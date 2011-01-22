Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Silicon Power'dan 600X performans derecelendirmesine sahip 64GB CompactFlash bellek kartı

8 yıl
5,7b
1
3
Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Tayvan merkezli bellek üreticisi Silicon Power, ürün gamındaki en yüksek kapasiteli CompactFlash kartını duyurdu.Profesyonel fotoğrafçılar için hazırlanan 64GB kapasiteli yeni depolama sürücüsü, dört kanal modu ve TurboMLC teknolojisi ile veri transferini 90MB/saniye hızında gerçekleştirebiliyor.

CF4.0 spesifasyonuyla uyumlu olan ve PIO 6, MWDMA 4 ve UDMA 6 modlarına destek sunan bellek kartı, ECC hata doğrulama fonksiyonuna da sahip. Silicon Power tarafından ömür boyu garanti ile önümüzdeki günlerde kullanıma sunulacak bellek kartının, tavsiye edilen satış fiyatı ise henüz açıklanmadı.

Editörün Notu: Temsili görsel.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
maliahmet1 8 yıl
tamamda güzel erdi abim sonuçta resim hatalı konuya göre okudum konu güzel resim hatalı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fx57 8 yıl
@maliahmet1, haberin altında gerekli açıklamay yer alıyor ;)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
maliahmet1 8 yıl
resimle haber birbirini tutmuyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl [eksperyans] BlackBerry Torch 9800 video inceleme 8 yıl [Güncel] Nintendo'nun 3 boyutlu konsolu 3DS'i denedik! Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim