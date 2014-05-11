Sızan iPhone 6 görselleri cihazla ilgili yeni ipuçları veriyor









Apple'ın bu yıl 4.7 ve 5.5 inçlik iki iPhone modeli piyasaya süreceğine dair söylentiler devam ederken, isimsiz kaynaklar tarafından da sık sık çeşitli görseller internete sızdırlııyor. Son sızıntılar ile cihazın neler sunabileceği de ortaya çıkmış oldu.





Görsellerin tam olarak hangi modele ait olduğu bilinmese de 4.7 inçlik versiyonu yansıttığı kuvvetle muhtemel. Apple'ın ciddi tasarım değişiklikleri hazırladığı iPhone 6 için görsellerde dikkat çeken ise yuvarlatılmış kenarlar ve yine boyuna doğru uzayan bir kasa yapısı oluyor.





Diğer bir ilginç ayrıntı ise iPhone 6 modelinin suya dayanıklılık sunabilecek olması. Pek çok amiral gemi ve üst seviye akıllı telefondan görmeye alışık olduğumuz bu özellikten Apple'ın da yararlanmak istediği anlaşılıyor.





iPhone 6 modelinde alt kısımdaki çift hoparlör ızgarasının teke indirildiği ve biraz daha iPod tasarımına yakın çizgiler izlendiği dikkatlerden kaçmıyor. Ayrıca arka kamera çift LED flaş desteğinin tek LED'e indirgendiği de göze çarpan diğer bir husus.





Yeni tasarım çizgilerinin tüketici tarafından nasıl karşılanacağı merak konusu. iPhone 4 modelinden bu yana benzer tasarım çizgilerini koruyan Apple’ın yeni stratejisi epey tartışılacağa benziyor.

http://www.phonearena.com/news/New-pictures-show-off-waterproof-Apple-iPhone-6_id55998