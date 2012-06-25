Sharkoon'dan oyunculara özel fare: DarkGlider

Sharkoon, oyuncuları hedef alan faresi DarkGlider'ı piyasaya sürdü.



130 mm x 82.4 mm x 42 mm ebatlarında dizayn edilen DarkGlider'ın üzerinde dört yönlü tekerlek tuşu (scroll) da dahil olmak üzere 10 adet programlanabilir tuş ve 256 KB'lık dahili bellek bulunuyor. Dahili bellek sayesinde 5 farklı kullanıcı profili oluşturup bunları kayıt altına alabiliyorsunuz. 6000 dpi'lik Avago 9500 V2 Pro lazer sensöre yer verilen DarkGlider, 30G hızlanma ve 1 ms tepki süresi sunuyor. Farenin sol kısmında konumlandırılan ekran sayesinde dpi değerini görebiliyorsunuz.



DarkGlider ile seramik taban, teflon taban ve 8 adet ağırlık geliyor. Ağırlıkların dördü 3.1'er gram, geriye kalanı 3.7'şer gram. Son olarak 180 cm uzunluğunda kabloya sahip farenin logosunun ışığının istendiği takdirde kapatılabildiğini belirtelim.



Sharkoon DarkGlider'ın fiyatı 39.99 Euro olarak belirlenmiş durumda.



http://www.sharkoon.com/?q=en/node/2193