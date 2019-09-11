iPhone 11 serisi karşılaştırması

Tam Boyutta Gör

Apple’ın kısa süre önce gerçekleştirdiği Eylül etkinliğinde merakla beklenen iPhone 11 serisi tanıtıldı. Geçen yıla göre daha farklı bir isimlendirmeye giden Apple serideki en düşük modeli iPhone 11 olarak adlandırdı.

iPhone 11 serisi özellikleri ve fiyatı

Hali hazırda mobil dünyanın en güçlüsü konumundaki Apple A13 Bionic yonga setinin yanı sıra kamera tarafında da yeni seri önemli bir hamle yapmış. Özellikle rekabette geri kalan tek kamera stratejisi şimdi iki veya üç kameralı sistemler ile yer değiştirmiş.

Ayrıca Bkz. "Apple Watch Series 5 akıllı saati tanıtıldı"

Apple’ın son dönemde düşmeye başlayan satışlarını yeniden ayağa kaldırıp kaldırmayacağı merakla beklenen iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max modellerinin teknik özelliklerini özet bir tabloda bir araya getirdik. Bu arada iPhone 11 için 18W hızlı şarj adaptörünün ekstra satıldığını belirtelim.

Tam Boyutta Gör