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Xiaomi Mi Notebook Air ile tanışın

Uzun süredir gündemde olan Xiaomi’nin dizüstü pazarına yatırım hamleler, bugün itibariyle resmiyet kazandı. Mi Notebook Air adındaki yeni seri, Apple’ın rakibi oluyor.
2 yıl
12,3b
1
102
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Mobil cihaz pazarının yanında çok farklı sektörlerde faaliyet gösteren ve ülkesinin en sevilen üreticilerinden birisi olan Xiaomi, şimdi de dizüstü bilgisayar pazarına adım atıyor. Mi Notebook Air adını alan yeni seri, anlaşıldığı üzere doğrudan MacBook Air serisini rakip alıyor.

Bilgisayar pazarı son yıllarda gerileme yaşamaya başladı ve üreticiler ikisi bir arada veya oyuncu donanımları gibi ilgi gören alanlara daha fazla yatırım yapıyor. Xiaomi ise, büyük bir risk alarak ana akım dizüstü bilgisayar segmentine yatırım yapmayı seçti. Elbette, Xiaomi’nin en büyük avantajı ülkesindeki tüketici desteği olacak.

Ayrıca Bkz. "Huawei, bu yıl 75 milyar dolar gelir bekliyor"

Daha önce dile getirilenlerin aksine, Xiaomi nispeten daha ucuz önceki nesil işlemciler değil de Skylake tabanlı işlemciler kullanmayı tercih etmiş. Intel’in bu noktada Xiaomi’ye bazı özel fiyat teklifleri sunduğu tahmin ediliyor. Çok tutulan ve ilgi gören Xiaomi dizüstü modelleri, elbette Intel’in de yonga satışlarına olumlu olarak yansıyacak.

Tasarım

Xiaomi, iki farklı ürün ile karşımıza çıkıyor. İncelik odaklı Windows 10 dizüstü modelleri, donanım konusunda da bir birinden ayrılıyor. Modellerin güçlü olanı 13.3 inç büyüklüğünde iken, daha güçsüz olanı ise 12.5 inç ekran boyutuna sahip.

Genelde Apple ürünlerinden esinlendiğini gördüğümüz Xiaomi, dizüstü serisinde de bunu devam ettiriyor. Genel görünüm MacBook ailesine benziyor olsa da, daha kalın çizgiler kullanılmış. Kasada metal alaşım dikkat çekiyor. Seri, MacBook ailesinden daha ince olarak tasarlanmış.

Büyük Model

Amiral gemisi olarak da tanımlayabileceğimiz 13.3 inçlik modelde Full HD çözünürlük yer alıyor ve kasa kalınlığı 14.8mm seviyesine ulaşıyor. Skylake tabanlı ve çift çekirdekli Intel Core i5-6200U işlemciden gücünü alan cihaz için, 1GB GDDR5 Nvidia GeForce 940MX ekran kartı desteği sunulmuş.

8GB DDR4 RAM ve 256GB PCIe SSD depolama birimi olan cihazda genişleme amacıyla bir adet SATA slotu boşta bırakılmış. Sadece Xiaomi yetkili servislerinde bu slot üzerinde işlem yapılabiliyor. 9.5 saate kadar kullanım süresi sunabilen cihaz, USB Type-C üzerinden uyumlu adaptör ile bataryayı sadece 30 dakikada yüzde 50 oranında doldurabiliyor. Ayrıca 2 adet USB 3.0 ve HDMI bağlantıları da mevcut.

Küçük Model

12.5 inçlik model ise 12.9mm kalınlığa sahip ve 1.07Kg dolaylarında. Günlük işlemlere odaklandığı için Skylake tabanlı Intel Core M3 işlemci yeterli görülmüş. 4GB RAM ve 128GB SATA SSD ile desteklenen modelde, kullanıcının isteğine bırakılmış boş bir PCIe genişleme yuvası yer alıyor.

USB Type-C üzerinden hızlı şarj imkanı sunulurken, kullanım süreleri 11.5 saate kadar çıkabiliyor. Ayrıca 1 adet USB 3.0 ve 1 adet HDMI portu da cihazdaki yerini almış.

Fiyat

Genel görünüm itibariyle mütevazi bir kullanıma odaklanan Mi Notebook Air serisi için, 750$ ve 525$ şeklinde fiyat etiketleri mevcut. Ülkede MacBook Air modellerinin fiyatları 1400$, MacBook Pro modellerinin fiyatları ise 2800$ civarına kadar yükseliyor. Bu bakımdan, ince bir dizüstü arayanlar için Xiaomi ilk tercih sebebi olabilir. Seri, 2 Ağustos itibariyle satışa çıkacak. 

 

http://mashable.com/2016/07/27/xiaomis-macbook-air-clone-mi-notebook-air/?utm_cid=mash-com-Tw-main-link#RF3ZIaI6nOqa Yorum Yaz
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Guest-05F99D7C6 2 yıl en beğenilen
Tasarım:

Pil ömrü:

Fiyat:

Ülkemize gelmesi:


Dualboot sorunu çıkartmazsa yanına birde linux kur mis..
Tasarım:Pil ömrü:Fiyat:Ülkemize gelmesi:Dualboot sorunu çıkartmazsa yanına birde linu...
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BARIŞ55 2 yıl Computeus
Computeus

Windows 10 yüzünden kaybetmeye mahkum.

Sen xp kullan o zaman ne diyelim.
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emre1393 2 yıl
bence gayet iyi, muadili mac book air dahili grafik kartı ile 4900 lira, apple.com/...
bu ise vergi hariç 2300 lira, harici 940mx ekran kartı, pcie x4 hızında ssd ve ekstra 1 tane daha pcie ssd slotu var. windows 10 lisansı da cabası.
bence gayet iyi, muadili mac book air dahili grafik kartı ile 4900 lira,apple.com/...bu ise vergi hariç 2300 lira, harici 940mx ekran kartı, pci...
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1 Avatar
Limanyakan 9 ay
13.3 lük olanını kullanıyorum . Oyunla hiç aram yok . Isınma sorunu yok, ses yok .
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Trader Emre 1 yıl
fansız olan 12 inçlik versiyonununu kullanan bir arkadaş mevcut mu?
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Acemi85 1 yıl
Arkadaşlar alıp kullanan var mı? Crystal disk Mark ile test yaptığımda Read 1200 Mb/s alıyorum halbuki üstünde olan Hdd 3000 Mb/s vermesi lazım. Fikri olan var mı?
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theasus 1 yıl
Ah şunlar bizim ülkeye gelse keşke.
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aRiSe* 1 yıl
Güzel cihaz
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Limanyakan 1 yıl
Türkçe karakter sorununu , ekran klavyesini başlangıç ekranına ve görev çubuğuna sabitliyerek çözdüm.
Win. 10 da arama sekmesine ekran klavyesi diye aratıyorsunuz. Ekran klavyesi çıkınca sağ tıklıyorsunuz görev çubuğuna sabitle sekmesini tıklayıp görev çubuğuna sabitliyorsunuz .
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efemelih 1 yıl
Arkadaşlar bu modeli sanırım marka yenilemiş aklınızda bulunsun. 8GB RAM yapılmış işlemcide ciddi bir yenileme mevcut ben çok begendim.
Buradan inceleyebilirsiniz.
youtube.com/...
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talhayaldiz1996 1 yıl
Çin’deyim 27 aralıkta Türkiye’ye geleceğim isteyene bu ürünü getirebilirim %11 kar koyarım en fazla
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programmer_onur 1 yıl talhayaldiz1996
talhayaldiz1996
Çin’deyim 27 aralıkta Türkiye’ye geleceğim isteyene bu ürünü getirebilirim %11 kar koyarım en fazla

Çin mağaza fiyatları Gearbest ile aynı mı?
%11 kar niye %11 hocam?
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Guest-0988D7594 1 yıl talhayaldiz1996
talhayaldiz1996
Çin’deyim 27 aralıkta Türkiye’ye geleceğim isteyene bu ürünü getirebilirim %11 kar koyarım en fazla

Kar ile beraber toplam kaça mal olur 1 tanesi?
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mcake± 1 yıl
Bu forumda 2004'ten beri başka forumlarda 2001'den beri kullanıyorum. Hiç sorun olmuyor. Eksisiyle artısıyla...
Not: klavyede sol aşağıda "alt" tuşuna basıp parmağımızı çekmeden en sağ taraftaki "Num lock" panelinden 241'i tuşluyoruz. Sonra "alt" tuşundan parmağımızı kaldırıyoruz.
Not: Her harfin ve simgenin bir kodu var.
1 Yanıt Yanıtla +1
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Limanyakan 1 yıl mcake±
mcake±
Bu forumda 2004'ten beri başka forumlarda 2001'den beri kullanıyorum. Hiç sorun olmuyor. Eksisiyle artısıyla...
Not: klavyede sol aşağıda "alt" tuşuna basıp parmağımızı çekmeden en sağ taraftaki "Num lock" panelinden 241'i tuşluyoruz. Sonra "alt" tuşundan parmağımızı kaldırıyoruz.
Not: Her harfin ve simgenin bir kodu var.

Klavyede olmayan öşğçiü gibi Türkçe harfleri bu şekilde mi çıkarabiliyoruz.
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programmer_onur 1 yıl
Beyler Xiaomi Air notebook'u ilgiyle yeni takibe başladım ve radarımda. Bir sorum var. Pil süresi UltraBook için bence iyi. 5 saat bile kötü değil, ve hafif kullanımda 7 saate kadar çıktığı söyleniyor incelemelerde. 10 saat falan hikaye tabiki.
Sorum şu: Pil kasaya entegre malum (öyle değil mi), bu pil 2 yıl sonra veya daha kısa sürede öldü diyelim, değiştirme imkanımız var mı, Çin'den pil getirtip laptopu söküp tekrar hayata döndürebilir miyiz?
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mcake± 1 yıl programmer_onur
Tabii ki çok kolay bir şekilde pili değiştirebilirsin. Çok zor birşey değil biraz dikkat ile herkes yapabilir.
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