Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Xiaomi yapay zekâ destekli akıllı kapı kilidini duyurdu

    Xiaomi Smart Door Lock G100 akıllı kapı kilidi yapay zekâ desteği sayesinde özellikle hızlı parmak izi okuma ve yanıltıcı şifre gibi gelişmiş özellikler sunuyor. 

    Xiaomi Smart Door Lock G100 Tam Boyutta Gör
    Yapay zekâ destekli akıllı kapı kilitleri giderek yaygınlaşıyor. Kullanıcıyı daha güvende tutmayı amaçlayan yapay zekâ yerine göre kamera ya da sensör ile etkileşim kurabiliyor. Xiaomi Smart Door Lock G100 buna son örnek.

    Xiaomi Smart Door Lock G100 özellikleri ve fiyatı

    Xiaomi Smart Door Lock G100 akıllı kapı kilidi C sınıfı doğrudan girişli bir kilit silindiri barındırıyor. Finans sektöründe kullanılan seviyede bir güvenlik yongası barındıran kilit bu sayede iletişimi koruyor ve verileri dahili depolama içerisinde saklıyor. Ayrıca elektronik karıştırma ve zararlı saldırılara karşı da direnç gösteriyor.

    Kilit parmak izi okuyucusu ile açılabiliyor. Yapay zekâ destekli okuyucu 0.5 saniyede tarama yaparak yüzde 99.29 oranında karşılaştırma yapabiliyor. Zorlama durumlarında ise sessiz bir şekilde acil durum araması başlatıyor.

    Bunun haricinde Bluetooth, güvenlik kartı, şifre ve NFC entegre akıllı bileklik gibi ekosistem ürünleri de kilidi açabiliyor. Parmak hareketlerinizi takip edenlere karşı şifrenizin önüne ve arkasına rastgele rakamlar ekleyebildiğiniz yanıltıcı şifre teknolojisi de mevcut.

    Kilit yetkisiz müdahaleler ve zorlayarak açmalara karşı güvenlik önemleri sunarken kapı aralık kaldığında da kullanıcıyı uyarıyor. HyperOS Connect bağlantısı ve Mijia uygulaması ile desteklenen kilide çeşitli otomasyonlar da atayabiliyorsunuz.

    4 adet AA pil ile 12 aya kadar kullanılabilen kilit USB Tip-C portu ile acil durum enerjisi da sağlayabiliyor. 160$ fiyat etiketi olan kilit uzaktan kontrol için Bluetooth Mesh cihazına ihtiyaç duyuyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    brc lpg gösterge ışıkları yanmıyor cm 01 02 en iyi oyuncular 4 yıllık üniversite 7 yılda bitmezse ne olur egea cross 1.4 lpg kullanıcı yorumları yerden ısıtma hangi vana hangi oda

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Tecno SPARK Slim 5G
    Tecno SPARK Slim 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    GIGABYTE GAMING A16
    GIGABYTE GAMING A16
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum