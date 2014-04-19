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Sistem temizliği için hazırlanan HD Cleaner yeniden ücretsiz yapıldı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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Sistem temizliği için hazırlanan HD Cleaner yeniden ücretsiz yapıldı
OSX 10.7 ve üstü 64-bit işlemcili Mac bilgisayar sistemleri için Benjamin Vogelzang'ın elinden çıkan sistem temizlik uygulaması HD Cleaner, kısa süre sonra yeniden ücretsiz olarak elde edilebiliyor.

Oldukça sade arayüzüyle diğer birçok benzerine göre daha güzel görünen ve temel olarak dahili depolama birimindeki gereksiz verileri silerek ciddi oranda yer açabilen, bu sayede de performans artışı sağlayabilen HD Cleaner, silinmesi istenen verilere hızlı bir şekilde erişim sağlayabiliyor ve rahatlıkla kişiselleştirilebiliyor. Uygulama ayrıca grafiksel olarak bilgiler verebiliyor ve kişilere bazı seçim seçenekleri de sunabiliyor.

Daha önce 6,49$ fiyat etiketiyle satılan HD Cleaner, an itibariyle buradan kısa bir süre için ücretsiz olarak elde edilebiliyor.

https://itunes.apple.com/tr/app/id836769549?mt=12 Yorum Yaz
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rainhard 5 yıl
Turkiyede mac kullanan yokmus
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semih4444 5 yıl
Mac kullanan mi var ya ne haber yapiyosunuz dunyada tas catlasa %5 lik bi kisim kullaniyor turkiyede kullanan bile yok pscilerin harici yakinda iosta %5 e dusecek....
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mogosan 5 yıl
Ben mac kullanıyorum,benim için haber.Ha bu programı kullanmıyorum o ayrı.Bu sitede her türlü haber var.Size hitap etmiyorsa diğer yerlere gidebilirsiniz.Boşuna laf kalabalığı yapmayın.
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Beels 5 yıl
İşletim sistemi kullanım oranlarına baktımda Mac %2 ilk bir kullanıma sahip , hayırlı olsun diyelim onlar için.
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otmotvmhndsi 5 yıl
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