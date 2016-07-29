Şimdi de Lenovo Air 13 Pro dizüstü modeli

Dünyanın en büyük bilgisayar pazarı konumundaki Çin’de, Apple’ın MacBook Air serisine giderek daha ciddi rakipler gelmeye başladı. Xiaomi’nin Mi Notebook Air modelinin ardından Lenovo da Air 13 Pro adındaki ince dizüstü serisini tanıttı.

Xiaomi, bilgisayar pazarına ilk defa adım atmış bir üretici ve ilk etapta ülkesindeki tüketicilerin desteğini arkasına almaya çalışacak. Lenovo ise zaten pazar lideri ve global olarak çok geniş bir dağıtım ağına sahip. Bu bakımdan, hemşehrisine göre şansı çok daha fazla.

Lenovo Air 13 Pro, hem MacBook ailesine rakip olacak hem de Xiaomi’nin etkisini kırmaya çalışacak zira baz model hemen hemen Xiaomi’nin üst seviye modeli ile aynı özelliklere sahip. Ayrıca farklı donanımlara sahip 3 versiyon daha bulunuyor.

13.3 inçlik Full HD IPS ekrana sahip olan Lenovo Air 13 Pro modeli, Skylake tabanlı Intel Core i5-6200U işlemcisi ve 4GB DDR4 RAM bellek ile destekleniyor. Depolama için 256GB kapasiteli PICe SSD ayrılmış. Nvidia 940MX 2GB GDDR5 ekran kartı kullanan model 10 saate kadar pil ömrü sunuyor. Kalınlık 14.8mm iken ağırlık da 1.29Kg.

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Lenovo’nun farklarına bakacak olursak, RAM bellek 4GB seviyesinde tutulmuş ancak ekran kartı 2GB bellekli ve batarya da bir miktar daha güçlü. Bunun haricinde özellikler aynı. Fiyat da 750$ olarak belirlenmiş ancak kampanya fiyatı olduğu ve bir süre sonra artabileceği ifade ediliyor.

Lenovo Air 13 Pro modelinde 3 farklı versiyon daha olduğunu belirtmiştik. Core i7 işlemci ve 8GB DDR4 RAM bellek taşıyan versiyon 950$ civarında. Core i7 işlemci, 8GB DDR4 RAM bellek, 512GB PCIe SSD taşıyan versiyon ise 1050$ civarında. Seri ön siparişe başladı.