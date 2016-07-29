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Şimdi de Lenovo Air 13 Pro dizüstü modeli

Xiaomi’nin ince dizüstü bilgisayar segmentine yönelik olarak yaptığı hamlenin hemen arkasından, hemşehrisi Lenovo’nun da cevabı gecikmedi. Lenovo Air 13 Pro ile ilgili detaylar yazımızda.
2 yıl
6,6b
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8
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Dünyanın en büyük bilgisayar pazarı konumundaki Çin’de, Apple’ın MacBook Air serisine giderek daha ciddi rakipler gelmeye başladı. Xiaomi’nin Mi Notebook Air modelinin ardından Lenovo da Air 13 Pro adındaki ince dizüstü serisini tanıttı.

Xiaomi, bilgisayar pazarına ilk defa adım atmış bir üretici ve ilk etapta ülkesindeki tüketicilerin desteğini arkasına almaya çalışacak. Lenovo ise zaten pazar lideri ve global olarak çok geniş bir dağıtım ağına sahip. Bu bakımdan, hemşehrisine göre şansı çok daha fazla.

Lenovo Air 13 Pro, hem MacBook ailesine rakip olacak hem de Xiaomi’nin etkisini kırmaya çalışacak zira baz model hemen hemen Xiaomi’nin üst seviye modeli ile aynı özelliklere sahip. Ayrıca farklı donanımlara sahip 3 versiyon daha bulunuyor.

13.3 inçlik Full HD IPS ekrana sahip olan Lenovo Air 13 Pro modeli, Skylake tabanlı Intel Core i5-6200U işlemcisi ve 4GB DDR4 RAM bellek ile destekleniyor. Depolama için 256GB kapasiteli PICe SSD ayrılmış. Nvidia 940MX 2GB GDDR5 ekran kartı kullanan model 10 saate kadar pil ömrü sunuyor. Kalınlık 14.8mm iken ağırlık da 1.29Kg.

Ayrıca Bkz. "Xiaomi Mi Notebook Air ile tanışın"

Lenovo’nun farklarına bakacak olursak, RAM bellek 4GB seviyesinde tutulmuş ancak ekran kartı 2GB bellekli ve batarya da bir miktar daha güçlü. Bunun haricinde özellikler aynı. Fiyat da 750$ olarak belirlenmiş ancak kampanya fiyatı olduğu ve bir süre sonra artabileceği ifade ediliyor.

Lenovo Air 13 Pro modelinde 3 farklı versiyon daha olduğunu belirtmiştik. Core i7 işlemci ve 8GB DDR4 RAM bellek taşıyan versiyon 950$ civarında. Core i7 işlemci, 8GB DDR4 RAM bellek, 512GB PCIe SSD taşıyan versiyon ise 1050$ civarında. Seri ön siparişe başladı.

 

http://hexus.net/tech/news/laptop/95077-lenovo-air-13-pro-laptop-launched/ Yorum Yaz
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kaju waffle 2 yıl
2013'te alıp 3 yıldır kullandığım sony vaio pro 13 sadece 1 kilo 60 gram. Daha hafif yapın kardeşim. 3 senedir bir gelişme yok ultrabook dünyasında.
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mstcev89 2 yıl
Xoami'nin çıkardığı ultrabooğa çok benziyor
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El_domingo 2 yıl
tabiki tanıtımı yapılan urunun muadili değil...ama asgari ihtiyacları karsılayan fiyat/performans urunlerinden
şu teclastı türkiyeye mantıklı fiyattan getirseler super olurduda neyse..
forum.donanimhaber.com/...

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çokrenkli 2 yıl
1,050 usd ye muhteşem bilgisayar.
Güç,zerafet,hafiflik,pil ömrü hepsi yeterli.
Biraz yakın olsa almak için Çin'e gidilir :)
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Hesap001 2 yıl
GTX degil GT
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i3e 2 yıl
710s vardı zaten 750dolara. bide buraya gelmiyorki bu fiyata.
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selahattın ısık 2 yıl
Fiyat da 750$ olarak belirlenmiş ancak kampanya fiyatı olduğu ve bir süre sonra artabileceği ifade ediliyor.

normal fiyatıda 751 dolarmıydı.tam işte bu diyeceğimiz ortaya bir ürün çıkarılıyor.taki fiyatını öğrenene kadar.
bi firma çıkıp asus ee pc seğmenti gibi windows çalıştırabilen (2 ram yuvalı) uygun fiyata max 10"" ve ince kenarlı netbook çıkarmıyor..


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