Güneş enerjisi fiyatları rekor seviyelere düştü

Birkaç yıl öncesine kadar güneş enerjisinin yaygınlaşmasının önündeki en büyük engellerden biri olan yüksek maliyeti, artık tarihe karışmış durumda. Zira bu alana yapılan dev yatırımların ve teknolojik gelişmelerin ardından neredeyse tüm dünyada güneş enerjisi fiyatları rekor seviyelere gerilemiş durumda.

Geçtiğimiz yıl Şili'de kullanıma hazır güneş enerjisi fiyatlarının kWh başı 3 sentin altına düşmesinin ardından, şimdi de ABD'nin Arizona eyaletinde güneş enerjisi fiyatları 3 sentin altına düşüyor. Güney Arizona'ya elektrik sağlayan Tucson Electric Power şirketi, imzaladığı yeni anlaşma sonrası Tuscon bölgesindeki evlere kWh'ı 3 sentten az tutan güneş enerjisi sağlayacağını duyurdu.

NextEra Energy Resources ile 20 yıllık bir anlaşmaya imza atan şirket, bu anlaşma kapsamında NextEra tarafından kurulacak ve işletilecek 100 megawatt'lık yeni güneş enerjisi tesisinden elektrik satın alacak. Bu tesis tamamlandığında Tuscon bölgesindeki 21 bin eve enerji sağlayabilecek. Güneş enerjisinden elde edilen elektriğin fiyatı ise kWh başı 3 sentin altında olacak.

ABD'de fosil yakıtlardan elde edilen elektrik kWh başı ortalama 4.8 sente satılıyor. Yani Tuscon bölgesinde kurulacak bu yeni güneş enerji tesisi sayesinde bölgedeki insanlar hem temiz enerji kullanacak hem de elektriğe daha az para ödeyecek.

Gerekli yatırımlar yapıldığında güneş enerjisinin ekonomik olarak da fosil yakıtlardan daha iyi bir alternatif olduğu artık kanıtlanmış durumda. Güneş enerjisi fiyatlarının düşmeye devam etmesiyle birlikte bu gerçek daha da belirgin bir hal alıyor.

https://cleantechnica.com/2017/05/24/tucson-utility-inks-deal-solar-power-costs-less-3-cents-per-kilowatt-hour/