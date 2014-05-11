Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sızan iPhone 6 görselleri cihazla ilgili yeni ipuçları veriyor

5 yıl
411
1
134
iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Sızan iPhone 6 görselleri cihazla ilgili yeni ipuçları veriyor

Apple'ın bu yıl 4.7 ve 5.5 inçlik iki iPhone modeli piyasaya süreceğine dair söylentiler devam ederken, isimsiz kaynaklar tarafından da sık sık çeşitli görseller internete sızdırlııyor. Son sızıntılar ile cihazın neler sunabileceği de ortaya çıkmış oldu.

Görsellerin tam olarak hangi modele ait olduğu bilinmese de 4.7 inçlik versiyonu yansıttığı kuvvetle muhtemel. Apple'ın ciddi tasarım değişiklikleri hazırladığı iPhone 6 için görsellerde dikkat çeken ise yuvarlatılmış kenarlar ve yine boyuna doğru uzayan bir kasa yapısı oluyor.

Diğer bir ilginç ayrıntı ise iPhone 6 modelinin suya dayanıklılık sunabilecek olması. Pek çok amiral gemi ve üst seviye akıllı telefondan görmeye alışık olduğumuz bu özellikten Apple'ın da yararlanmak istediği anlaşılıyor.

iPhone 6 modelinde alt kısımdaki çift hoparlör ızgarasının teke indirildiği ve biraz daha iPod tasarımına yakın çizgiler izlendiği dikkatlerden kaçmıyor. Ayrıca arka kamera çift LED flaş desteğinin tek LED'e indirgendiği de göze çarpan diğer bir husus.

Yeni tasarım çizgilerinin tüketici tarafından nasıl karşılanacağı merak konusu. iPhone 4 modelinden bu yana benzer tasarım çizgilerini koruyan Apple’ın yeni stratejisi epey tartışılacağa benziyor.  
 
Sızan iPhone 6 görselleri cihazla ilgili yeni ipuçları veriyor


http://www.phonearena.com/news/New-pictures-show-off-waterproof-Apple-iPhone-6_id55998 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
emiLL 5 yıl en beğenilen
suya toza dayanıklılık sertifikalı ve 3000mah bataryalı iphone

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla +75
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mavizer78 5 yıl
yav bi Htc'nin karizmansına bak bi de şu ucube iphone 6 ya bak
Yanıtla +35
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
0x1 5 yıl
Tasarim cok kotu
1 Yanıt Yanıtla +31
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Blackrz 4 yıl
Aynen öyle aylar öncesinden çıkmış da haberimiz yokmuş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
arkadasx 4 yıl
Ohaa taa mayıs ayında bile sızmış , artık apple eskisi gibi telefonu gizleyemiyor. 6 ay önceden modelin nasıl birşey olacağı ortaya çıktı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
er-soy 5 yıl
Danimarka telefon operatörleri 5s'lerde ciddi bir indirim yapıyor, 5s 16 gb. Yaklaşık 400 tl indirimle şu an 1.450 tl. Acaba yakın zamanda yeni bir iphone mu tanıtılacak, mesela Haziran!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Gencbeyiin 5 yıl
iPhone 6 almam çıkarsa
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
LİVERPOOLYWNA 5 yıl
Yine boyu buyuduyse hic cikarmasinlar dalga gecmekten yorulduk cunku
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Reid Rider 5 yıl
Her yeni çıkan iphone'a kötü deniliyor, bir kez olsun "işte aradığım tasarım" denilmedi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
haberelectro 5 yıl
Tasarim berbar duruyor. Kalite algisi dusmus. Umarim boyle cikmaz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 5 yıl
bence çakma çıkma çin malı bunlar iphone ile yakından uzaktan alakası yok haber olsun diye koymuşlar işte
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 5 yıl
Sen buna iphone demişsin ama bu bildigin xperia z
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Macintosh 5 yıl
Ben bu tasarımla çıkacağına inanmaya başladım çünkü her yerde aynı tasarım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
rainman76 5 yıl
iphone 6 ya en yakın tasarım.sürekli yeni videoları çıkıyor .bu kasada ufak tefek oynamalar olabilir.geçen yıl şubat ayında iphone 5 sin çıkan fake haberlerine baktım.iphone 5s in görüntüsü şubat ayında düşmüş.o zamanlar insanlar beğenmemiş.ama o sahte denilen kasayla gelmiş.bu senede bu resimlerden birisi iphone 6 olabilir.4,7 inç ve yuvarlatılmış kenarlar söylentisine göre en yakın olan tasarım.alttada videoları var . tasarımda arka çizgileri güzel değil.ama arkası öyle gelmeyebilir. birde lg g2 de 2mm kenar çizgileri var.iphone dan daha iyisini bekliyorum.bu tasarımda 4-5 mm kenar çizgilerı var ve beyazda çok kaba duruyor.

http://www.youtube.com/watch?v=iiBNd6EolEQ

http://www.youtube.com/watch?v=yzwjdURkVjs
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +294 12 Angry Men +241 Redeemertr +167 Informed +154 madmahmutd +152 serdar_k +132 KoşanBalık +119 csh +117 MS4343 +97 aca-n +95
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
411 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
iPhone, Apple ve iphone 6
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Ve yine aras kargo rezaleti
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim