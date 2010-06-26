Sinyal sorunuyla anılan iPhone 4'ün satış sayısıyla ilgili görüşler

Haftanın son günü sorunlarıyla, sahip olduğu özellikleriyle kısacası herşeyiyle teknoloji dünyasının en çok konuştuğu konuların başında iPhone 4 geldi. Yani iPhone 4, yine kendisinden bahsettirmeyi birşekilde başardı ve reklamını yaptı. Peki Apple'ın şimdilik sessizliğini koruduğu konu olan iPhone 4'ün satış sayısıyla ilgili analistler neler düşünüyor ?
Avrupa'nın en önemli Apple Store'larından biri olan Regent Street'deki dünkü (2.gün) iPhone 4 kuyruğu
Oppenheimer'ın analistlerinden Yair Reiner'a göre Apple, satışa sunulduğu ilk gün 1,5 milyon iPhone 4 satarak, tarihinin en hızlı satış sayısının altına imzasını attı. Yair Reiner, 1,5 milyon iPhone 4'ün 600,000'inin ön satışta, 100,000 tanesinin Apple Store'larda, 50,000 tanesinin Best Buy'larda; geri kalanınsa Amerika kıtası dışındaki ülkelerde satıldığını düşünüyor.
Oppenheimer'ın rakiplerinden Piper Jaffray'in analisti Gene Munster ise Apple'ın toplam üç günde 1-1,5 milyon iPhone 4 satışı yapacağını söylüyor.
Pacific Crest Securities analistlerinden Andy Hargreaves ise Apple'ın 3 günlük süreçte 2 milyonluk satış sayısını geçebileceğini belirtiyor.
Piper Jaffray'in San Francisco, New York ve Minneapolis'de 608 kişiyle yaptığı geleneksel iPhone anketi de iPhone 4 kullanıcılarının %77'sinin iPhone'dan iPhone 4'e geçiş yaptığını gözler önüne koyuyor. Bu sonuç da gösteriyor ki forumlar bazı iPhone kullanıcılarının dile getirdiği "iPhone kullandıktan sonra başka telefon kullanmam" görüşünün iPhone kullanıcıları arasında genel bir kanı olduğunu gösteriyor.
Kaynak: Piper Jaffray
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Hocam etini yiyen yemiş kemiği kalmış cihazın. Hayrola
bu fotoğraf satışın 2. ya da 3. gününe ait bir fotoğraf dolayısıyla hepsi bu 'hata'dan haberdar. Tekrar tekrar söylüyorum o bir hata değil.Bunu hata olarak görüyorsanız bütün cihazları atın şirketlerine dava açın.Telefonu sarmalayıp da, görüşme sırasında hiçbir normal insanın birlikte tutmaycağı o iki hassas noktayı tutup da bakın görüşmem 55. saniyede kesildi demeyin bana.KOMİK OLMAKTAN ÖTEYE GİDEMİYORSUNUZ. Ah şimdi zamanım olsa ve üşenmesem de şu anda Donanımhaberde takılan ve 'BU TELEFONU ALMAYACAĞIM' diyen kişilerin aşağı yukarı bir listesini çıkartıp eylül ayında şak diye konu açıp koysam; ama uzun iş...
Arkadaşım malesef ki görüşüne katılmıyorum.
Bundan 3-4 sene önce aynısını Nokia için söylüyorlardı,fakat buyrun Nokianın bugünkü telefon kalitesine bakın.
Zaman herşeyi gösterecektir,Apple'ı da alt edecek bir firma çıkacaktır,yeterki insanların teknolojiye olan ilgileri aynı düzeyde kalsın.Ama bu Apple'ın kalitesinin düşük olduğunu göstermez.
Edit: Aslında şimdi yazdığıma tekrar bakınca gayet doğru yazmışım siz sanırım yanlış anlamışsınız;
Eski iphone'dan bahsettiğim burda belli arkadaşlar %100 açıklayıcı olmasada anlaşılıyor ama.