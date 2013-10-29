Shazam Encore, iOS cihazlar için "Haberler" özelliğiyle güncellendi

Dinlediği şarkının adını ve kim tarafından seslendirildiğini öğrenmek isteyen kullanıcılar için uzun zamandır hizmet veren Shazam servisinin iOS uygulaması 7.1.0 sürümüne güncellendi.

Yeni güncellemesiyle daha önce "Arkadaşlar" olarak isimlendirilen besleme yapısı "Haberler" olarak değiştirilen Shazam Encore, bu özelliği sayesinde kişilerin takip ettikleri sanatçıların yeni albüm bilgilerini verebiliyor, arkadaşlarımızın etiketleri üzerinden canlı bilgi sağlayabiliyor ve ayrıca iPhone 5s üzerinde meydana gelen uygulama içi Tweet atma ile ilgili bir sorun çözülüyor.

Devamlı olarak gelişimine devam eden Shazam Encore uygulamasına direkt olarak buradan ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id337288863?mt=8