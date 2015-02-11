Singapur'da bir restoran insansız hava araçları ile hizmet sunuyor





Önce askeri amaçlar için kullanılmaya başlanan insansız hava araçları şimdilerde kargo dağıtımı yapabilecek kadar gündelik hayatımıza girmiş durumda. Farklı fikirler ve projelere kapı açan insansız hava araçları artık garson olarak da hizmet verecek.





Singapur'da bir restoran müşterilerine daha hızlı hizmet sunmak adına garson olarak insansız hava araçlarından yararlanmaya başladı. Infinium Robotics adındaki bir firma tarafından geliştirilen hava araçları kızılötesi sensörler ile yolunu buluyor ve herhangi bir engelden de kaçınabiliyor.





2 Kilograma kadar yemekleri tepsisine alabilen araç mutfaktan müşterinin kızılötesi ile işaretlenmiş masasına doğru hızlı bir şekilde yol alıyor. Ancak ne yazık ki tabakları masaya dizme yeteneği yok. Bunun için yine insan gücü gerekiyor. Bununla birlikte müşteriler aracın üzerinden yiyeecek ve içeceklerini kendisi de alabiliyor. Yine aracın boşları toplama gibi bir yeteneği de mevcut değil.





Kulağa ilginç bir fikir gibi gelse de ne kadar potansiyeli olduğu konusunda şüpheler mevcut. Eğer yemekleri servis edebilen ve toplayabilen araçlar geliştirilirse artık işletmelerde garsonlara da gerek kalmayacak.

http://gdgtarena.com/singapore-restaurant-replaces-waiters-drones/