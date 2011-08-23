Sharp'tan NFC destekli yeni tablet bilgisayar

Japonya merkezli lider elektronik üreticilerinden Sharp, yeni nesil tablet bilgisayarını duyurmaya hazırlanıyor. 5 Eylül'de anons edilmesi beklenen RW-T107 kod adlı yeni tabletin ağırlılı olarak ticari uygulamalar için hazırlandığı ve Android 2.3 Gingerbread işletim sistemini kullandığı belirtiliyor.

7-inç boyutunda ekrana sahip olan tablet, FeliCa'nın temassız RFID kart sistemi çalışıyor. Aynı zamanda Yakın Alan İletişimi Teknolojisi NFC ile de uyumlu olan tabletin gün ışığına çıkan detayları arasında 802.11n WiFi, ön kamera ve 5400 mAh kapasiteli pil gibi özelliklere yer veriliyor.

Tam şarj ile 8 saat kullanılabileceği belirtilen tablet bilgisayar için Sharp'ın ilk hedefinin aylık 5000 adetlik üretim olduğu ifade edilirken, gelen talebe bağlı olarak üretim kapasitesinin arttırılabileceği bildiriliyor. NFC desteği ile ticari ödemelere de yatkın olacak tabletin Android Honeycomb 3.2 güncellemesi alıp almayacağı ise şu an için bilinmiyor.