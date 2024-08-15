Apple, iOS 18.1 ile iPhone'un NFC çipini üçüncü parti uygulamalara açıyor

Geliştiriciler iPhone'daki NFC ile neler yapabilecek?
Geliştiriciler, iOS 18.1’den başlayarak, Apple Pay ve Apple Wallet'tan ayrı olarak iPhone uygulamalarında Secure Element’i kullanarak NFC temassız işlemi açabilecek. Geliştiriciler, yeni NFC ve SE (Secure Element) API'lerini kullanarak mağaza içi ödemeler, otel, ev ve araba anahtarı, öğrenci kimliği, etkinlik biletleri ve fazlası için uygulama içi temassız işlem sunabilecek.
Apple, API'nin tüm verilerin gizli bir şekilde yönetilmesini sağlamak için iPhone'un Secure Enclave sisteminden yararlandığını söylüyor. Kullanıcılar yan düğmeye iki kez bastıklarında Apple Wallet uygulamasının yerini alacak başka bir varsayılan NFC uygulamasını seçme seçeneğine de sahip olacak. iPhone’da Ayarlar uygulamasından üçüncü parti bir uygulama varsayılan temassız uygulama olarak ayarlanabilecek.
Geliştiricilerin bu yeni çözümü iPhone uygulamalarına ekleyebilmesi için Apple ile bir anlaşma yapması, NFC ve SE hakkı talep etmesi ve ilgili ücretleri ödemesi gerekecek.Kaynakça https://9to5mac.com/2024/08/14/developers-nfc-api-iphone-ios-18-1/ https://www.apple.com/newsroom/2024/08/developers-can-soon-offer-in-app-nfc-transactions-using-the-secure-element/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.