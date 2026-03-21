Xiaomi yapay zekâ destekli akıllı kapı kilidini duyurdu

Tam Boyutta Gör Yapay zekâ destekli akıllı kapı kilitleri giderek yaygınlaşıyor. Kullanıcıyı daha güvende tutmayı amaçlayan yapay zekâ yerine göre kamera ya da sensör ile etkileşim kurabiliyor. Xiaomi Smart Door Lock G100 buna son örnek.

Xiaomi Smart Door Lock G100 özellikleri ve fiyatı

Xiaomi Smart Door Lock G100 akıllı kapı kilidi C sınıfı doğrudan girişli bir kilit silindiri barındırıyor. Finans sektöründe kullanılan seviyede bir güvenlik yongası barındıran kilit bu sayede iletişimi koruyor ve verileri dahili depolama içerisinde saklıyor. Ayrıca elektronik karıştırma ve zararlı saldırılara karşı da direnç gösteriyor.

Kilit parmak izi okuyucusu ile açılabiliyor. Yapay zekâ destekli okuyucu 0.5 saniyede tarama yaparak yüzde 99.29 oranında karşılaştırma yapabiliyor. Zorlama durumlarında ise sessiz bir şekilde acil durum araması başlatıyor.

Bunun haricinde Bluetooth, güvenlik kartı, şifre ve NFC entegre akıllı bileklik gibi ekosistem ürünleri de kilidi açabiliyor. Parmak hareketlerinizi takip edenlere karşı şifrenizin önüne ve arkasına rastgele rakamlar ekleyebildiğiniz yanıltıcı şifre teknolojisi de mevcut.

Kilit yetkisiz müdahaleler ve zorlayarak açmalara karşı güvenlik önemleri sunarken kapı aralık kaldığında da kullanıcıyı uyarıyor. HyperOS Connect bağlantısı ve Mijia uygulaması ile desteklenen kilide çeşitli otomasyonlar da atayabiliyorsunuz.

4 adet AA pil ile 12 aya kadar kullanılabilen kilit USB Tip-C portu ile acil durum enerjisi da sağlayabiliyor. 160$ fiyat etiketi olan kilit uzaktan kontrol için Bluetooth Mesh cihazına ihtiyaç duyuyor.

