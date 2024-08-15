Apple, iOS 18.1 ile iPhone'un NFC çipini üçüncü parti uygulamalara açıyor

Tam Boyutta Gör Apple, bu yılın başlarında AB'deki geliştiriciler için yaptığı gibi, iPhone'un NFC çipini üçüncü parti uygulamalara açacağını duyurdu. Yeni API, gelecekteki bir iOS 18.1 beta sürümünde kullanılabilecek ve iPhone uygulamaları için yepyeni bir olasılıklar dünyasının kapılarını açacak. Daha açık şekilde, yeni NFC ve SE Platform API’siyle, şu anda Apple Wallet uygulamasına özel olan şeylerin çoğu üçüncü parti uygulamalar için de kullanılabilir olacak.

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Geliştiriciler iPhone'daki NFC ile neler yapabilecek?

Geliştiriciler, iOS 18.1’den başlayarak, Apple Pay ve Apple Wallet'tan ayrı olarak iPhone uygulamalarında Secure Element’i kullanarak NFC temassız işlemi açabilecek. Geliştiriciler, yeni NFC ve SE (Secure Element) API'lerini kullanarak mağaza içi ödemeler, otel, ev ve araba anahtarı, öğrenci kimliği, etkinlik biletleri ve fazlası için uygulama içi temassız işlem sunabilecek.

Apple, API'nin tüm verilerin gizli bir şekilde yönetilmesini sağlamak için iPhone'un Secure Enclave sisteminden yararlandığını söylüyor. Kullanıcılar yan düğmeye iki kez bastıklarında Apple Wallet uygulamasının yerini alacak başka bir varsayılan NFC uygulamasını seçme seçeneğine de sahip olacak. iPhone’da Ayarlar uygulamasından üçüncü parti bir uygulama varsayılan temassız uygulama olarak ayarlanabilecek.

Geliştiricilerin bu yeni çözümü iPhone uygulamalarına ekleyebilmesi için Apple ile bir anlaşma yapması, NFC ve SE hakkı talep etmesi ve ilgili ücretleri ödemesi gerekecek.

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Apple, iPhone'un NFC çipini üçüncü parti uygulamalara açıyor