Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi, BT altyapısını NetApp çözümleri ile güçlendirdi

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Türkiye’de sigorta sektörü ile ilgili tüm verilerin toplandığı merkez olan Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM); BT altyapısını artan veri trafiği nedeniyle veri depolama ve yönetiminde dünyanın önde gelen ismi NetApp’ın FAS8000 Clustered DataONTAP (cDOT) depolama çözümleri ile güçlendirdi.

Hayat sigortasından kasko ve zorunlu trafik sigortasına, ferdi kaza sigortasından mesleki sorumluluk sigortasına kadar Türkiye’deki bütün sigorta işlemlerinin verilerinin toplandığı SBM’de depolanan veriler, 2015’te 2014 yılına kıyasla yüzde 100’den fazla bir artış gösterdi. Kurumun sunucularında 2014 yılında 50TB veri bulunurken bu rakam 2015’te 125TB’ye kadar çıktı.

Biri İstanbul diğeri ise Ankara’da bulunan iki veri merkezi üzerinden hizmet veren kurumun bu merkezlerinde şu an yaklaşık 30 milyon poliçenin detayları yer alırken 2014 yılında sunucular üzerinden gerçekleştirilen 9 milyar işlem, 2015 yılının Ocak-Kasım ayları arasında 11 milyar işleme çıktı. Açık bulut sistemi yerine özel bulut sistemini kullanan kurumun ayrıca gelecekte hibrit buluta geçme yönünde planları da bulunuyor.

Verimlilik Arttı, Kapasite Kullanımı Düştü

SBM, hızla artan bu veri miktarını ve veri işlemlerini daha verimli, performanslı ve düşük maliyetli bir yaklaşımla depolamak ve yönetmek için eski üst uç (high-end) depolama sistemini NetApp’ın modern NetApp FAS8000 Clustered DataONTAP (cDOT) çözümleri ile değiştirdi.

Bu çözümler sayesinde SBM’nin İstanbul ve Ankara’daki veri merkezlerinde bulunan 55 fiziksel ve 400 sanal sunucusu FAS8000 cDOT çözümlerinin sağladığı İstanbul’daki dört, Ankara’daki iki depolama denetleyicisi ile aynı anda SAN (Depolama Alanı Ağı) ve NAS (Ağa Bağlı Depolama) sistemlerine uyumlu şekilde tek bir platform altında birleştirildi.

SBM’nin NetApp FAS8060 cDOT çözümlerinin kurulumunu yapması ile performans, verimlilik ve ölçeklenebilirlik artırıldı. NetApp’ın bu çözümün sunmuş olduğu performans ve verimlilik avantajları sayesinde SBM, önceki sistemde kullandığı depolama kapasitesinden yüzde 40 daha az kapasite kullanır duruma geldi. Ayrıca özellikle büyük veri için tasarlanmış olan bu çözümler, SBM’nin yüksek hacimli verileri yönetmek ve işlemek için gerektiğinde altyapısını ölçeklendirmesine imkân verirken flaş depolama gibi hibrit depolama seçenekleri de veri işleme ve depolama hızlarını artırdı.

Çözüm ile birlikte sunulan NetApp'ın Clustered Data ONTAP işletim sistemi de ister kurumiçi olsun ister açık/özel/hibrit bulut sistemleri olsun, tüm bulut sistemlerine bağlantı imkânı sunuyor. Böylece SBM, altyapısını genişletme planları kapsamında veri merkezlerine büyük bir esneklik de katmış oldu.

Tüm bu avantajların yanında kurum; çözüm ile birlikte sunulan snapshot, anlık veya snapshot-tabanlı klonlama, veri replikasyonu, diskten diske yedekleme ve veri kurtarma gibi ileri veri yönetimi ve veri koruma araçlarının sunduğu faydalardan da yararlanabiliyor. Bu sayede Türkiye’deki tüm sigorta verilerini bünyesinde barındıran SBM, hem bu verilerin güvenliğini sağlarken hem de kesintisiz hizmet sunabiliyor.

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