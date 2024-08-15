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    Anlık Bildirim

    Apple, iOS 18.1 ile iPhone'un NFC çipini üçüncü parti uygulamalara açıyor

    Apple, iPhone'un NFC çipini üçüncü parti uygulamalara açacağını duyurdu. Bu özellik, gelecek iOS 18.1 sürümünde kullanılabilecek. Peki, NFC API'sinin geliştiricilere açılması ne anlama geliyor?
    apple iphone nfc çipi üçüncü parti uygulamalar temassız Tam Boyutta Gör
    Apple, bu yılın başlarında AB'deki geliştiriciler için yaptığı gibi, iPhone'un NFC çipini üçüncü parti uygulamalara açacağını duyurdu. Yeni API, gelecekteki bir iOS 18.1 beta sürümünde kullanılabilecek ve iPhone uygulamaları için yepyeni bir olasılıklar dünyasının kapılarını açacak. Daha açık şekilde, yeni NFC ve SE Platform API’siyle, şu anda Apple Wallet uygulamasına özel olan şeylerin çoğu üçüncü parti uygulamalar için de kullanılabilir olacak.

    Geliştiriciler iPhone'daki NFC ile neler yapabilecek?

    Geliştiriciler, iOS 18.1’den başlayarak, Apple Pay ve Apple Wallet'tan ayrı olarak iPhone uygulamalarında Secure Element’i kullanarak NFC temassız işlemi açabilecek. Geliştiriciler, yeni NFC ve SE (Secure Element) API'lerini kullanarak mağaza içi ödemeler, otel, ev ve araba anahtarı, öğrenci kimliği, etkinlik biletleri ve fazlası için uygulama içi temassız işlem sunabilecek.

    Apple, API'nin tüm verilerin gizli bir şekilde yönetilmesini sağlamak için iPhone'un Secure Enclave sisteminden yararlandığını söylüyor. Kullanıcılar yan düğmeye iki kez bastıklarında Apple Wallet uygulamasının yerini alacak başka bir varsayılan NFC uygulamasını seçme seçeneğine de sahip olacak. iPhone’da Ayarlar uygulamasından üçüncü parti bir uygulama varsayılan temassız uygulama olarak ayarlanabilecek.

    Geliştiricilerin bu yeni çözümü iPhone uygulamalarına ekleyebilmesi için Apple ile bir anlaşma yapması, NFC ve SE hakkı talep etmesi ve ilgili ücretleri ödemesi gerekecek.

    Kaynakça https://9to5mac.com/2024/08/14/developers-nfc-api-iphone-ios-18-1/ https://www.apple.com/newsroom/2024/08/developers-can-soon-offer-in-app-nfc-transactions-using-the-secure-element/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 12 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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