Shuttle'dan biri Nvidia ION2'li iki yeni nettop sistem

Mini bilgisayar üretiminde sektörün en deneyimli isimlerinden biri olan Shuttle, iki yeni nettop hazırladeı. Aslına bakılırsa bir yıl önce pazara sunulan fansız yapıdaki XS35 nettop modelinin güncellenmiş versiyonu olan kompakt yapıdaki yeni sistemlerin 25.2 x 16.2 x 3.85 cm boyutlarında ve 1.8 Kg ağırlığında olduğu açıklandı.

İlk modelden farklı olarak 1.8GHz hızındaki çift çekirdekli Atom D525 işlemcisiyle daha yüksek performans sunan sistemler, iki adet DIMM slotu üzerinden 800MHz hızında 4GB SO-DIMM bellek kullanımına olanak tanıyan yeni nettop'lar, aynı zamanda 12.7mm kalığında optik sürücüye ve 2.5-inç boyutunda SATA SSD ya da HDD'ye ev sahipliği yapabiliyorlar.

Diğer özellikleri arasında çok formatlı kart okuyucusu, Gigabit Ethernet ve 802.11n WiFi ile beş adet USB 2.0 portu gibi detaylara yer verilen yeni versiyon iki sistem arasında önemli bir fark bulunuyor. XS35V2 kodlu model Intel'in entegre GMA 3150 grafik birimi ile gelirken, XS35GTV2 kodlu model ise Nvidia'nın ION2 grafik birimini kullanıyor ve bu sayede hem çok daha yüksek entegre grafik performansı sunuyor hem de yüksek tanımlı videoları sorunsuzca oynatabiliyor.

Barebone yapıda oldukları için üzerlerinde bellek ve depolama sürücüsü bulunmayan sistemlerden XS35V2 146 Avro, XS35GTV2 modeli ise 198 Avro seviyesinden sunuluyor.