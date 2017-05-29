Silikonla işlenen elmaslar kuantum bilgisayarların temeli olabilir

Bilim insanları uzun bir süredir elmasların pratik kullanımı olan kuantum bilgisayarlar için temel oluşturacağı konusunda hemfikirlerdi. Elmasın atom ölçeğindeki kusurları, çelişkili verileri (hem iyi hem kötü açıdan) tutan kuantum çekirdekleri, verilerin bozulma riski olmadan okumanızı sağlayacak şekilde depolamak için kullanılabileceği düşünülüyordu. Tek problem ise elmasın kullanımında azot atomlarının karbon atomlarının yerini aldığı durumlarda çok geniş yelpazede yayılan ışık pratik kullanıma engel olmasıydı ancak MIT(Massachusetts Institute of Technology)’deki araştırmacılar elmasın kullanımını mümkün kılabilecek yeni bir yöntem keşfetti.

Geniş yelpazede yayılan ışığın önlenmesi için araştırmacılar çok daha dar bir ışık aralığı kullanan silikon kullanarak elması silikonla işleme fikrini hayata geçirdi. Bu yöntem, 200 nanometre kalınlığa kadar sentetik bir elmasın kıvrılmasını ve optik oyukların yüzeyine yapışmasını (ışık emisyonlarının parlaklığını arttırmak için) ve bu boşluklara silikon iyonları enjekte etmek için bir implant maddesi içeriyor. Ekip elması elması elektron çekirdekleri ile yakarak (daha fazla oyuk için) ve delikleri silikon ile kapanacak kadar genişliğe ulaştırmak için ısıtarak, silikon için gereken boşlukları artırmayı başardı.

Tabi tüm bu çalışmanın kuantum bilgisayarların temelini oluşturacağı düşünülse de teknoloji henüz tamamen hazır değil. Ekip şimdi ideal seviyede olmayan(yaklaşık 50 nanometre uzaklıkta bulunan) boşlukları istedikleri noktaya getirmek ve yayılan ışık seviyesini hedefledikleri aralıkta tutmanın yollarını arıyor.

https://www.engadget.com/2017/05/29/silicon-laced-diamonds-help-quantum-computers/