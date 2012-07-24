Sharkoon'dan uygun fiyatlı oyuncu klavyesi: Tactix

Sharkoon, bilgisayar oyuncularına yönelik ekipmanlar hazırlamaya devam ediyor. Firma, uygun fiyatlı oyuncu klavyesi Tactix'i satışa sundu.



431 mm uzunluğunda, 136 mm genişliğinde, 24 mm kalınlığında ve 603 gram ağırlığında tasarlanan Tactix'in kablo uzunluğu 150 cm. Üzerinde 107 tane tuşa yer verilen klavyenin tuşları, Sharkoon'un yazılımı sayesinde özelleştirilebiliyor. Klavyede, 10 farklı kullanıcı profili oluşturma imkanı tanınmış durumda. Oyuncuların sık sık kullandığı W, A, S, D ve ok tuşları, istendiği takdirde mavi kauçuktan yapılmış tuşlarla değiştirilebiliyor.



Tactix, 18-key rollover fonksiyonuyla donatılmış. Yani klavye 18 farklı tuşa aynı anda basılsa dahi her bir tuşu ayrı ayrı algılayabiliyor. Son olarak tuşları 10 milyon kez tıklamaya dayanabilen klavyenin fiyatı 12.99 Euro.

