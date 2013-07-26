Önemli elektronik üreticilerinden Sharp, WG-N20 isimli yeni dijital not defterini duyurdu.

2012 senesi içerisinde tanıttığı dijital not defterinin yeni modeli olarak hazırlanan Sharp WG-N20, kullanıcılara beraberinde gelen kalem yardımıyla üst seviye yazı yazma deneyimi sağlayabiliyor. Üzerinde 6-inç 600 x 800 piksel çözünürlüğe sahip ekran yer alan cihaz, 11cm x 15.5 cm boyutu, 1 cm kalınlık değeri ve 210 gram ağırlığı ile oldukça portatif bir yapı sunuyor ve yerine geldiği modele oranla 2,000'den fazla el yazısıyla hazırlanmış not saklayabiliyor. Sharp WG-N20 ayrıca tek şarj ile 60 saat gibi oldukça uzun bir kullanım ömrü sunabiliyor.

Sharp tarafından hazırlanan dijital not defteri WG-N20, 150$ fiyat etiketiyle Ağustos ayı içerisinde şimdilik sadece Japonya merkezli olarak satışa çıkıyor. Modelin diğer bölgelerde satılıp satılmayacağı ise şimdilik bilinmiyor.

http://www.ubergizmo.com/2013/07/sharp-wg-n20-digital-notepad-announced-for-around-150/