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Sharkoon'dan oyunculara özel fare: DarkGlider

6 yıl
6,1b
1
9
Çevre Birimleri
knight
Haber Editörü
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Sharkoon'dan oyunculara özel fare: DarkGlider
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Sharkoon, oyuncuları hedef alan faresi DarkGlider'ı piyasaya sürdü.
130 mm x 82.4 mm x 42 mm ebatlarında dizayn edilen DarkGlider'ın üzerinde dört yönlü tekerlek tuşu (scroll) da dahil olmak üzere 10 adet programlanabilir tuş ve 256 KB'lık dahili bellek bulunuyor. Dahili bellek sayesinde 5 farklı kullanıcı profili oluşturup bunları kayıt altına alabiliyorsunuz. 6000 dpi'lik Avago 9500 V2 Pro lazer sensöre yer verilen DarkGlider, 30G hızlanma ve 1 ms tepki süresi sunuyor. Farenin sol kısmında konumlandırılan ekran sayesinde dpi değerini görebiliyorsunuz.
DarkGlider ile seramik taban, teflon taban ve 8 adet ağırlık geliyor. Ağırlıkların dördü 3.1'er gram, geriye kalanı 3.7'şer gram. Son olarak 180 cm uzunluğunda kabloya sahip farenin logosunun ışığının istendiği takdirde kapatılabildiğini belirtelim.
Sharkoon DarkGlider'ın fiyatı 39.99 Euro olarak belirlenmiş durumda.
Sharkoon'dan oyunculara özel fare: DarkGlider
Tam Boyutta Gör
Sharkoon'dan oyunculara özel fare: DarkGlider
Tam Boyutta Gör
Sharkoon'dan oyunculara özel fare: DarkGlider
Tam Boyutta Gör
Sharkoon'dan oyunculara özel fare: DarkGlider
Tam Boyutta Gör

http://www.sharkoon.com/?q=en/node/2193 Yorum Yaz
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asterisk* 6 yıl
Statistik
Oscar varken kimse bunu almaz :D

Tasarım nedir görenler alır. üstüne 3600 dpi ile 6000 dpi arasında biraz fark var sanki.
1 Yanıt Yanıtla
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Redsn0w 6 yıl asterisk*
asterisk*

Statistik

Oscar varken kimse bunu almaz :D


Tasarım nedir görenler alır. üstüne 3600 dpi ile 6000 dpi arasında biraz fark var sanki.

arkadaşın üstüne gitmeyelim :) o oscar takılsın :P bu mous bize layık. gerçi cs ciler hep 400 800 arası kullanır dpi, benm 5700 dpi mousu kenara koydum 3600 luk deathadder aldım. 900 dpi'da kullanıorm
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Statistik 6 yıl
Oscar varken kimse bunu almaz :D
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S 6 yıl
Gayet güzel ve tercih edilebilir bir mouse, internetteki görsellerinde beyaz, mavi gibi renk seçenekleri de olduğu görülüyor.

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DH Misafiri 6 yıl
Çok şık, Sharkoon sonunda çözmüş olayı.
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Redsn0w 6 yıl
sharkoon işi ilerletiyor önce 14 euroluk oyun klavyesi simdide 39.90 lık gelişşmiş mouse
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OverClocK1ng 6 yıl
İşte bu ya. Fare görünüşü muhteşem. Özelliklerini zaten tartışmaya gerek yok. Fiyat da fena değil ama bizim burada biraz yüksek olabilir. Bakalım gelsin de...
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mumak 6 yıl
sanırım üzerindeki laer sensörü zowie mousun üzerindeki sensörün gelişmiş modeli. fiyatıda daha uygun. umarım yakında tr ye gelir de alternatifler artar
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burakahmet19 6 yıl
Yurt dışında 39.90mış bizim ülkede %90 49.99
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