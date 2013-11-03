Sharkoon'dan oyunculara özel yeni kafa üstü kulaklık: GSone

Oyunculara özel olarak donanım ürünleri geliştiren Sharkoon, kafa üstü formunda hazırladığı yeni kulaklık modeli GSone'ı resmi olarak kullanıcıların beğenisine sundu.

Oyunlara daha fazla konsantre olmak ve hiçbir ses efektini kaçırmak istemeyen kişiler için hazırlanan Sharkoon GSone, kulak çevresinde tercih edilen malzeme kalitesiyle uzun kullanımlarda dahi konfor açısından sorun yaratmıyor ve 325 gram ağırlık değeri ile geliyor. Üst seviye ses performansı için üzerinde 53mm sürücüler yer alan kulaklık, teknik olarak 32 empedans değerine, 103 dB ses basınç seviyesine, 10 Hz - 25 KHz frekans aralığına, 500 mW güç çıkışına ve < 1% toplam harmonik bozulmaya sahip. Aynı zamanda oyun içi konuşma işlemleri için üzerinde 70 HZ - 20 KHz frekans aralığına sahip bir adet mikrofon bulunan Sharkoon GSone, kullanılacak farklı ortamlarla 3.5mm bağlantı üzerinden iletişim sağlayabiliyor. Bünyesinde klasik yapıda hazırlanan ses açma / kapama tekerleği de bulunan kulaklık, genel olarak başarılı bir yapı ortaya koyuyor.

Sadece siyah renk seçeneğiyle hazırlanan Sharkoon GSone oyuncu kulaklığı yakın zaman içerisinde satışa çıkıyor. Ürününü fiyatı ise şimdilik belli olmuş değil.

http://www.techpowerup.com/193501/sharkoon-announces-the-gsone-gaming-headset.html