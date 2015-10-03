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Şirketlere yönelik Vipor CRM ücretsiz yapıldı

3 yıl
999
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Şirketlere yönelik Vipor CRM ücretsiz yapıldı
 
VIPorbit Software tarafından OSX 10.10 ve üzeri 64-bit işlemcili Mac sistemler için hazırlanan uygulamalardan Vipor CRM, Müşteri İlişkileri Yönetimi'ne odaklanıyor ve çok kısa bir süre için ücretsiz elde edilebiliyor.
Şirketlere yönelik bir uygulama olan Vipor CRM, ilk olarak toplu bir çözüm ortaya koyuyor. Takvim, kişiler ve görevleri bir araya toplayan uygulama, herhangi bir müşteri için yapılanların takip edilmesine imkan tanıyor, ileriye dönük organizasyonları direkt olarak kendi içerisinde hazırlayabiliyor ve iOS sürümüyle senkronize şekilde çalışma gösterebiliyor. Sade bir arayüzü bulunan Vipor CRM, sınırsız sayıda not da depolayabiliyor.
Daha önce 62 TL'ye satılan Vipor CRM, an itibariyle aşağıdan ücretsiz elde edilebiliyor.

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