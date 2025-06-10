Apple’dan yapay zekalı Siri sessizliği: Büyük güncelleme ertelendi

Siri güncellemesi yine ertelendi
Apple’ın yazılım mühendisliğinden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Craig Federighi, açılış konuşmasında Siri’yi yalnızca birkaç cümleyle geçiştirdi. Federighi, “Daha önce de paylaştığımız gibi, Siri'yi daha da kişisel hale getirecek özellikleri sunmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu çalışma, yüksek kalite standartlarımıza ulaşmak için daha fazla zamana ihtiyaç duydu ve önümüzdeki yıl bu konuda daha fazla bilgi paylaşmayı umuyoruz” dedi.
Federighi'nin "önümüzdeki yıl" ifadesi, Siri'deki büyük yeniliklerin 2026'dan önce gelmeyeceğini işaret ediyor. Bu da yapay zeka alanında her hafta yeni bir modelin tanıtıldığı, güncellemelerin hızla yayıldığı bir dönemde Apple için ciddi bir gecikme anlamına geliyor.
2024’de tanıtıldı ama halen hazır değil
Ancak Bloomberg’in geçtiğimiz aylarda yayınladığı bir rapora göre, geliştirilmekte olan yeni Siri sürümü sadece testlerin üçte ikisinde düzgün çalışıyordu. Bu da Apple’ın güncellemeyi sunmak için gereken kalite çıtasını henüz karşılayamadığını gösterdi.
Projede yönetim değişikliği
Mart ayında Apple, Siri güncellemesinin ertelendiğini resmen duyurmuş, aynı zamanda projede önemli bir yönetim değişikliğine gitmişti. Yapay zeka stratejisinden sorumlu John Giannandrea projeden çekilirken, Vision Pro ekibinde görev yapmış Mike Rockwell projeyi devraldı. Bu değişiklik, şirketin rotayı yeniden belirlemeye çalıştığının ve ciddi bir iç revizyona gittiğinin göstergesi olarak yorumlandı.
Öte yandan Apple, yapay zeka açığını kapatmak adına OpenAI ile iş birliğine gitti. iOS 26 ile birlikte tanıtılan bazı yapay zeka özellikleri, doğrudan ChatGPT altyapısını kullanıyor. Örneğin Siri’nin cevaplayamadığı sorular, otomatik olarak ChatGPT’ye yönlendirilebilecek. Ayrıca yeni tanıtılan “Image Playground” adlı görsel üretim uygulaması da ChatGPT desteğiyle çalışıyor.
Elbette şirket yapay zekada kapsamlı bir fren yapmıyor. Şirket, WWDC 25’te geliştiricilere cihaz içi temel modellerin (foundation models) erişimini açtığını, canlı çeviri özelliği sunduğunu ve Apple Watch için “AI Workout Buddy” gibi yenilikler geliştirdiğini duyurdu. Bunun yanında Genmoji güncellemeleri, görsel analiz kabiliyetlerinde artış ve Xcode’da yapay zeka entegrasyonu gibi dikkat çeken gelişmeler de paylaşıldı.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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