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Silverstone'dan yüksek verimlilik sunan yeni güç kaynağı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Güç Kaynağı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Silverstone'dan yüksek verimlilik sunan yeni güç kaynağı
Silverstone yüksek verimlilik sunan yeni güç kaynağını duyurdu. SX500-LG koduna sahip olan kompakt boyutlardaki yeni model, kullanıldığı sistemlere 500 Watt güç sağlıyor. 80 Plus Gold sertifikasına sahip olan dolayısıyla %90'lar seviyesinde verimlilik garantisi sunan güç kaynağı, tek kanal 12v hattına sahip ve çift 6+2 pin PCIe konnektörüne destek veriyor. 
Modüler yapısı sayesinde kasa içi kablo yönetimine de katkı sağlayan yeni güç kaynağı, beraberinde bir adet 4+4 pin EPS, 24-pin ATX, üç adet SATA ve iki adet Molex kablosu getiriyor. Sunduğu kapasite itibariyle yüksek performanslı sistemlerden ziyade microATX form faktöründeki orta seviye sistemler gibi bilgisayarlara yönelik olduğu anaşılan güç kaynağının yakın zamanda çıkması beklenirken, fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor. 

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Powerofdreams 4 yıl
Bu adamlar bu işin piri.
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