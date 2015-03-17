Silicon Image, SuperMHL destekli ilk yongayı geliştirdi

Mobil cihazlardan harici ekranlara görüntü aktarımı sağlayan MHL standardını belirleyen MHL konsorsiyumu, geçtiğimiz aylarda 8K çözünürlüğünde görüntü aktarımlarına imkan tanıyacak SuperMHL standardını duyurmuştu. SuperMHL için ilk yonga da üretildi.

MHL yongaları konusunda uzman Silicon Image, SuperMHL destekli ilk yongayı geliştirdiğini duyurdu. Sil9779 adındaki yonga mobil cihazlardan ev sinema sistemlerine ve adaptörlere kadar pek çok sektörü hedefliyor. Üreticiler cihazlarına bu yongayı entegre ederek 8K çözünürlükteki içerik aktarımına imkan tanımaya başlayacak.

SuperMHL standardı 8K çözünürlüğe sunduğu desteğin yanında bağlanan cihaza 40W seviyesine kadar enerji aktarımına da izin verdiği için örneğin mobil cihazlardan microUSB veya USB Type-C yuvasına bir HDMI adaptörü bağlayarak kesintisiz içerik aktarımı mümkün olabiliyor. Aslında bu imkan MHL 3.0 ile başlamış ve HDMI adaptörlerinde ekstra microUSB girişine olan ihtiyacı da ortadan kaldırmıştı.

Silicon Images'in yeni yongasını ne zaman piyasaya süreceğine dair bir bilgi yok. Ancak 8K çözünürlüğün önünde daha epey yol olduğunu düşündüğümüzde yeni yonga da biraz beklemeyi tercih edecektir.









http://www.tomshardware.com/news/silicon-image-supermhl-chip,28758.html#xtor=RSS-980