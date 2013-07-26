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Diğer Ev Elektroniği ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sharp, WG-N20 isimli yeni dijital not defterini duyurdu

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Diğer Ev Elektroniği
Can Tunçer
Haber Editörü
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Sharp, WG-N20 isimli yeni dijital not defterini duyurdu
Önemli elektronik üreticilerinden Sharp, WG-N20 isimli yeni dijital not defterini duyurdu.
2012 senesi içerisinde tanıttığı dijital not defterinin yeni modeli olarak hazırlanan Sharp WG-N20, kullanıcılara beraberinde gelen kalem yardımıyla üst seviye yazı yazma deneyimi sağlayabiliyor. Üzerinde 6-inç 600 x 800 piksel çözünürlüğe sahip ekran yer alan cihaz, 11cm x 15.5 cm boyutu, 1 cm kalınlık değeri ve 210 gram ağırlığı ile oldukça portatif bir yapı sunuyor ve yerine geldiği modele oranla 2,000'den fazla el yazısıyla hazırlanmış not saklayabiliyor. Sharp WG-N20 ayrıca tek şarj ile 60 saat gibi oldukça uzun bir kullanım ömrü sunabiliyor.
Sharp tarafından hazırlanan dijital not defteri WG-N20, 150$ fiyat etiketiyle Ağustos ayı içerisinde şimdilik sadece Japonya merkezli olarak satışa çıkıyor. Modelin diğer bölgelerde satılıp satılmayacağı ise şimdilik bilinmiyor.

http://www.ubergizmo.com/2013/07/sharp-wg-n20-digital-notepad-announced-for-around-150/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 6 yıl
tam güzel ürün diyecektim fiyatını gördüm, sonra türkiyedeki olası fiyatı geldi gözümün önüne tehhh..
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DraGonS 6 yıl
pdf felan okusa çok iyi olurmuş ama ...
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Stanislas Xavier 6 yıl
Şu e-kitap okuyucular da sağlam bir yazı tanıma performansına kavuşsa,kağıda olan gereksinim bayağı azalır.
Sadece not tutmak için bu kadar para vermeye değmez.
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Be All My Sins Remembered 6 yıl
1 cm kalınlık, bildiğin kağıt bu.
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