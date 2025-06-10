Apple’dan yapay zekalı Siri sessizliği: Büyük güncelleme ertelendi

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Tam Boyutta Gör Apple, her yıl düzenlediği Worldwide Developers Conference (WWDC 25) kapsamında yeni işletim sistemi güncellemelerini ve yazılımlarını duyurdu. “Liquid Glass” adını verdiği yeni görsel tasarım dili ve güncellenen isimlendirme sistemiyle dikkat çeken teknoloji devi, en çok beklenen yeniliklerinden biri olan yapay zeka destekli Siri güncellemesi konusunda ise sessiz kaldı. Bu durum, Apple’ın yapay zeka yarışında rakiplerinin gerisine düştüğü endişelerini yeniden gündeme taşıdı.

Siri güncellemesi yine ertelendi

Apple’ın yazılım mühendisliğinden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Craig Federighi, açılış konuşmasında Siri’yi yalnızca birkaç cümleyle geçiştirdi. Federighi, “Daha önce de paylaştığımız gibi, Siri'yi daha da kişisel hale getirecek özellikleri sunmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu çalışma, yüksek kalite standartlarımıza ulaşmak için daha fazla zamana ihtiyaç duydu ve önümüzdeki yıl bu konuda daha fazla bilgi paylaşmayı umuyoruz” dedi.

Federighi'nin "önümüzdeki yıl" ifadesi, Siri'deki büyük yeniliklerin 2026'dan önce gelmeyeceğini işaret ediyor. Bu da yapay zeka alanında her hafta yeni bir modelin tanıtıldığı, güncellemelerin hızla yayıldığı bir dönemde Apple için ciddi bir gecikme anlamına geliyor.

2024’de tanıtıldı ama halen hazır değil

Tam Boyutta Gör Apple, yapay zeka destekli daha kişisel Siri’yi ilk olarak geçen yıl, WWDC 24’te tanıtmıştı. Siri’nin kullanıcıların kişisel bağlamlarını – ilişkileri, iletişim alışkanlıkları, günlük rutinleri – anlayabileceği ve uygulamalar arasında daha akıllı işlem yapabileceği bir sistem vaadiyle duyurulan bu yeni nesil dijital asistan, Apple tarafından "bir sonraki büyük adım" olarak lanse edilmişti.

Ancak Bloomberg’in geçtiğimiz aylarda yayınladığı bir rapora göre, geliştirilmekte olan yeni Siri sürümü sadece testlerin üçte ikisinde düzgün çalışıyordu. Bu da Apple’ın güncellemeyi sunmak için gereken kalite çıtasını henüz karşılayamadığını gösterdi.

Projede yönetim değişikliği

Mart ayında Apple, Siri güncellemesinin ertelendiğini resmen duyurmuş, aynı zamanda projede önemli bir yönetim değişikliğine gitmişti. Yapay zeka stratejisinden sorumlu John Giannandrea projeden çekilirken, Vision Pro ekibinde görev yapmış Mike Rockwell projeyi devraldı. Bu değişiklik, şirketin rotayı yeniden belirlemeye çalıştığının ve ciddi bir iç revizyona gittiğinin göstergesi olarak yorumlandı.

Apple’ın WWDC 25’te yaptığı 13 büyük duyuru 7 sa. önce eklendi

Öte yandan Apple, yapay zeka açığını kapatmak adına OpenAI ile iş birliğine gitti. iOS 26 ile birlikte tanıtılan bazı yapay zeka özellikleri, doğrudan ChatGPT altyapısını kullanıyor. Örneğin Siri’nin cevaplayamadığı sorular, otomatik olarak ChatGPT’ye yönlendirilebilecek. Ayrıca yeni tanıtılan “Image Playground” adlı görsel üretim uygulaması da ChatGPT desteğiyle çalışıyor.

Elbette şirket yapay zekada kapsamlı bir fren yapmıyor. Şirket, WWDC 25’te geliştiricilere cihaz içi temel modellerin (foundation models) erişimini açtığını, canlı çeviri özelliği sunduğunu ve Apple Watch için “AI Workout Buddy” gibi yenilikler geliştirdiğini duyurdu. Bunun yanında Genmoji güncellemeleri, görsel analiz kabiliyetlerinde artış ve Xcode’da yapay zeka entegrasyonu gibi dikkat çeken gelişmeler de paylaşıldı.

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Apple’dan yapay zekalı Siri sessizliği: Dev güncel

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