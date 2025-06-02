Tam Boyutta Gör Apple, Apple Intelligence entegrasyonunu içeren Shortcuts uygulamasının yenilenmiş bir versiyonu üzerinde çalışıyor.

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Apple Intelligence, Kestirmeler'e geliyor

Kestirmeler uygulaması, kullanıcıların görevleri otomatik olarak veya en az etkileşimle gerçekleştirmek için kısayollar adı verilen özel iş akışları veya eylemler oluşturmasına olanak tanıyor. Eylemler, mesaj göndermekten akıllı ev cihazlarını kontrol etmeye kadar her şeyi içeriyor. Apple'ın üzerinde çalıştığı bilinen yeni versiyona Apple Intelligence dahil edilecek. Örneğin; bir iPhone veya Mac kullanıcısı, doğal dilde sesli komutlar vererek yapay zekanın yardımıyla belli işlemleri daha hızlı gerçekleştirebilecek.

Kestirmeler uygulamasının yapay zeka destekli yeni sürümünün ne zaman yayınlanacağı belirsiz. Eylül ayında tanıtılacak macOS 26 veya iOS 26 ile gelebilir. Apple, ChatGPT’nin ses moduna benzeyen özelliği Siri’ye kazandırmak istiyor. Bu değişiklik, asistana daha konuşma odaklı bir arayüz kazandıracak ancak yeni Siri’nin iOS 26 ile tanıtılması beklenmiyor.

Apple’ın iOS 26 ile belirli iPhone’lara yapay zeka tabanlı pil modu ve sağlık koçu özelliğini, AirPods ve Siri’ye canlı çeviri modunu getirmesi bekleniyor. iOS 26 ile birlikte diğer yeni yazılımlar 9 Haziran’da WWDC 2025 etkinliğinde tanıtılacak.

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Apple, Kestirmeler uygulamasına yapay zekayı entegre edecek

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