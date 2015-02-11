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Singapur'da bir restoran insansız hava araçları ile hizmet sunuyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Ekrem71
Haber Editörü
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Singapur'da bir restoran insansız hava araçları ile hizmet sunuyor

Önce askeri amaçlar için kullanılmaya başlanan insansız hava araçları şimdilerde kargo dağıtımı yapabilecek kadar gündelik hayatımıza girmiş durumda. Farklı fikirler ve projelere kapı açan insansız hava araçları artık garson olarak da hizmet verecek. 

Singapur'da bir restoran müşterilerine daha hızlı hizmet sunmak adına garson olarak insansız hava araçlarından yararlanmaya başladı. Infinium Robotics adındaki bir firma tarafından geliştirilen hava araçları kızılötesi sensörler ile yolunu buluyor ve herhangi bir engelden de kaçınabiliyor. 

2 Kilograma kadar yemekleri tepsisine alabilen araç mutfaktan müşterinin kızılötesi ile işaretlenmiş masasına doğru hızlı bir şekilde yol alıyor. Ancak ne yazık ki tabakları masaya dizme yeteneği yok. Bunun için yine insan gücü gerekiyor. Bununla birlikte müşteriler aracın üzerinden yiyeecek ve içeceklerini kendisi de alabiliyor. Yine aracın boşları toplama gibi bir yeteneği de mevcut değil. 

Kulağa ilginç bir fikir gibi gelse de ne kadar potansiyeli olduğu konusunda şüpheler mevcut. Eğer yemekleri servis edebilen ve toplayabilen araçlar geliştirilirse artık işletmelerde garsonlara da gerek kalmayacak.  

http://gdgtarena.com/singapore-restaurant-replaces-waiters-drones/ Yorum Yaz
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doctor_bey 4 yıl
Böyle saçma aksiyonlara gerek yok bence
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bestofMd 4 yıl
saçma
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Gece772 4 yıl
Skynet yavaş yavaş geliyor
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ekmek arası ekmek 4 yıl
O pervane ya insana değerse
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SS10 4 yıl
Bizde de Minecraft
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Lazeran 4 yıl ekmek arası ekmek
ekmek arası ekmek
O pervane ya insana değerse


Resimlere iyi bak
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infom@n 4 yıl ekmek arası ekmek
Değmez
1- Fotoğrafta garson geride. Bardağın büyüklüğünden, fotoğrafın odağından ve masada duran diğer pır pırın ebadından anlayabiliyoruz.
2- Fotoğrafa dikkatli bakarsanız ızgara ile perfane izole edilmiş yani uf yapmaz.
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