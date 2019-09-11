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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iPhone 11 serisi karşılaştırması

    Merakla beklenen iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max tanıtıldı. Sizler için teknik detayları mercek altına alan özet bir karşılaştırma tablosuz hazırladık.
    2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
    11,6b
    1
    74
    iPhone
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    iPhone 11 serisi karşılaştırması
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    Apple’ın kısa süre önce gerçekleştirdiği Eylül etkinliğinde merakla beklenen iPhone 11 serisi tanıtıldı. Geçen yıla göre daha farklı bir isimlendirmeye giden Apple serideki en düşük modeli iPhone 11 olarak adlandırdı.

    iPhone 11 serisi özellikleri ve fiyatı

    Hali hazırda mobil dünyanın en güçlüsü konumundaki Apple A13 Bionic yonga setinin yanı sıra kamera tarafında da yeni seri önemli bir hamle yapmış. Özellikle rekabette geri kalan tek kamera stratejisi şimdi iki veya üç kameralı sistemler ile yer değiştirmiş.

    Ayrıca Bkz. "Apple Watch Series 5 akıllı saati tanıtıldı"

    Apple’ın son dönemde düşmeye başlayan satışlarını yeniden ayağa kaldırıp kaldırmayacağı merakla beklenen iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max modellerinin teknik özelliklerini özet bir tabloda bir araya getirdik. Bu arada iPhone 11 için 18W hızlı şarj adaptörünün ekstra satıldığını belirtelim. 

     

     

    iPhone 11 serisi karşılaştırması
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    javaprof 2 hf. en beğenilen
    çöp daha çöp süper çöp!
    1)O çentik ne öyle oppo su damlası kamerayı bile kaldırdı full ekranlı telefonlar çıkıyor.
    2)828*1792 bu nasıl bir çözünürlüktür full hd bile değil kendisinden küçük telefon neden 1125*2436 pixel hani eskiden retina insanın görebileceği maximum pixel sayıdır diye olmayan bir teknolojiyi retina diye satıyordunuz işten anlamayanlar da amolede rakip bir teknoloji falan sanıyordu.
    3)o arka kameranın tasarımı için philips traş makinelirnden lisans satın aldınız mı?
    çöp daha çöp süper çöp! 1)O çentik ne öyle oppo su damlası kamerayı bile kaldırdı full ekranlı telefonlar çıkıyor. 2)828*1792 bu nasıl bir çözünürlüktür...
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    1 Yanıt Yanıtla +104
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    Angel of the Lord 2 hf. TearsForFears
    Sen netflixten 1080p video izlemiyorsun, kamera tasarımı senin umrunda değil. Peki sen kimsin? Akıllı telefon piyasasında tüm tasarımlar önce sana mı sunuluyor? 2020 yılına gireceğiz hala 1080p ekranı olmayan amiral gemisi telefonu savunuyorsunuz.
    Sen netflixten 1080p video izlemiyorsun, kamera tasarımı senin umrunda değil. Peki sen kimsin? Akıllı telefon piyasasında tüm tasarımlar önce sana mı sunuluyo...
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    1 Yanıt Yanıtla +26
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    Manhunt Three 2 hf.
    Tasarıma ve yeniliklere tok olanların alabileceği telefonlar olmuş.
    Yanıtla +25
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    1 Avatar
    Cihan 1 hf.
    Forumumuzda ANA konu ile birlikte.
    forum.donanimhaber.com/...
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    Wilshire 1 hf.
    Dünyanın açık ara, gelmiş geçmiş en çirkin kamera tasarımına sahip telefonu ödülünü hakediyor bu cihazlar. sadece bu boktan tasarım yüzünden bile 100 lira verilmez. yıllardır iphone kullanıyorum böyle boktan bir tasarıma baska ne denir bilmiyorum
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    kartal172 1 hf.
    Eleştirilere bak, eleştirene bak! Ne kadar zekiler :)
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    C.CEMİL 1 hf.
    sırf teknoloji merakımdan bu tür konulara bakıyorum ama 15-20 bin gibi fiyatlar görünce hemen kaçasım geliyor :)
    hadi ben kaçtım
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    planetech 1 hf.
    O değil de note 9dan daha düşük değerli ekran koyma nedir arkadaş, xs ten en büyük farkedilebilecek farkı kutuya 18W adaptör koymaları. Onun dışında allayıp pullayıp yeni diye koydular milletin önüne
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    DARTH_BLACK 1 hf.
    velevki 11 modelinin tasarımı ve diğer eksi tarafları giderilmiş olsun,dünyanın en iyisinin en iyisi ünvanını eline geçirsin iphone ancak ülkemizde 15-20 bin gibi bir fiyattan satılma durumu göz alındığında bir telefona bunca para yinede verilmez.Bazı özellikleri çok üstün olabilir ama alım gücü düşen ülkemiz şartlarında bu telefonun tüm özelliklerini %100 kullanmayacak kişilerin uzak duracağı bir ürün olacak.Artık 4-5 bin lik telefonlar dahi aşırı lüks duruma geldi ülkemizde,iphone 11 modelini çıkarmış? gün akşam olur ne kadar konuşsakda ama sonuç malum ekonomik olarak..
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    detanaoq 1 hf.
    kamera çıkıntısına şimdide lens çıkıntısı eklemişler tasarım resmen huawei araklaması...
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    Şuan noluyo 2 hf.
    7:31 'DEKİ OYUNUN İSMİ NE !?!?!?!?!
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    DH Misafiri 2 hf.
    herşey çok güzelde bi usb-c giriş niye yapmıyorsunuz kardeşim????
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    System Lord 2 hf.
    vee sonunda apple ipone 11 ile 2x zoom a geçmiş . huwaei p30 pro 50x zoom yaparken .. benim samsung s10 e bile 8x zoom yapıyor . bundan sonra apple ürünleri kullanan çok net enayidir .
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    napolyon94 2 hf. System Lord
    S10e de optik zoom yok, p30'da 5x optik var, iphone 7 plusdann beri 2x optik zoom var.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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