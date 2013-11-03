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Sharkoon'dan oyunculara özel yeni kafa üstü kulaklık: GSone

5 yıl
1,3b
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Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Sharkoon'dan oyunculara özel yeni kafa üstü kulaklık: GSone
Oyunculara özel olarak donanım ürünleri geliştiren Sharkoon, kafa üstü formunda hazırladığı yeni kulaklık modeli GSone'ı resmi olarak kullanıcıların beğenisine sundu.
Oyunlara daha fazla konsantre olmak ve hiçbir ses efektini kaçırmak istemeyen kişiler için hazırlanan Sharkoon GSone, kulak çevresinde tercih edilen malzeme kalitesiyle uzun kullanımlarda dahi konfor açısından sorun yaratmıyor ve 325 gram ağırlık değeri ile geliyor. Üst seviye ses performansı için üzerinde 53mm sürücüler yer alan kulaklık, teknik olarak 32 empedans değerine, 103 dB ses basınç seviyesine, 10 Hz - 25 KHz frekans aralığına, 500 mW güç çıkışına ve < 1% toplam harmonik bozulmaya sahip. Aynı zamanda oyun içi konuşma işlemleri için üzerinde 70 HZ - 20 KHz frekans aralığına sahip bir adet mikrofon bulunan Sharkoon GSone, kullanılacak farklı ortamlarla 3.5mm bağlantı üzerinden iletişim sağlayabiliyor. Bünyesinde klasik yapıda hazırlanan ses açma / kapama tekerleği de bulunan kulaklık, genel olarak başarılı bir yapı ortaya koyuyor.
Sadece siyah renk seçeneğiyle hazırlanan Sharkoon GSone oyuncu kulaklığı yakın zaman içerisinde satışa çıkıyor. Ürününü fiyatı ise şimdilik belli olmuş değil.
 
Sharkoon'dan oyunculara özel yeni kafa üstü kulaklık: GSone
Sharkoon'dan oyunculara özel yeni kafa üstü kulaklık: GSone

http://www.techpowerup.com/193501/sharkoon-announces-the-gsone-gaming-headset.html Yorum Yaz
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xamaximax 5 yıl
''GSone'' ismi güzel alınır :)
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Krauser DMC 5 yıl
10-25000 hz frekans aralığı ile ilgimi çekmiş bulunmakta. çünkü piyasada bulabileceğimiz birçok üst seviye kulaklık bile 18-22000 hz frekans aralığında ses veriyor. kulaklığın tek kullanım amacının oyun olmayacağını garanti ederim. müzikle uğraşan insanların da tercihi olur benden demesi.
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silentsv 5 yıl
uygun fiyatla girse alınabilitesi yüksek bir kulaklığa benziyor. Sonudbalster Alpha ses kalitesinden ne kadar memnun olsamda (çünkü kullandığım en iyi kulaklık, daha iyisini kullanmadım sadece media marktta beast'in bilmediğim bir modelini denedim on numaraydı ama 1000 TL) deri olması sebebi ile yazın rahatsız ediyor ayrıca kulanlık yerleri biraz küçük gibi bazen kulağımı ağrıtıyor.
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bellair 5 yıl
çok rahat ve sağlam duruyor. yalıtım konusunda rakiplerinden iyi ise alınabilir.
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paratuzağı 5 yıl
kaliteli bir markanın üst seviye deri kulalığını aldım ama hep döküldü deri kısımları artık deri almam bu iyiymiş hem terlemede yapmaz
bez kısımları tüylenmesin yeter böyle üst seveye kulakların yanında yedek kulalık pedleri vermeleri lazım
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JoeyBane 5 yıl
Mikrofon kısmı güzel olmuş. Sürücü boyutu gayet tatminkar. 60mm'ler çok daha hacimli oluyor.
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DH Misafiri 5 yıl
Kulaklık çooook göreceli bir kavram. Kimine göre harika gelen bir başkasına rezalet gelebilir. Ne umutlarla almıştım creative evo zxr modelini. Tam bir hüsran. Rezillikten başka birşey değil. Reklamlarda vaad ettiklerinin yarısını verselerdi geri iade etmezdim . Bikere bass beklemeyin(kimine göre yeterli gelebilir). 7.1 sözde ama kulaklıkta 7.1 den ni cacık olmayacağını bizzat test ettim ve gördüm. İzalasyon dan hak getire. Kulaklık kulağınızda değilmişcesine rahat duyuyorsunuz dış sesleri. Çok yüksek basslı şarkılarda bass lar pof pof ediyor. Üstelik almanyada yaşayan müzik yapımcısı kuzenimin üst düzey ses kartlarında da denedim. Sonra onun kablolu stereo kulaklıklarını bir taktımki işte ses bass budur dedim. En yüksek seste bile kaliteden en ufak birşey kaybetmeden yüksek bass veriyor olmasıda cabası.
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einhander 5 yıl DH Misafiri
görecelı oldugu konusunda cok haklısın.
ben deri kaplı kulaklık padlerı sevmem bazılarıda sever. bu kulaklıkta deri kullanılmamış benım hosuma gıttı.
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bayraak 5 yıl
Çok şık ve rahat gözüküyor. Fakat terletir galiba
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HeavyClocker 5 yıl
kulaklığa denemeden yorum yapmamak lazım ama Çok rahat gözüküyor
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