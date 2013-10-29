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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Shazam Encore, iOS cihazlar için "Haberler" özelliğiyle güncellendi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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Shazam Encore, iOS cihazlar için
Dinlediği şarkının adını ve kim tarafından seslendirildiğini öğrenmek isteyen kullanıcılar için uzun zamandır hizmet veren Shazam servisinin iOS uygulaması 7.1.0 sürümüne güncellendi.
Yeni güncellemesiyle daha önce "Arkadaşlar" olarak isimlendirilen besleme yapısı "Haberler" olarak değiştirilen Shazam Encore, bu özelliği sayesinde kişilerin takip ettikleri sanatçıların yeni albüm bilgilerini verebiliyor, arkadaşlarımızın etiketleri üzerinden canlı bilgi sağlayabiliyor ve ayrıca iPhone 5s üzerinde meydana gelen uygulama içi Tweet atma ile ilgili bir sorun çözülüyor.
Devamlı olarak gelişimine devam eden Shazam Encore uygulamasına direkt olarak buradan ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id337288863?mt=8 Yorum Yaz
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TheMarjinaLs 6 yıl
Shazam , iPhone 3G'yle birikte her telefonumda olan bir uygulama...Daha önce '' Encore '' yoktu.Bu paralı...

Shazam ve Shazam enCore arasındaki fark nedir ?
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