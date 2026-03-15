    Xiaomi, buharlı ve şarjlı yer temizleme cihazını satışa sundu

    Xiaomi, Mijia Wireless Floor Scrubber 5 Max adlı yeni kablosuz yer temizleme cihazını satışa sundu. 3.599 yuan (yaklaşık 520 dolar) fiyat etiketiyle listelenen cihaz, özellikle yüksek sıcaklıklı buharla temizlik ve güçlü emiş kapasitesiyle öne çıkıyor.

    Mijia Wireless Floor Scrubber 5 Max özellikleri

    Yeni model, buhar, köpük ve sıcak suyu bir araya getiren üç aşamalı bir temizlik sistemi kullanıyor. Cihaz, 160°C’ye kadar ulaşabilen doğrudan buhar püskürtme özelliği sayesinde inatçı lekeleri çıkararak zemini steril hale getirebiliyor. İçinde bulunan 300W gücündeki kazan sistemi sayesinde buhar hızlı bir şekilde üretilebiliyor ve kullanıcıların temizlik için uzun süre beklemesi gerekmiyor.

    Cihaz ayrıca yoğun köpük püskürterek özellikle yağlı kirleri parçalamayı hedefliyor. Buna ek olarak 90°C sıcak su özelliği, meyve suyu veya şurup gibi şekerli kalıntıları yumuşatarak daha kolay temizlenmelerini sağlıyor. Bu çok aşamalı sistem ile farklı kür türleri etkili bir şekilde temizlenebiliyor.

    Cihazda 168AW maksimum güce ve 28.000Pa emiş gücüne sahip bir motor bulunuyor. Islak ve kuru kirleri toplayabilen rulo fırça ile birlikte çalışan sistemde, saçların dolaşmasını engellemek için PPA “köpekbalığı dişi” tasarımlı bir tarak kazıyıcı ve dört katmanlı dolaşma önleyici yapı yer alıyor.

    Duvar dipleri ve mobilya ayakları gibi zor alanları temizlemek için özel bir kenar temizleme teknolojisi de kullanılıyor. Kızılötesi sensörler ve hareketli bir kol yardımıyla çalışan sistem, yaklaşık 11 mm gibi oldukça dar boşluklara kadar ulaşabiliyor.

    Temizlik sonrası bakım süreci de otomatik hale getirilmiş. Cihazın kendi kendini temizleme sistemi, rulo fırçayı 100°C kaynar suyla yıkayarak dezenfekte ediyor ve atık su borusunu da aynı anda temizliyor. Ardından sıcak hava ile kurutma işlemi gerçekleştiriliyor; böylece küf oluşumu ve kötü kokuların önüne geçiliyor.

    Enerjisini 6.300 mAh kapasiteli bir bataryadan alan temizleyici, tek şarjla yaklaşık 70 dakikaya kadar çalışma süresi sunuyor ve 420 metrekare alanı temizleyebiliyor. Cihazda 1000 ml temiz su ve 700 ml kirli su haznesi bulunuyor.

    Temizleyici, HyperOS Connect desteği de sunuyor. Kullanıcılar Mijia uygulaması üzerinden temizlik modlarını kontrol edebiliyor, batarya durumunu takip edebiliyor ve güç destek ayarlarını düzenleyebiliyor. Ayrıca cihaz üzerinde modlar, uyarılar ve pil durumu gibi bilgileri gösteren renkli bir LCD ekran da yer alıyor.

    Kaynakça https://www.gizmochina.com/2026/03/14/xiaomi-mijia-wireless-floor-scrubber-5-max-launched-specs-price/ https://www.xiaomiyoupin.com/detail?gid=182906
