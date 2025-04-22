Amazon Prime abonelik ücreti Türkiye’de zamlandı: İşte güncel fiyat

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Tam Boyutta Gör Dünyanın en büyük alışveriş platformlarından birisi olan Amazon, Amazon Prime abonelik hizmetine Türkiye’de zam yaptı. Firma, uzunca bir süredir Prime abonelik ücretinde bir değişikliğe gitmemişti. Yapılan zam sonrasında Amazon Prime aylık abonelik ücretinde yüzde 25’lik artış yaşandı.

Amazon Prime zamlandı

Tam Boyutta Gör Amazon Prime aboneliğinin Türkiye fiyatı son olarak Nisan 2023 tarihinde güncellenmiş ve 8 TL olan abonelik ücreti 39 TL’ye yükseltilmişti. Bugün yapılan zam sonrasında 39 TL olan Amazon Prime ücreti 49,90 TL’ye yükseldi.

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Amazon Prime aboneliği Türkiye’de halen ilk 30 gün boyunca ücretsiz olarak denenebiliyor. Bu servisinde içinde aynı zamanda Prime Video ve Prime Gaming hizmetlerinin de dahil olduğunu söyleyelim. Amazon Prime üyeliği olanlar, yapacakları alışverişlerde ücretsiz ve hızlı teslimat seçeneğinden yararlanabiliyor. Ek olarak Amazon’un sahibi olduğu Twitch üzerinde her ay ücretsiz bir şekilde bir yayıncıya da abone olunabiliyor.

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Amazon Prime abonelik ücretine Türkiye’de zam: İşte güncel fiyat