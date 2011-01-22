Silicon Power'dan 600X performans derecelendirmesine sahip 64GB CompactFlash bellek kartı

Tayvan merkezli bellek üreticisi Silicon Power, ürün gamındaki en yüksek kapasiteli CompactFlash kartını duyurdu.Profesyonel fotoğrafçılar için hazırlanan 64GB kapasiteli yeni depolama sürücüsü, dört kanal modu ve TurboMLC teknolojisi ile veri transferini 90MB/saniye hızında gerçekleştirebiliyor.

CF4.0 spesifasyonuyla uyumlu olan ve PIO 6, MWDMA 4 ve UDMA 6 modlarına destek sunan bellek kartı, ECC hata doğrulama fonksiyonuna da sahip. Silicon Power tarafından ömür boyu garanti ile önümüzdeki günlerde kullanıma sunulacak bellek kartının, tavsiye edilen satış fiyatı ise henüz açıklanmadı.

Editörün Notu: Temsili görsel.