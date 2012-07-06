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Shuttle'dan Cedar Trail işlemcili XS35V3 ve XS35GTA V3 nettop modeli

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
1,3b
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Kasa
Ekrem71
Haber Editörü
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Farklı PC çözümleriyle pazarda iddialı firmalardan biri konumunda bulunan Shuttle, Cedar Trail ailesine ait işlemcilere yer verdiği iki yeni fansız nettop modelini tüketicilerle buluşturuyor.

XS35V3 modeli 2.13GHz saat hızında çalışan Intel Atom D2700 işlemci ve 4GB'a kadar 1066MHz RAM desteği ile geliyor. 2 SODIMM yuvası, opsiyonel Blu-ray/DVD sürücü, Intel GMA 3650 entegre grafik birimi, bir HDD veya bir SSD seçeneği, opsiyonel Windows 7 işletim sistemi, WiFi, Ethernet, kart okuyucu, HDMI, VGA, USB 2.0 şeklinde özellikler belirlenmiş. Modelin baz fiyatı 214$ ve bugünden itibaren satışa sunuldu.

XS35GTA V3 modeli grafik yönünden önceki modelden bir adım önde. 2.13GHz saat hızında çalışan Intel Atom D2700 işlemci yanında 512MB bellekli AMD Radeon HD 7410M grafik birimine yer veriliyor. Diğer tüm özellikler XS35V3 modeli  ile aynı. XS35GTA V3 da 290$ baz fiyatına sahip ve satışa sunulmuş durumda.

http://www.fanlesstech.com/2012/06/shuttle-xs35-v3-and-xs35gta-v3.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Rubisco 7 yıl
Uygun fiyatlı ve memlekette bulunabilir ürünler olsalar çok satarlar. Yoksa 600-800 TL arasında videoları canı çıkarak oynatan makinalar hiçbi işe yaramaz. Hiçbiri de çıkıp ya birader satamıyoz bunları bare minik kasa satalım demiyor.
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