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Sinyal sorunuyla anılan iPhone 4'ün satış sayısıyla ilgili görüşler

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Ekran Kartı
Shady
Haber Editörü
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Haftanın son günü sorunlarıyla, sahip olduğu özellikleriyle kısacası herşeyiyle teknoloji dünyasının en çok konuştuğu konuların başında iPhone 4 geldi. Yani iPhone 4, yine kendisinden bahsettirmeyi birşekilde başardı ve reklamını yaptı. Peki Apple'ın şimdilik sessizliğini koruduğu konu olan iPhone 4'ün satış sayısıyla ilgili analistler neler düşünüyor ?

Sinyal sorunuyla anılan iPhone 4'ün satış sayısıyla ilgili görüşler
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Avrupa'nın en önemli Apple Store'larından biri olan Regent Street'deki dünkü (2.gün) iPhone 4 kuyruğu

Oppenheimer'ın analistlerinden Yair Reiner'a göre Apple, satışa sunulduğu ilk gün 1,5 milyon iPhone 4 satarak, tarihinin en hızlı satış sayısının altına imzasını attı. Yair Reiner, 1,5 milyon iPhone 4'ün 600,000'inin ön satışta, 100,000 tanesinin Apple Store'larda, 50,000 tanesinin Best Buy'larda; geri kalanınsa Amerika kıtası dışındaki ülkelerde satıldığını düşünüyor.

Oppenheimer'ın rakiplerinden Piper Jaffray'in analisti Gene Munster ise Apple'ın toplam üç günde 1-1,5 milyon iPhone 4 satışı yapacağını söylüyor.

Pacific Crest Securities analistlerinden Andy Hargreaves ise Apple'ın 3 günlük süreçte 2 milyonluk satış sayısını geçebileceğini belirtiyor.

Piper Jaffray'in San Francisco, New York ve Minneapolis'de 608 kişiyle yaptığı geleneksel iPhone anketi de iPhone 4 kullanıcılarının %77'sinin iPhone'dan iPhone 4'e geçiş yaptığını gözler önüne koyuyor. Bu sonuç da gösteriyor ki forumlar bazı iPhone kullanıcılarının dile getirdiği "iPhone kullandıktan sonra başka telefon kullanmam" görüşünün iPhone kullanıcıları arasında genel bir kanı olduğunu gösteriyor.

Sinyal sorunuyla anılan iPhone 4'ün satış sayısıyla ilgili görüşler
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Kaynak: Piper Jaffray


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DH Misafiri 7 yıl
Arkadaslar sorunsuz bi cihaz bana göre.
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IgorStravinsky 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Arkadaslar sorunsuz bi cihaz bana göre.

Hocam etini yiyen yemiş kemiği kalmış cihazın. Hayrola
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wox 9 yıl
bence bu sebepten dolayı benim gibi bir çok kişi iphone alımını ertelemiştir o yüzden bayağıu bi düşüş bekliyorum.çünki önemli bi sorun çünki.
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anorexia 9 yıl
bir arkadaş apple bile kullanıcılar kadar reklamını yapamıyor demiş ancak bu zaten ürünün kaliteli olduğunun göstergesi değilmidir.
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Batuist 9 yıl
apple bile iphone'un reklamını kullanıcıları kadar yapmıyor.. acaba o kuyruktakiler iphonun şebeke probleminden haberdar mıdır??
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engin9103 9 yıl

Batuist

apple bile iphone'un reklamını kullanıcıları kadar yapmıyor.. acaba o kuyruktakiler iphonun şebeke probleminden haberdar mıdır??

bu fotoğraf satışın 2. ya da 3. gününe ait bir fotoğraf dolayısıyla hepsi bu 'hata'dan haberdar. Tekrar tekrar söylüyorum o bir hata değil.Bunu hata olarak görüyorsanız bütün cihazları atın şirketlerine dava açın.Telefonu sarmalayıp da, görüşme sırasında hiçbir normal insanın birlikte tutmaycağı o iki hassas noktayı tutup da bakın görüşmem 55. saniyede kesildi demeyin bana.KOMİK OLMAKTAN ÖTEYE GİDEMİYORSUNUZ. Ah şimdi zamanım olsa ve üşenmesem de şu anda Donanımhaberde takılan ve 'BU TELEFONU ALMAYACAĞIM' diyen kişilerin aşağı yukarı bir listesini çıkartıp eylül ayında şak diye konu açıp koysam; ama uzun iş...
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DH Misafiri 9 yıl
İPhone'nun hiç bir şekilde teknoloji ürettiği filan yok,ar-ge üretmek tasarlamak bunlar profosyonellik gerektirir...mobil herkezin harcı deildir, bu anlamda bunu yapan sadece Sony Ericsson'dur...belki yanına bir kac tane daha isim zar zor sokabiliriz,kaldıki Sony gibi bir dev bile,Ericsson'u arkasına almadan önce bir hiçti mobil sahada!..iphone'yaptığı fason şirketlerle anlaşip isim hakkını cihaza vurmaktan öteye gecemiyor,yani paran varsa kendi adında ucak bile yaptırırsın Apple yaptıgıda budur...yeni iphonde,sinyal sorunu baş göstermekte,sarı lekeler bas göstermekte yazılımsal sorunlar bas gostermekte ve doğası gereği tasarlanış şekli itibarıyla sol ele uyumsuzluk baş göstermekte...sonra kullanılan metal cercevenin ele alındığında sinyal düşüklüğüne bağlı enerji tuketimi ve uzun konusmalarda ısınmaya baglı sorunlar ciddi problemler ilk etapta!..ve Appledan gelen cevap;cihazın silikonlu ve ya belli bir özellikli kılıfla kullanma tavsiyesi olarak komik ve 1500,2000 ytl lik bir cihaza yakısmayacak tavsiyelerde bulunmaktalar...Bunlar ciddi mühendislik hataları ve Apple'in kendine olan aşırı güvenin sonuclarının ilk sancılarıdır...
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| OMG! | 9 yıl
@ XnetaS
Arkadaşım malesef ki görüşüne katılmıyorum.
Bundan 3-4 sene önce aynısını Nokia için söylüyorlardı,fakat buyrun Nokianın bugünkü telefon kalitesine bakın.
Zaman herşeyi gösterecektir,Apple'ı da alt edecek bir firma çıkacaktır,yeterki insanların teknolojiye olan ilgileri aynı düzeyde kalsın.Ama bu Apple'ın kalitesinin düşük olduğunu göstermez.
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Godolphin 9 yıl
Arkadaşlar ben 2G zamanından beri bahsettim bu kamera olayını orada bir yanlış anlaşılma oldu sanırım.

Edit: Aslında şimdi yazdığıma tekrar bakınca gayet doğru yazmışım siz sanırım yanlış anlamışsınız;


realcem

iphone'daki tılsım benim gördüğüm kadarıyla en ufak kasmanın olmayışı yağ gibi kayan ekranlar ve hızlı bir menü sistemi güzel grafikli oyunlar müzik kalitesi tartışılmayacak kadar iyi olması onu çok iyi yerlere getirdi çünkü kamerası kötü video performansı düşükken bile bu kadar tutulmasının başka bir açıklaması olamazdı rakibi çıkmayacakmı tabiki çıkacak çok daha iyi telefonlar çıkacak ama adamlar hala anlamıyor son model telefon çıkarıyor cihaz resmen menüdeyken bile takılma yapıyor resim açması yavaş oyunlar resmen tetris kalitesinde müzik desen iphon'un yanından geçmez sadece kamera performansıyla iphona rakip olamazsın...

Eski iphone'dan bahsettiğim burda belli arkadaşlar %100 açıklayıcı olmasada anlaşılıyor ama.
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kaansen32 9 yıl
realcem arkadaşım senin bahsettiğin iphone 3gs ise bidaha video ve kamera performansına bak istersen bendeki 3gs de kim ne derse desin 3 mp in kat kat üstünde bi performans var çektiği fotoları full hd monitöre masaüstü yapıyorum hiç bi kalite değişikliği bile olmuyor videosu desen dvd kalitesinde çekiyor n96'm vardı bundan önce onun kadar iyi çekiyor tek sorunu flaş eksikliği
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Godolphin 9 yıl
iphone'daki tılsım benim gördüğüm kadarıyla en ufak kasmanın olmayışı yağ gibi kayan ekranlar ve hızlı bir menü sistemi güzel grafikli oyunlar müzik kalitesi tartışılmayacak kadar iyi olması onu çok iyi yerlere getirdi çünkü kamerası kötü video performansı düşükken bile bu kadar tutulmasının başka bir açıklaması olamazdı rakibi çıkmayacakmı tabiki çıkacak çok daha iyi telefonlar çıkacak ama adamlar hala anlamıyor son model telefon çıkarıyor cihaz resmen menüdeyken bile takılma yapıyor resim açması yavaş oyunlar resmen tetris kalitesinde müzik desen iphon'un yanından geçmez sadece kamera performansıyla iphona rakip olamazsın...
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South Korean 9 yıl
realcem dediklerin doğru ama kameraya katılmıyorum, iphoneun kamerası kötü değil ki ? üstelik küçücük bi kamerası var arkada. diğerleri gibi kocamanda değil
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South Korean 9 yıl
olsada rakip onlarıda kullansak ama yok işte
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