazon Prime üyeliği olanlar, yapacakları alışverişlerde ücretsiz ve hızlı teslimat seçeneğinden yararlanabiliyor. Ek olarak Amazon’un sahibi olduğu Twitch üzerinde her ay ücretsiz bir şekilde bir yayıncıya da abone olunabiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yeni Audi A6 resmen tanıtıldı: Şık ve sportif
Videoyu açamıyorum :)
HOŞGELDİN ANDROİPHONE BEBEK
ÇÖP
|Parasını hak eden şuan tek abonelik ne yazık ki bu .Fiyat artışlarına çok sövüyorum ama 50 tl nin de artık bir değerinin olmadığını kabul etmek lazım.1 Tane alı...
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