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Sigma, 17-70mm F/2.8-4 DC Macro Os Hsm ve 120-300mm F/2.8 Dg Os Hsm model lenslerini duyurdu

6 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğraf makinesi sektöründe ürettiği fotoğraf makinelerinden ziyade harika lensleri ile tanınan Sigma , 2 yeni lensini resmi olarak tanıttı.
Sigma tarafında duyurusu yapılan ilk lens, yenilenen 17-70mm F/2.8-4 DC Macro Os Hsm modeli. Lens Sigma'nın optik sabitleme (OS) ve sessiz yüksek hızlı otomatik netleme motoru (HSM) ile geliyor. 7 diyafram bıçağı ve 1:2.8 büyütme oranı ile makro özelliği de sunan lens, en yakın netleme mesafesinde 5cm kadar yaklaşma sağlıyor. Yeni geliştirilen lens yapısı ve özel optikler ile gelen lens, performanstan hiç bir durumda ödünç vermiyor. Sigma'nın yeni lenslerinde görmeye başladığımız dış kaplama ile gelen 17-70mm, Japonyada üretiliyor.
Sigma'nın yaptığı bir diğer lens duyurusu ise 120-300mm F/2.8 Dg Os Hsm modeli. Aynı Sigma 17-70mm'de olduğu gibi 120-300mm lenste Sigma'nın optik sabitleme (OS) ve sessiz yüksek hızlı otomatik netleme motoru (HSM) ile geliyor. Spor ve doğa fotoğrafçıları için sunduğu yüksek mm değeri yanında sabit F/2.8 diyafram değeri ile oldukça iyi performans veren 120-300mm, su ve toz geçirmez bir yapıda hazırlanmış durumda. Sigma'nın yeni dış kaplaması ile gelen lens, Sigma'nın telekonvertor ailesi ile de tam uyumlu olarak çalışabiliyor. 9 diyafram bıçağı ile gelen lens arka planı öldürmek konusunda zorluk çekimiyor.
Sigma bu iki lensin yanınıda birde USB lens ayar aparatı duyurmuş durumda.Sigma USB DOCK isimli aparat sayesinde lenslere firmware güncellemesi ve ince ayar yapmak mümkün oluyor. 
Lenslerin ve USB aparatın çıkış tarihleri yada fiyatları hakkında ise herhangi bir bilgi yayınlanmış durumda değil. 

http://photorumors.com/2013/01/07/new-sigma-17-70mm-f2-8-4-dc-macro-os-hsm-120-300mm-f2-8-dg-os-hsm-lens-usb-dock/ Yorum Yaz
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Aѕℓαη66™ 6 yıl
güzel fiyattan gelsede alsak


@Sh@rKs-PoWeR

''Yeni geliştirilen lens yapısı ve özel optikler ile gelen lens, performanstan hiç durumda ödünç vermiyor.''

bilgine :)
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ayhan_eee 6 yıl
Sigma 17-70 os iyidir aslında
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