Xiaomi Mi Notebook Air ile tanışın

Mobil cihaz pazarının yanında çok farklı sektörlerde faaliyet gösteren ve ülkesinin en sevilen üreticilerinden birisi olan Xiaomi, şimdi de dizüstü bilgisayar pazarına adım atıyor. Mi Notebook Air adını alan yeni seri, anlaşıldığı üzere doğrudan MacBook Air serisini rakip alıyor.

Bilgisayar pazarı son yıllarda gerileme yaşamaya başladı ve üreticiler ikisi bir arada veya oyuncu donanımları gibi ilgi gören alanlara daha fazla yatırım yapıyor. Xiaomi ise, büyük bir risk alarak ana akım dizüstü bilgisayar segmentine yatırım yapmayı seçti. Elbette, Xiaomi’nin en büyük avantajı ülkesindeki tüketici desteği olacak.

Ayrıca Bkz.

"Huawei, bu yıl 75 milyar dolar gelir bekliyor"

Daha önce dile getirilenlerin aksine, Xiaomi nispeten daha ucuz önceki nesil işlemciler değil de Skylake tabanlı işlemciler kullanmayı tercih etmiş. Intel’in bu noktada Xiaomi’ye bazı özel fiyat teklifleri sunduğu tahmin ediliyor. Çok tutulan ve ilgi gören Xiaomi dizüstü modelleri, elbette Intel’in de yonga satışlarına olumlu olarak yansıyacak.

Tasarım

Xiaomi, iki farklı ürün ile karşımıza çıkıyor. İncelik odaklı Windows 10 dizüstü modelleri, donanım konusunda da bir birinden ayrılıyor. Modellerin güçlü olanı 13.3 inç büyüklüğünde iken, daha güçsüz olanı ise 12.5 inç ekran boyutuna sahip.

Genelde Apple ürünlerinden esinlendiğini gördüğümüz Xiaomi, dizüstü serisinde de bunu devam ettiriyor. Genel görünüm MacBook ailesine benziyor olsa da, daha kalın çizgiler kullanılmış. Kasada metal alaşım dikkat çekiyor. Seri, MacBook ailesinden daha ince olarak tasarlanmış.

Büyük Model

Amiral gemisi olarak da tanımlayabileceğimiz 13.3 inçlik modelde Full HD çözünürlük yer alıyor ve kasa kalınlığı 14.8mm seviyesine ulaşıyor. Skylake tabanlı ve çift çekirdekli Intel Core i5-6200U işlemciden gücünü alan cihaz için, 1GB GDDR5 Nvidia GeForce 940MX ekran kartı desteği sunulmuş.

8GB DDR4 RAM ve 256GB PCIe SSD depolama birimi olan cihazda genişleme amacıyla bir adet SATA slotu boşta bırakılmış. Sadece Xiaomi yetkili servislerinde bu slot üzerinde işlem yapılabiliyor. 9.5 saate kadar kullanım süresi sunabilen cihaz, USB Type-C üzerinden uyumlu adaptör ile bataryayı sadece 30 dakikada yüzde 50 oranında doldurabiliyor. Ayrıca 2 adet USB 3.0 ve HDMI bağlantıları da mevcut.

Küçük Model

12.5 inçlik model ise 12.9mm kalınlığa sahip ve 1.07Kg dolaylarında. Günlük işlemlere odaklandığı için Skylake tabanlı Intel Core M3 işlemci yeterli görülmüş. 4GB RAM ve 128GB SATA SSD ile desteklenen modelde, kullanıcının isteğine bırakılmış boş bir PCIe genişleme yuvası yer alıyor.

USB Type-C üzerinden hızlı şarj imkanı sunulurken, kullanım süreleri 11.5 saate kadar çıkabiliyor. Ayrıca 1 adet USB 3.0 ve 1 adet HDMI portu da cihazdaki yerini almış.

Fiyat

Genel görünüm itibariyle mütevazi bir kullanıma odaklanan Mi Notebook Air serisi için, 750$ ve 525$ şeklinde fiyat etiketleri mevcut. Ülkede MacBook Air modellerinin fiyatları 1400$, MacBook Pro modellerinin fiyatları ise 2800$ civarına kadar yükseliyor. Bu bakımdan, ince bir dizüstü arayanlar için Xiaomi ilk tercih sebebi olabilir. Seri, 2 Ağustos itibariyle satışa çıkacak.