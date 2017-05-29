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Güneş enerjisi fiyatları rekor seviyelere düştü

Dünya genelinde güneş enerjisi fiyatları rekor seviyelere gerilemiş durumda. Şili'den sonra ABD'nin Tuscon bölgesinde de güneş enerjisi fiyatları kWh başı 3 sentin altına düştü.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Alternatif Enerji
Erhan Tan
Haber Editörü
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Birkaç yıl öncesine kadar güneş enerjisinin yaygınlaşmasının önündeki en büyük engellerden biri olan yüksek maliyeti, artık tarihe karışmış durumda. Zira bu alana yapılan dev yatırımların ve teknolojik gelişmelerin ardından neredeyse tüm dünyada güneş enerjisi fiyatları rekor seviyelere gerilemiş durumda.
Geçtiğimiz yıl Şili'de kullanıma hazır güneş enerjisi fiyatlarının kWh başı 3 sentin altına düşmesinin ardından, şimdi de ABD'nin Arizona eyaletinde güneş enerjisi fiyatları 3 sentin altına düşüyor. Güney Arizona'ya elektrik sağlayan Tucson Electric Power şirketi, imzaladığı yeni anlaşma sonrası Tuscon bölgesindeki evlere kWh'ı 3 sentten az tutan güneş enerjisi sağlayacağını duyurdu.
NextEra Energy Resources ile 20 yıllık bir anlaşmaya imza atan şirket, bu anlaşma kapsamında NextEra tarafından kurulacak ve işletilecek 100 megawatt'lık yeni güneş enerjisi tesisinden elektrik satın alacak. Bu tesis tamamlandığında Tuscon bölgesindeki 21 bin eve enerji sağlayabilecek. Güneş enerjisinden elde edilen elektriğin fiyatı ise kWh başı 3 sentin altında olacak.
ABD'de fosil yakıtlardan elde edilen elektrik kWh başı ortalama 4.8 sente satılıyor. Yani Tuscon bölgesinde kurulacak bu yeni güneş enerji tesisi sayesinde bölgedeki insanlar hem temiz enerji kullanacak hem de elektriğe daha az para ödeyecek.
Gerekli yatırımlar yapıldığında güneş enerjisinin ekonomik olarak da fosil yakıtlardan daha iyi bir alternatif olduğu artık kanıtlanmış durumda. Güneş enerjisi fiyatlarının düşmeye devam etmesiyle birlikte bu gerçek daha da belirgin bir hal alıyor.

https://cleantechnica.com/2017/05/24/tucson-utility-inks-deal-solar-power-costs-less-3-cents-per-kilowatt-hour/ Yorum Yaz
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emre1393 2 yıl en beğenilen
bizde milletin bi yerine koyan herif para kazansın diye nükleer santral yapılıyor, devlete elektriği 12.3 cent/kwh fiyattan 20 yıl alım garantisi ile satacaklar. şuan bile elektrik 9 cent/kwh, 1 centlik fark 20 senede 4 miyar dolar ediyor, aynı elektriği kullanıp her 1 centlik fark için ruslara 4 milyar dolar fazla ödeyeceğiz. kaldı ki bu ihale yapılırken dolar 2 lira bile değildi.
hadi onu geçtim, geçen sene yüzüklerin efendisi olan damat meclisten geçirdiği yasa sayesinde 50 liralık elektrik yakarsan faturan 100 lira geliyor. bu milleti soymaya doymadı bu 15 senedir kene gibi yapışanlar.
bizde milletin bi yerine koyan herif para kazansın diye nükleer santral yapılıyor, devlete elektriği 12.3 cent/kwh fiyattan 20 yıl alım garantisi ile satacaklar...
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1 Yanıt Yanıtla +63
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dragonborn95 2 yıl
Burda güneş kullanma bedeli eklerler.
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Turkforce 2 yıl
Türkiye'ye gelip kursalar 4 kat fazla kazanabilirlerdi halbuki..
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haydarkarapuar 2 yıl
daha toprağa domates ekip dğr dürüs hasat edemeyen adamlar gelmiş güneş enerjisi kuracak diyor
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DH Misafiri 2 yıl
tuscon değil tucson olacak
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DH Misafiri 2 yıl
Okumaa gelen coninin parası
CNBC payı
Kaydırdım kaçırdım payı
Hello world payı
Gonşu gızına yan baktın payı
derken 3 centi geçer aga..
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Mesudum 2 yıl
Zamanında Emre Kongar ile Mehmet Barlas akşamları tvde kapışırlardı. Programın adı sanırım "Yorum Farkı"ydı ve sanırım NTV'de yayınlanırdı.
.
Orada bir gün nükleer tartışması yapılırken Emre Kongar, verilen enerji fiyatının Dolar-cent değil, Euro-cent olduğunu söylemişti. Tabi o zamanlar parite 1,35 civarında olduğundan maliyet daha manidardı.
.
Teyide ihtiyaç var. Uğraşamıcam şimdi. Prof. ne diyorsa kabul edicem.
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DH Misafiri 2 yıl
Enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı var. Rüzgar değirmeine sayaç bağlayan, yağmur suyu depolayan siloya , tulumbaya sayaç bağlayıp para alan zihniyet güneşe de takar.
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DH Misafiri 2 yıl
Dünya kurtuldu denilebilir.fosil yakıttan daha ucuz olması nedeniyle çok kısa sürede yayılacaktır. sonuçta fosil yakıt kullanımı çok daha kısa süre içinde bitecek gibi görünüyor. değişimi hızlandırmanın tek eksiği kaldı. uzun dönemli enerji depolama. özellikle ısıtmada kullanılan fosil yakıt ihtiyacının sıfırlanması gerekli. güneş enerjisi uzun dönemli depolanabilir ise sorun çözülmüş olacak.
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BlindGuardianNN 2 yıl
Birkaç yıl öncesine kadar güneş enerjisinin yaygınlaşmasının önündeki en büyük engellerden biri olan yüksek maliyeti, artık tarihe karışmış durumda. Zira bu alana yapılan dev yatırımların ve teknolojik gelişmelerin ardından neredeyse tüm dünyada güneş enerjisi fiyatları rekor seviyelere gerilemiş durumda.

Geçtiğimiz yıl Şili'de kullanıma hazır güneş enerjisi fiyatlarının kWh başı 3 sentin altına düşmesinin ardından, şimdi de ABD'nin Arizona eyaletinde güneş enerjisi fiyatları 3 sentin altına düşüyor. Güney Arizona'ya elektrik sağlayan Tucson Electric Power şirketi, imzaladığı yeni anlaşma sonrası Tuscon bölgesindeki evlere kWh'ı 3 sentten az tutan güneş enerjisi sağlayacağını duyurdu.
-normallere göre zaten daha az maliyeti vardı kurtarır
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saygi 2 yıl
Güneş enerjisi üretim maliyeti rekor oranda düştü.
Başlık böyle olsa daha anlaşılır değil mi? Sadece İngilizce bilen adam değil, biraz da Türkçe bilen adam alın. Millet işsizlikten kırılıyor.
Bu forumun haberlerde hem anlamca hem de harf bazında tashih yapacak adama ihtiyacı far. Alın edebiyat fakültesi mezunu bir kişi tüm haberleri gözden geçirsin, haber kalitesi artsın. Çevirenin eline bırakınca böylesi garip başlık ve içerik sıradan hatta hatalı hale geliyor ve kalite düşüyor.
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Alpha Centauri 2 yıl
yaygınlaşsın artık
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LambayaFunfDe 2 yıl
türkiyede kwh başına 13centten devlet alıyor vatandaştan ama siz yine de muhalif yorumlar yapın aman tayyipçi filen olursunuz
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Turkforce 2 yıl LambayaFunfDe
LambayaFunfDe
türkiyede kwh başına 13centten devlet alıyor vatandaştan ama siz yine de muhalif yorumlar yapın aman tayyipçi filen olursunuz

Kaçtan aldığı değil kaçtan sattığı önemli değil mi?
Öyle güzel cevap yazmışsın ki, dam üstünde saksağan vur beline kazmayı..
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