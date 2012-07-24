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Sharkoon'dan uygun fiyatlı oyuncu klavyesi: Tactix

6 yıl
6,7b
1
10
Çevre Birimleri
knight
Haber Editörü
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Sharkoon, bilgisayar oyuncularına yönelik ekipmanlar hazırlamaya devam ediyor. Firma, uygun fiyatlı oyuncu klavyesi Tactix'i satışa sundu.
431 mm uzunluğunda, 136 mm genişliğinde, 24 mm kalınlığında ve 603 gram ağırlığında tasarlanan Tactix'in kablo uzunluğu 150 cm. Üzerinde 107 tane tuşa yer verilen klavyenin tuşları, Sharkoon'un yazılımı sayesinde özelleştirilebiliyor. Klavyede, 10 farklı kullanıcı profili oluşturma imkanı tanınmış durumda. Oyuncuların sık sık kullandığı W, A, S, D ve ok tuşları, istendiği takdirde mavi kauçuktan yapılmış tuşlarla değiştirilebiliyor.
Tactix, 18-key rollover fonksiyonuyla donatılmış. Yani klavye 18 farklı tuşa aynı anda basılsa dahi her bir tuşu ayrı ayrı algılayabiliyor. Son olarak tuşları 10 milyon kez tıklamaya dayanabilen klavyenin fiyatı 12.99 Euro.
 

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DH Misafiri 3 yıl
sharkoon tactix süper klavye ama turkiye de satan yer bilen var mı
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fbkaya 6 yıl
sıradan bi klavyeye benziyor
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nedensiz07 6 yıl
demekki isteyince uygun fiyat da olabiliyormuş.. diğer firmalara kapak oşsun..
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IceRulez 6 yıl
bu firmayı tebrik ediyorum herşeyi olması gerektiği fiyattan satıyor kaliteside her zaman yüksek
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OverClocK1ng 6 yıl
mre35
türkiyede sharkoon satan yer varmı?

www.firebal.net
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Lazeran 6 yıl
Yok eder piyasayi asiri iyi
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Skörtıl_Nimo 6 yıl
buna benzer birde fare üretmişti fiyatı ucuz ve güzeldi
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Snow' 6 yıl
türkiyede sharkoon satan yer varmı?
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burakahmet19 6 yıl
ÇOK UCUZ ALMAK LAZIM TÜRKİYE FİYATI NE OLUR BİLİNMEZ
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pangkuanchinore 6 yıl
Harika bir ürün!
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

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