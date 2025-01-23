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Tam Boyutta Gör Samsung'un dün akşam tanıtımını yaptığı Galaxy S25 Ultra, Galaxy S25+ ve Galaxy S25 modelleri Amazon.com.tr'de ön siparişe sunuldu. Amazon'da ön sipariş kampanyaları neler? Galaxy S25 fiyatları ne kadar?

Samsung Galaxy S25 Ultra tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri 15 sa. önce eklendi

Ön sipariş kampanyaları neler?

Amazon'da ön sipariş dönemine özel olarak Galaxy S25 Ultra modelinde "Aynı fiyata iki kat hafıza" kampanyası sunuluyor. Müşteriler 256 GB fiyatına 512 GB modelini, 512 GB fiyatına ise 1 TB modeli satın alabiliyor. Galaxy S25 Ultra, Galaxy S25+ ve Galaxy S25 modelleri ile birlikte Samsung şeffaf kılıf alımında yüzde 50 indirim uygulanıyor. Kampanyalardan yararlanmak için ürünü sepete ekleyip ödeme aşamasına ilerlemeniz yeterli.

Amazon'da Galaxy S25 fiyatları ne kadar?

Samsung Galaxy S25 Ultra 12/512 GB: 83.499 Türk Lirası

Samsung Galaxy S25 Ultra 12/1 TB: 91.499 Türk Lirası

Samsung Galaxy S25+ 12/256 GB: 63.499 Türk Lirası

Samsung Galaxy S25 12/128 GB: 51.499 Türk Lirası

Amazon'dan ön sipariş vermek için aşağıdaki bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz:

Galaxy S25 Serisi Ön Sipariş

*Bu içerik iş birliği içermektedir.

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Samsung Galaxy S25 serisi Amazon'da ön siparişe açıldı