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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Siri'den Apple Music kullanıcılarına torpil

Apple'ın yeni hayata başlayan hizmetlerini farklı yöntemlerle pazarlamaya çalıştığına şahit oluyoruz. Apple Music de tepki çekecek bir yöntemle kullanıcılara tanıtılıyor.
4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Ekrem71
Haber Editörü
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Siri'den Apple Music kullanıcılarına torpil


Günümüzde çevrimiçi müzik hizmetlerinin en önemli konusu abone veritabanını artırabilmek. Spotify, Deezer gibi hizmetler erken yol aldığı için kalabalık bir kullanıcı kitlesine sahip. Sektöre yeni adım atan Apple Music ise henüz 7 milyon ücretli abone seviyelerinde dolaşıyor ve bu rakamı artırabilmek için her yolu deniyor. 

iOS ekosistemindeki kullanıcı sayısının bir milyara yaklaştığı düşünüldüğünde Apple Music için büyük bir potansiyel olduğu görülüyor. Peyderpey bu veritabanı Apple Music'e aktarıldığında sektörün en büyük çevrimiçi müzik hizmeti haline gelmesi çok da fazla zaman almayacaktır. 

Apple'ın kullanıcılarını teşvik anlamında yaptığı yeni hamlesi Siri üzerinden yaşanıyor. Apple Music abonesi olmayıp da müzik listeleri ile ilgili Siri asistanına soru soranlar eli boş dönüyor ve Siri bu kullanıcılara Apple Music abonesi olmalarını tavsiye ediyor. Yani Apple Music abonesi olmayana yağmurlu havada su yok durumu ortaya çıkıyor. 

Pek çok iOS kullanıcısı bu durumu bizzat yaşayarak tecrübe etmiş. Sosyal mecralarda konu ile ilgili paylaşımlar ve eleştiriler de giderek artıyor. Ortada gerçekten art niyetli bir durum mu var yoksa gözden kaçmış bir nokta mı söz konusu bunu tam olarak bilemiyoruz. Apple'ın ilerleyen günlerde yapacağı açıklama konuyu aydınlatacaktır. 

http://www.theverge.com/2015/10/26/9616922/siri-apple-music-top-song-questions Yorum Yaz
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chtsydn 4 yıl en beğenilen
Siri, Apple'a birde müzik için para ödemeyenlere öneri bile vermiyor şeklinde görmüştüm bu haberi, siz de kendi kullanıcılarına torpil yapıyor diye vermişsiniz. Haberde bakış açısı ve haber yapan kişinin düşünceleri çok önemli cidden.
Siri, Apple'a birde müzik için para ödemeyenlere öneri bile vermiyor şeklinde görmüştüm bu haberi, siz de kendi kullanıcılarına torpil yapıyor diye vermişsiniz...
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1 Yanıt Yanıtla +10
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Guhong01 4 yıl
Art niyetten şüphe eden ağır apple fanboyudur açık net, apple bu, her hareketi art niyet nerdeyse bu firmanın
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Patren 4 yıl
ne torpilmiş ya
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deoksiriboz1000 4 yıl
trkarapanda123asd
Yazıklar olsun sana komşunun kızı cortana kadar olamadın

Cortana geldi de biz mi kullanmadık bilader
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cntrl 4 yıl
aslında digerlerini marketten kaldırabilir bu daha etkili
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trkarapanda123asd 4 yıl
Yazıklar olsun sana komşunun kızı cortana kadar olamadın
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wolferto 4 yıl
apple kendine kıyak yapmış cok degisik olay super bisi :)
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chtsydn 4 yıl
Siri, Apple'a birde müzik için para ödemeyenlere öneri bile vermiyor şeklinde görmüştüm bu haberi, siz de kendi kullanıcılarına torpil yapıyor diye vermişsiniz. Haberde bakış açısı ve haber yapan kişinin düşünceleri çok önemli cidden.
1 Yanıt Yanıtla +10
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Guhong01 4 yıl
Art niyetten şüphe eden ağır apple fanboyudur açık net, apple bu, her hareketi art niyet nerdeyse bu firmanın
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