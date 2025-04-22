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    Amazon Prime abonelik ücreti Türkiye’de zamlandı: İşte güncel fiyat

    Amazon Türkiye, uzunca bir süre Prime aboneliğinin aylık ücretini korumuştu. Ancak şimdi fiyat değişikliği yapıldı. Amazon Prime abonelik ücreti Türkiye’de 49,90 TL’ye yükseldi.

    Amazon Prime abonelik ücretine Türkiye’de zam: İşte güncel fiyat Tam Boyutta Gör
    Dünyanın en büyük alışveriş platformlarından birisi olan Amazon, Amazon Prime abonelik hizmetine Türkiye’de zam yaptı. Firma, uzunca bir süredir Prime abonelik ücretinde bir değişikliğe gitmemişti. Yapılan zam sonrasında Amazon Prime aylık abonelik ücretinde yüzde 25’lik artış yaşandı.

    Amazon Prime zamlandı

    Amazon Prime abonelik ücretine Türkiye’de zam: İşte güncel fiyat Tam Boyutta Gör
    Amazon Prime aboneliğinin Türkiye fiyatı son olarak Nisan 2023 tarihinde güncellenmiş ve 8 TL olan abonelik ücreti 39 TL’ye yükseltilmişti. Bugün yapılan zam sonrasında 39 TL olan Amazon Prime ücreti 49,90 TL’ye yükseldi.

    Amazon Prime aboneliği Türkiye’de halen ilk 30 gün boyunca ücretsiz olarak denenebiliyor. Bu servisinde içinde aynı zamanda Prime Video ve Prime Gaming hizmetlerinin de dahil olduğunu söyleyelim. Amazon Prime üyeliği olanlar, yapacakları alışverişlerde ücretsiz ve hızlı teslimat seçeneğinden yararlanabiliyor. Ek olarak Amazon’un sahibi olduğu Twitch üzerinde her ay ücretsiz bir şekilde bir yayıncıya da abone olunabiliyor.

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    Editörün Seçimi Yorum
    Parasını hak eden şuan tek abonelik ne yazık ki bu .Fiyat artışlarına çok sövüyorum ama 50 tl nin de artık bir değerinin olmadığını kabul etmek lazım.1 Tane alı...
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