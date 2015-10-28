Siri'den Apple Music kullanıcılarına torpil





Günümüzde çevrimiçi müzik hizmetlerinin en önemli konusu abone veritabanını artırabilmek. Spotify, Deezer gibi hizmetler erken yol aldığı için kalabalık bir kullanıcı kitlesine sahip. Sektöre yeni adım atan Apple Music ise henüz 7 milyon ücretli abone seviyelerinde dolaşıyor ve bu rakamı artırabilmek için her yolu deniyor.





iOS ekosistemindeki kullanıcı sayısının bir milyara yaklaştığı düşünüldüğünde Apple Music için büyük bir potansiyel olduğu görülüyor. Peyderpey bu veritabanı Apple Music'e aktarıldığında sektörün en büyük çevrimiçi müzik hizmeti haline gelmesi çok da fazla zaman almayacaktır.





Apple'ın kullanıcılarını teşvik anlamında yaptığı yeni hamlesi Siri üzerinden yaşanıyor. Apple Music abonesi olmayıp da müzik listeleri ile ilgili Siri asistanına soru soranlar eli boş dönüyor ve Siri bu kullanıcılara Apple Music abonesi olmalarını tavsiye ediyor. Yani Apple Music abonesi olmayana yağmurlu havada su yok durumu ortaya çıkıyor.





Pek çok iOS kullanıcısı bu durumu bizzat yaşayarak tecrübe etmiş. Sosyal mecralarda konu ile ilgili paylaşımlar ve eleştiriler de giderek artıyor. Ortada gerçekten art niyetli bir durum mu var yoksa gözden kaçmış bir nokta mı söz konusu bunu tam olarak bilemiyoruz. Apple'ın ilerleyen günlerde yapacağı açıklama konuyu aydınlatacaktır.

http://www.theverge.com/2015/10/26/9616922/siri-apple-music-top-song-questions